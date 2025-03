Los desafíos de la ingeniera aeroespacial que liderará el negocio más complejo de Enel

Es la primera mujer en liderar el cargo al frente de la filial más controvertida de la firma de capitales italianos en Chile, tras las fuertes repercusiones de los extensos cortes de electricidad de agosto pasado. Mónica Hodor fue designada la tarde del miércoles -de forma unánime-, como la nueva gerente general de Enel Distribución a partir del 8 de abril. Asumirá tras la renuncia de Víctor Tavera, histórico ejecutivo de la firma que debió enfrentar la crisis del invierno pasado que hoy tiene a la compañía bajo la lupa de las autoridades.

Nacida en Rumania el 13 de septiembre de 1967, Hodor (casada, sin hijos) se unió al Grupo Enel en 2011 y actualmente se desempeña como directora de Ingeniería y Desarrollo de Redes en Enel Grids, la línea de negocio global del grupo dedicada a la gestión del servicio de distribución de electricidad a nivel mundial. Un cargo que asumió luego de una trayectoria académica y profesional singulares, y desarrollada en distintas latitudes.

Hodor tiene una maestría en Finanzas y Banca de la Academia de Estudios Económicos de Bucarest y una maestría en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de la capital rumana. "Mi inclinación por las ciencias exactas me guió hacia una carrera notable, en la que descubrí una combinación única de disciplina y creatividad. Al elegir estudiar en el campo de la aeronáutica, desarrollé no solo sólidas habilidades técnicas, sino también la capacidad de gestionar con éxito proyectos complejos en paralelo. Al principio, sentí fuertemente las exigencias y rigor de mis profesores, lo que, en retrospectiva, me preparó para una actitud especial hacia los complejos desafíos que enfrento en nuestro campo, diariamente", comentó en una entrevista publicada en el suplemento "Mujeres cambiando Rumanía" de la revista Piața Financiară, en noviembre de 2023.

Quienes la conocen la describen como una mujer amable en el trato y, aunque habla poco español, consideran que lo comprende de buena manera, dentro de sus competencias profesionales en que destaca su dominio del inglés y el italiano, según consigna en su LinkedIn personal.

Por eso no es extraño que en su entorno la definan como una "ciudadana del mundo", producto de su intensa agenda de viajes por un gran número de países visitados para supervisar las operaciones o formar parte de la estructura de distintas filiales.

De ahí que nuestro país no sea un territorio desconocido para ella: integró el directorio de Enel Distribución Chile en dos períodos: de 2016 a 2019, y luego desde noviembre de 2020 a abril de 2021. Además, hace solo unos días estuvo en el país.

Pero ahora todo apunta a que en su nuevo rol como principal ejecutiva de Enel Distribución deberá hacer maletas para una estadía larga tras aterrizar de forma definitiva en los próximos días.

Los desafíos en Chile

A un completo dominio de lo que ha sucedido en la filial de Enel en Chile, Mónica Hodor cuenta con una amplia experiencia en el manejo de situaciones críticas.

Por eso, la designación en Enel Distribución de uno de sus mejores cuadros ejecutivos a nivel global es vista en el mercado como una señal importante desde el grupo controlador italiano. Además, ven con buenos ojos su posición a cargo de decisiones de inversión globales. En el raya para la suma, consideran su extensa trayectoria como una clave para su nombramiento.

A Hodor le tocará asumir el momento más complejo de la firma. Deberá enfrentar la ofensiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en diversas aristas como la histórica multa aplicada por la entidad en enero de casi US$ 19 millones contra Enel Distribución por los cortes de luz. También, tendrá que vigilar el camino que optó la compañía de judicializar tanto la discusión del Estado Normal Agravado como las compensaciones de causa interna que Enel calificó como fuerza mayor. Además, la reciente reformulación de cargos de la SEC contra la empresa ante nuevos antecedentes de electrodependientes afectados por los cortes.

A esto se suma el frente más complejo: una eventual caducidad de su concesión. La SEC está recogiendo los antecedentes para elaborar un informe que debe ser entregado al Presidente de la República quien debe tomar la decisión final. Un insumo más en esa investigación será una polémica auditoría de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) que fue solicitada por la SEC antes del inicio del proceso de caducidad de la concesión. Enel acusó errores en dicha auditoría y advirtió eventuales acciones legales.

Las otras responsabilidades

Hodor también podría tener un rol clave a nivel gremial, ya que Tavera es director de Empresas Eléctricas, instancia que reúne a las principales empresas de distribución de energía del país. Aunque todavía no hay nada formalizado, todo indicaría que podría tomar su lugar en el directorio de ese gremio.En este ámbito, la ejecutiva tiene una visión clara sobre el futuro de la industria."El proceso de transición energética en el que nos encontramos requiere inversiones importantes. Una parte clave de estas inversiones se centra en la modernización y ampliación de las redes de transmisión y distribución de electricidad. Esta evolución de las infraestructuras energéticas tiene un objetivo claro: prestar servicios mejores y más sostenibles a los ciudadanos", detalló en su entrevista a Piața Financiară.