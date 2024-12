Fiscales de Caso Factop:"El actuar de LarrainVial no es negligente, está en un estándar de ilícito"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Son 13 los imputados que serán formalizados ante el Cuarto Juzgado de Garantía en el marco del denominado Caso Factop. Todo comenzó el viernes 13 de diciembre, cuando el persecutor adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Juan Pablo Araya (JPA), ingresó un escrito solicitando al tribunal la diligencia.

Finalmente, la petición fue acogida por el tribunal durante la tarde de este lunes y se realizará el 13 enero de 2025. La lista la encabezan los exGrupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaff, quienes ya fueron apuntados por el Ministerio Público como los principales beneficiados del esquema de facturas falsas al interior de Factop. Además, se formalizará al socio fundador de la compañía y exgerente de operaciones, Cristian Menichetti.

La Fiscalía también incluyó a ocho directivos del holding LarrainVial, en el marco de la trama del fondo de inversión “Capital Estructurado I”. Y, finalmente serán reformalizados Luis Flores y Daniel Sauer.

La lectura de cargos marcará un hito en la causa que tanto Araya como el persecutor jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda (FS), indagan desde agosto de 2023, y que sentará en el banquillo a la histórica gestora.

“Consideramos que existen antecedentes de la investigación de cierta envergadura que permiten sustentar estas imputaciones”, recalcó Sepúlveda, en conversación con Señal DF.

-Son 13 personas y seis delitos distintos, ¿cuál es la distinción que se puede hacer?

-FS: El detalle lo vamos a reservar para la audiencia y ahí se va a explicar de forma pormenorizada cuál es la participación de cada cual. Pero están fundamentalmente relacionados con la puesta en marcha del fondo "Capital Estructurado I".

-¿Pero los directivos de LarrainVial estarán en la misma posición de delitos que los Jalaff, Sauer, Flores o Menichetti?

-FS: Los delitos que se imputan no son los mismos para todos. De partida, los delitos tributarios solamente se van a imputar a las personas que han sido querelladas por el Servicio de Impuestos Internos (los Jalaff, el pasado 11 de octubre).

El fondo

-¿Cuál es el rol que cumple este fondo al interior de la trama de Factop?

-JPA: Nosotros formalizamos en abril el esquema Factop, donde a través de ilícitos se obtenían recursos (...) Una parte muy importante de esos fondos terminó financiando irregularmente a los señores Jalaff, con operaciones de factoring que no eran reales, que en un momento fueron cubiertas con cheques, pero después con facturas falsas. Y, finalmente, una de las formas con que Antonio Jalaff intenta dar solución a su problema de deudas, no solamente con Factop sino que con otros acreedores, es a través de la creación de este fondo, que se declara con un fin, pero que nosotros entendemos que no lo cumplió, y ahí hay una conducta constitutiva de delito por parte de varias personas en cuanto a la creación, la operación y la administración de este fondo.

-LarrainVial ha sostenido que fue engañada por sus coimputados, anunciando medidas legales. A ojos del Ministerio Público, ¿es esto plausible?

-JPA: Claramente, los antecedentes dan cuenta de ciertas situaciones que eran conocidas por todos. Probablemente algunos detalles entre ellos no se conocían de algunas cosas, pero es imposible que quienes tienen por ley la obligación de administrar un fondo de inversión de acuerdo a la ley única de fondo, no hayan podido saber o no hayan sabido lo que estaba pasando con la administración de ese fondo. Es una excusa que no se condice con sus obligaciones legales ni con lo que hay en la carpeta (investigativa).

FS: Esa explicación no nos parece plausible conforme al mérito de lo que hemos recabado en la investigación.

-¿Es posible que el actuar de LarrainVial haya sido negligencia y no dolo?

-JPA: Creemos que el actuar de LarrainVial no es negligente, está en un estándar de ilícito, por eso pedimos la formalización.

FS: La negligencia tiene que ver con no tener el cuidado suficiente y no ser lo suficientemente diligente o proactivo. El dolo tiene que ver con el conocimiento de actos concretos y el actuar a pesar de ese conocimiento. Creemos que estamos en esa (última) hipótesis.

-O sea, ¿hay pruebas que acrediten el dolo por parte de LarrainVial?

-JPA: Para nosotros, sí. Ahora, esto es una etapa primera de la investigación, se abre un período en que hay que agregar más antecedentes y, probablemente, los imputados también querrán aportar lo suyo. Pero en este estándar nosotros ya tenemos certezas con los antecedentes que hay en la carpeta.

Atenuantes

-¿La reparación anunciada por Larrainvial influye en algo en este proceso? ¿Les podría rebajar una medida cautelar o eventual pena?

-FS: Nosotros estamos formalizando personas naturales, por lo menos en esta instancia, entonces la reparación se le tiene que reconocer a quien efectivamente la hace (la empresa). Pareciera ser que no hay correspondencia entre quién está efectivamente reparando versus la persona que está imputada.

-Pero la reparación tiene incidencia…

-FS: La reparación celosa del mal causado es una circunstancia atenuante que tiene que ponderarla un tribunal. Por ahora, estamos pendientes. Pero esta reparación se está anunciando justamente cuando también se ha anunciado la formalización. No parece tan espontánea.

-Los Jalaff reconocieron el uso de facturas falsas en sus primeras declaraciones. ¿Podría contar como colaboración? Esto en comparación con el caso de Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, y los reconocimientos que jugaron a su favor para sus cautelares…

-JPA: Son temas que se tienen que analizar en su mérito, porque ambas situaciones, si bien están relacionadas, no son las mismas. El tipo de delitos que se van a imputar son diferentes entre Factop y lo que se va a formalizar ahora. Entonces, no necesariamente una u otra situación va a tener el mismo impacto en la decisión del Ministerio Público.

Cautelares y penas

-¿Van a pedir prisión preventiva para todos los formalizados?

-JPA: Las cautelares las vamos a reservar. Y también se comunicará a las defensas en su momento por el tema de diferencia profesional.

FS: Está en estudio todavía.

-¿Cuál es el rango de penas?

-FS: Hay delitos que tienen penas bastante relevantes, como el lavado de dinero, la estafa, y delitos tributarios. Además, hay varias figuras que están en carácter de reiterado, porque se fueron manteniendo durante el tiempo. Uno puede considerar penas que pueden ir por sobre los cinco años y un día de privación de libertad, e incluso podrían llegar eventualmente a los diez años de privación de libertad, en algunos casos. Va a depender, naturalmente, de las circunstancias personales de cada cual y el número de delitos que se le imputen.