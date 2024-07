La expansión de Uber Eats a tres años de la compra de Cornershop

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace siete años llegó un nuevo actor al país que cambiaría el mercado del delivery que hasta entonces se conocía. Uber Eats, aprovechando la plataforma de Uber, aterrizó en el sector oriente de Santiago en noviembre de 2017 con un servicio centralizado en una misma aplicación de despacho de restaurantes a domicilio para competir con Pedidos Ya y más tarde con Rappi.

Al día de hoy ya se encuentra en 24 ciudades desde Arica a Puerto Montt y esperan abrir Punta Arenas antes de fin de año. Cada mes 2,2 millones de personas usan la plataforma (combinado Uber más Uber Eats).

Sin embargo, el hito que marcó definitivamente la historia del gigante del transporte de pasajeros en su filial alimentaria se gestó precisamente desde Chile para el mundo, con la incorporación del segmento Grocery & Retail.

Así lo reconoció en conversación con Señal DF el gerente general de Uber Eats para Chile, Marco Nannipieri. El italiano lleva más de diez años en territorio nacional y ocho años en Uber Chile, con lo que ha conocido cada etapa del crecimiento de la app.

De Chile para el mundo

El unicornio chileno Cornershop – fundado por Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y Oskar Hjertonsson –, que revolucionó el concepto de los despachos a domicilio integrando en 2015 a los supermercados –nicho al que no se había llegado hasta ese entonces–, fue adquirido por Uber en junio de 2021.

La integración no estuvo exenta de polémicas. Quienes ya estaban acostumbrados a la aplicación y su interfaz se quejaron activamente por el cambio en el servicio. Los llamados “viudos de Cornershop” reconocieron una app con menos locales cercanos y con limitaciones como no poder editar el pedido en tiempo real.

El ejecutivo reconoce el cambio, pero dice que ya han ido recuperando esos servicios y asegura que “uno se olvida a veces porque cuando Uber decide comprar Cornershop, no estaba solo comprando la operación local, estaba justamente comprando toda la inteligencia, el know how, todo lo que hay en el back end de la aplicación para después exportarlo a todos los lugares del mundo”.

Con la adquisición de Cornershop, Uber creó una nueva vertical dentro de su negocio de delivery que se llama Grocery & Retail. Al día de hoy la tecnología de Cornershop está en 11.000 ciudades alrededor del mundo y el negocio en este segmento representa US$ 7.000 millones al año, según el último reporte global de la compañía. “Es lo mejor que nos ha pasado. Estamos muy contentos con la adquisición que se hizo”, remarcó.



En Chile, si Uber Eats contaba con 150 restaurantes cuando comenzó, en 2020 llegó a los 5.000 comercios. Actualmente cuenta con 13.000 asociados, de los cuales un 62% son PYME. “Justamente tenemos un equipo que su trabajo es seguir ingresando comercios dentro de la aplicación, porque cuanto más tiendas tienes, también puedes recibir tu pedido más rápido”, contó Nannipieri.



“Cornershop jugó un rol fundamental en acelerar e inyectar una cantidad de comercios que antes no teníamos y que nadie más en el mercado tiene el día de hoy. Entonces es un gran diferenciador”, complementó.



Usuarios acostumbrados a Cornershop, migraron a las opciones directas que dieron los mismos supermercados. Lo que muchos no saben es que la misma plataforma de Uber es la que muchas veces está entregando sus compras. A través de Uber Direct, que presta su red de socios conductores a grandes marcas como Cencosud.



“Esta es la revolución de verdad. A través del servicio de Uber Direct estamos permitiendo que todo el e-commerce pueda beneficiarse de esta gran base de socios repartidores que hay dentro de Uber Eats y poder hacer entregas en tiempo exprés, cosa que antes no era tan posible”, dijo.Y agregó: “Nuestro rol es hacer crecer los partners de manera holística, independientemente que si la demanda viene a través de nosotros o a través de ellos”.



Uber Eats Chile se está preparando para abrir un nuevo Tech Center este mes de julio. Este será el décimo en el mundo y el segundo en Latinoamérica junto a Brasil. El Tech Center contará con 158 empleados, en su mayoría ingenieros que trabajan para el área de Grocery & Retail y que están desarrollando todo lo que requiere la app de Uber Eats para que los usuarios tengan la mejor experiencia al hacer un pedido de supermercado y retail en el mundo.



La apuesta de este Tech Center, "es que sea justamente el talento chileno el que esté encargado de la innovación a futuro de todo lo que que se va a implementar en Uber globalmente", remarcó el ejecutivo. Y agregó, " esto dice que Uber justamente apostó y sigue apostando por Chile a futuro”.

Seguridad



Un tema que se ha vuelto cada día más relevante para las compañías en Chile es la seguridad. Es por esto mismo que se ha transformado en uno de los pilares de la firma, cuenta el ejecutivo.



A los repartidores de Uber Eats, se les pide cédula de identidad chilena, licencia de conducir al día (según corresponda para motos y autos), certificado de antecedentes penales vigente sin anotaciones (que se debe actualizar cada 6 meses) y ser mayor de 18 años. Además, cuentan con tecnología de reconocimiento facial que permite verificar a través de una selfie si el repartidor que se encuentra realizando entregas, es la persona que está registrada en la plataforma.



Recientemente y a partir de la escucha a los repartidores/as y el trabajo colaborativo con autoridades, lanzaron una función de comprobante del estado del viaje, que muestra el estado actual del viaje o de la entrega, foto del socio/a registrado, la patente del vehículo, entre otros, para ser presentado a las autoridades en caso de una fiscalización.