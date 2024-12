Las empresas que ganaron, perdieron y remontaron este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fin de año y los inversionistas vuelven a mirar hacia atrás para proyectar el próximo período. El desempeño de 2024 a nivel internacional tuvo vencedores como las firmas ligadas a la tecnología y otras que se vieron en aprietos como las farmacéuticas. Mientras tanto, el factor Donald Trump ya está viendo sus primeros resultados en bolsa, el cual va a traer nuevas sorpresas el próximo año. En territorio nacional, luego de enfrentar situaciones difíciles en 2023, el sector de retail logró remontar y se espera que siga en esta línea al igual que el bancario. Los menos afortunados mostraron resultados financieros o productivos adversos o enfrentaron presiones que pusieron en entredicho sus operaciones.

PERDEDORAS

SQM

La acción de la minera no metálica podría terminar 2024 con el peor desempeño anual entre las 28 del IPSA. Cayó 28,6% este año, muy lejos de sus máximos históricos registrados hace dos años cuando alcanzó los $91.032, impulsado por el precio máximo alcanzado por el litio, cuando llegó a US$ 84.500 la tonelada. El exceso de oferta de mineral abrumó la demanda de los fabricantes de baterías en medio de una desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos. Eso sí, varios analistas prevén que el mercado de litio pasará por una eliminación del exceso de oferta que ha deprimido recientemente los precios del mineral, dándole un espacio para repuntar a estos últimos y revalorizando a las compañías del sector (ver análisis forense pág.20).

CAP

El segundo perdedor en el ranking es Compañía de Acero del Pacífico (CAP) con una caída del precio de su acción de 28,6%. No fue un año fácil para la compañía, enfrentó el cierre de Huachipato, firma que solicitó salvaguardias al acero chino. Si bien el poner fin a este negocio deficitario, que la llevó a acumular pérdidas por

US$ 1.000 millones, hizo en un momento saltar su acción, la tendencia a la baja en los precios del mineral de hierro por una menor demanda esperada de China impactó en los resultados del Grupo.

Colbún

Luego de un muy buen 2023 marcado por las lluvias, la acción de la compañía energética cayó un 12,7% este año. La generadora de los Matte está con un plan de crecimiento que planea financiar con deuda, lo que genera cautela en el mercado. Un crecimiento que incluye Capex, fusiones y adquisiciones.

Intel

Medida por rendimiento, Intel es en realidad la segunda perdedora del S&P500, con una caída de 61%. Pero el hecho de que sea una empresa de semiconductores, en medio de una revolución tecnológica, la convierte en la gran perdedora del año. Más aún, tomando en consideración los US$ 7.800 millones obtenidos por parte del Departamento de Comercio como parte del plan de Washington para impulsar la fabricación de semiconductores en EEUU. El mercado está apostando que Intel sea una de las empresas que repunte el próximo año, con un renovado foco en IA. Pero el consenso de Wall Street todavía es cauto, de 27 analistas que siguen la acción sólo uno es optimista.

Walgreens

La inflación y la mayor competencia le pasaron factura a la cadena de farmacias, que lidera la tabla de acciones perdedoras con una caída de 63%. Los consumidores cambiaron sus hábitos de compra, prefiriendo cada vez más farmacias y retailers en línea y de menor costo. La empresa anunció un cambio de CEO y un plan de reestructuración, que incluye el cierre de unas 1.200 tiendas en EEUU.

Moderna

El valor de las acciones de Moderna ha caído 85% desde el máximo alcanzado en septiembre 2021, cuando el desarrollo de las vacunas contra Covid-19 hizo de esta farmacéutica una de las apuestas seguras del mercado. Mucho ha cambiado desde entonces. La firma ha visto caer 61% sus acciones en 2024, a consecuencia de una menor demanda por las vacunas contra el coronavirus que causó la última pandemia. Además, ha perdido competitividad ante otras firmas. Analistas son pesimistas y creen que los problemas se extenderán por los próximos años.

GANADORAS

Palantir

La empresa de software para análisis de datos es la gran ganadora del S&P500 con un rendimiento de 384%. Su desempeño fue tan impresionante que se inauguró como la más nueva integrante del Nasdaq-100. Palantir recogió en 2024 los beneficios del desarrollo de sus plataformas con funciones deInteligencia Artificial (IA) para empresas e instituciones. Uno de sus más recientes contratos es con el ejército estadounidense por cuatro años.

Nvidia

Sinónimo de IA, Nvidia se ha convertido en el corazón de la nueva revolución tecnológica. Sin embargo, dudas respecto a su capacidad de seguir más que duplicando sus ingresos anualmente llevó a un par de correcciones en el precio de la acción. El optimismo en torno a la IA llevó a Nvidia a superar las dudas para cerrar 2024 con un alza de 188%. Para 2025 sigue siendo una de las acciones favoritas en las recomendaciones de portafolio. Analistas esperan que los ingresos de Nvidia experimenten una desaceleración, pero aun así estiman una tasa de expansión de 33% anual hacia 2026.

Falabella

Finalmente, este 2024, Falabella logró un respiro. La acción de la empresa que lideró el podio del S&P IPSA tuvo un rendimiento del 58,5% este año. Pese a haber perdido su grado de inversión en noviembre de 2023, ese mismo semestre comenzó a mostrar señales de recuperación.

La puesta en marcha de un plan de eficiencia y la venta de activos importantes, como el Open Kennedy a Parque Arauco, el 100% de los Open Plaza Perú y el 66,6% de la propia Mallplaza en ese mismo país, permitieron dar señales al mercado sin tener que desprenderse de más bienes. Durante el primer semestre de este año, reportaron una utilidad de US$ 184 millones. En el tercer trimestre, las utilidades ascendieron a US$ 97 millones, consolidando su proceso de recuperación. Con estos resultados, la firma de retail da pasos hacia la recuperación de su grado de inversión.

Latam

Este fue el año del despegue definitivo para Latam. Consolidó utilidades históricas y regresó – tras cuatro años ausente – a la bolsa de Nueva York. Las acciones de la compañía aérea exhiben el tercer mejor desempeño del S&P IPSA en lo que va del año, con un alza de 43,9% y sus mayores niveles desde que salió del Capítulo 11 a finales de 2022. La firma registró un Ebitda y número de pasajeros transportados superiores a los niveles previos a la pandemia, al mismo tiempo que su estructura de costos le permitió anotar márgenes récord durante los primeros meses del año. Es la estrella, pero hay que ver si seguirá así y si cumplirá su guidance para 2025 que espera un crecimiento entre el 7% y 9% en operaciones de pasajeros, una generación de flujo de caja apalancado de más de US$ 1.000 millones, un Ebitdar ajustado entre los US$ 3.250 millones y US$ 3.600 millones anuales, y un costo unitario ajustado de las operaciones de pasajeros de entre 4,2 a 4,4 centavos de dólar, excluyendo combustible.

Broadcom

Una de las grandes sorpresas y favoritas para 2025. Un alza de 114% permitió a Broadcom superar el US$1 billón de capitalización bursátil antes de terminar el año. El crecimiento de la firma se vio impulsado por su negocio de chips para IA, que aumentó en 220% este año. A diferencia de Nvidia, Broadcom tiene un negocio más diversificado, siendo un actor importante en la infraestructura de centros de datos, pero también en telecomunicaciones y desarrollo de software. Analista de JPMorgan, UBS, Jefferies ven en Broadcom una acción estrella para beneficiarse del desarrollo de IA.

BCI, Itaú Y Santander

Los grandes ganadores de 2024 fueron los bancos. Agentes del mercado ya habían advertido que estaban excesivamente castigados, como Itaú y BCI, y que este año vieron recuperado el precio de su acción con 23,3% y 21,5% respectivamente. Por su parte, Santander venía de un mal momento como consecuencia de sus decisiones de inversión con fondos que el Banco Central facilitó a los bancos en pandemia. Este escenario finalmente quedó atrás y el precio de la acción del banco de capitales españoles subió un 10,2%.

PROTAGONISTAS

Tesla El desempeño de las acciones de Tesla puede resumirse en un cuento de dos capítulos, antes y después de la elección de Donald Trump. En la primera parte del año, era una de las siete magníficas en anotar una corrección. A abril marcaba una caída de 42% desde el inicio de 2024. La acción era golpeada por negativas perspectivas por la guerra de precios iniciada por Tesla y la creciente competencia de BYD. Sin embargo, Tesla cierra 2024 con un alza de más de 73%, gracias a un repunte en las ventas y la cercanía de Musk con Trump. Mallplaza En el escenario local Mallplaza tuvo todos los focos, tanto por sus buenos resultados que elevaron su acción un 37,1% como por su crecimiento, posicionándose como la operadora de centros comerciales más grande de Chile. Además, en Perú adquirió todos los centros comerciales de su matriz Falabella. Para el próximo año el foco de la compañía estará centrado en continuar la renovación de los malls mediante una transformación interior, y en la tramitación de permisos para futuras ampliaciones.

UNA APUESTA EN LATAM

Mercado Libre Ha sido un año modesto para la acción de Mercado Libre (MELI) en el Nasdaq, con un rendimiento en torno a 13%. Pero su combinación de retailer con fintech y sus multimillonarios planes de expansión en México (por US$2.500 millones) han puesto en el radar esta acción, que destaca como una de las apuestas para 2025. De los 25 analistas que siguen la acción, 16 tienen una recomendación de “strong buy” y otros cinco de “sobreponderar”, ninguno es pesimista ni recomienda vender. El precio objetivo que dan a la acción de Mercado Libre hacia fines de 2025 varía entre los US$ 2.000 y los US$ 2.800, lo que implicaría un potencial de alza de entre 15% y 61% desde el nivel actual.

LOS QUE VOLARON FUERA DE CHILE

Las forestales Brasil fue el destino escogido tanto por CMPC como por Empresas Copec para apostar por la celulosa. Por otra parte, el Grupo Angelini abrió sus fronteras en Europa con el aterrizaje de Abastible en Europa, al comprar la filial de gas licuado de la española Cepsa. En el escenario local también ha apostado por sus tiendas de conveniencia con el arribo de nuevas marcas como la neoyorquina Sbarro.

SECTORES A OBSERVAR EN 2025