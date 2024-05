El boom de la industria petrolera argentina que está beneficiando a Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El petróleo en Argentina está en su mejor momento y no es por el reciente hallazgo del yacimiento en la Antártica que disputa con Chile y Gran Bretaña, estimado de 511 mil millones de barriles, sino que por la formación sedimentaria de Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén en la Patagonia argentina.

Los últimos datos muestran que el país trasandino está bombeando alrededor de 680.000 barriles diarios, cifras que no se veían desde el año 2008.

Según estadísticas compartidas a Señal DF por la Secretaría de Energía de Argentina, Vaca Muerta está produciendo 363.400 barriles diarios, lo que a febrero representó un aumento en la producción de un 205,4% respecto a 2020. La cuenca neuquina pasó de generar el 40% de la producción nacional de petróleo en 2013 al 62% en 2023. Cifra que sigue subiendo, y en lo que va del año ya alcanza el 66%.

Analistas incluso afirman que Vaca Muerta podría contener reservas de crudo del orden de los 16.000 millones de barriles de petróleo de esquisto (shale oil), lo que la convertiría en una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Con el precio del crudo por encima de los US$ 80, el combustible que se extrae en Vaca Muerta se vuelve rentable. Los analistas aseguran que el barril de esta localidad tiene un costo de US$ 40 dólares en comparación al precio actual del Brent (US$ 82). Eso sí, el de Vaca Muerta es un combustible más liviano por lo que es necesario mezclarlo con otros más pesados para que pueda ser utilizado.

El efecto para Chile

Este año el precio del crudo ha aumentado sostenidamente. Sin ir más lejos, solo durante el primer trimestre de 2024 el valor del Brent subió 13,55%. El crudo que se importa a Chile, se trae a través de barcos. En este contexto, durante los últimos años ha aparecido un nuevo factor de riesgo: las marejadas.

Las naves cargadas de crudo que llegan a los puertos, en más de una ocasión han tenido que esperar en la bahía varios días antes de poder conectarse a la matriz que recibe el petróleo. Por lo cual, la posibilidad de que llegue a través de un oleoducto permite mejorar la seguridad del suministro.

Y ahí está el beneficio para Chile. El crudo argentino llega a través del Oleoducto Transandino (Otasa para los argentinos y OTA-OTC para los chilenos) que conecta a Vaca Muerta con la refinería de Enap en Biobío. Otasa pertenece a la argentina YPF (36%), la estadounidense Chevron (27,75%) y a Enap (36,25%).

En 2019 la administración de la estatal tomó la decisión rehabilitar el oleoducto trasandino luego de 17 años de inactividad. Desde su reactivación en 2023, la exportación de petróleo desde Vaca Muerta hacia las instalaciones chilenas se incrementó un 30%, alcanzando 52 mil barriles diarios (mbbl/d), según datos de la consultora argentina Aleph Energy. Justamente, Enap señala que el crudo está fluyendo por el oleoducto en un rango entre 50 y 60 mbbl/d.

Por su parte, YPF ha enviado 23 mbbl/d al país, lo que equivale al 9% de su producción valorizada en unos US$ 155 millones. Según el último dato disponible de abril, las empresas que exportaron a Chile fueron YPF (45%), Vista (11%), Shell (19%), Petronas (19%) y Equinor (5%)

Las ventas se iniciaron con 41 mbbl/d hace precisamente un año, el 25 de mayo de 2023, luego de largos meses de trabajos de reacondicionamiento. Desde Chile pidieron elevar los contratos a partir de julio, por lo que podrían duplicarse los envíos debido a la buena recepción que ha tenido el petróleo neuquino, señalaron desde Aleph Energy.

“Ese oleoducto se construyó en los 90 y tiene una capacidad para casi 110 mil barriles”, contó el director de Aleph Energy y exSecretario de planeamiento energético de Argentina, Daniel Dreizzen. Y agregó: “Habían tres etapas en el proyecto una de 40 (mbbl/d), después sumar 30 que es donde estamos ahora y más tarde sumar 40 más para llegar a los 110 nominales”.

Si bien el precio está determinado de forma internacional, “es una noticia positiva que el país tenga mayor oferta disponible para poder importar petróleo. Principalmente porque los costos de transporte y fletes de bienes importados pueden ser menores”, señaló el economista del Observatorio del Contexto Económico - UDP, Juan Ortiz.

La conexión con Enap

El Oleoducto Trasandino es una línea que tiene 427 kilómetros de extensión, partiendo desde la cabecera en el área Puesto Hernández, cerca de Rincón de los Sauces, cruza la cordillera de los Andes, y culmina en las instalaciones de Talcahuano.

“La importación del crudo desde Vaca Muerta ha sido beneficiosa para la compañía, ya que permite diversificar el origen de los crudos que importa el país, favoreciendo así la seguridad del suministro y la estabilidad del proceso de refinación nacional”, señaló Enap por escrito a Señal DF.

Eso sí, según explicó la firma estatal, la refinación realizada por la compañía para producir combustibles de alto estándar, como exige la norma local, requiere de una mezcla de crudos de distintas densidades y composiciones. Por lo que Enap compra mensualmente de variada procedencia (países y yacimientos) que permiten producir las gasolinas y otros productos que demanda el país.

Pero, ¿cuánto realmente ha beneficiado el oleoducto al país?, Enap señaló que al igual que la mayor parte de las empresas, no divulga sus estrategias comerciales ni datos relevantes y sensibles que puedan afectar su desempeño o la relación con terceros.

Sin embargo, fuentes indicaron que este año el 30% del crudo que compran podría ser traído de Argentina y que el óptimo sería llegar a un 40%, dada las condiciones de seguridad y precio que entrega.