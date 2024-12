Lo que debes saber al terminar la semana | Sartor, Azul Azul, Dominga y permisología

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta fue una semana lenta en términos de anuncios. Con la Navidad de por medio, los mercados siguieron el libreto de años anteriores, sin mayores sobresaltos.

Por tanto, la agenda económica estuvo marcada por los coletazos del caso Sartor, tema que se destapó el viernes pasado, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió revocar la autorización de existencia de Sartor AGF, nombrando como liquidador a Fernando Pérez, quien el viernes fue reemplazado por Ricardo Budinich.

Tras ese hecho, que remeció a todo el mercado y la industria de AGF, en la semana pasaron cosas. Uno de los principales aportantes de los fondos de Sartor, el holding peruano Credicorp, ingresó una querella en contra de la firma por estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, delitos a la Ley de Sociedades Anónimas y negociación incompatible de particulares.

Si bien la avanzada penal se interpuso en contra de personas no individualizadas, cercanos al caso apuntaron a que se trataría de una acción contra Sartor.

La frase de la semana "A las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones". GABRIEL BORIC, Presidente de la República.

Credicorp jugó un papel relevante en el Caso Sartor en las últimas semanas, interpuso una denuncia ante la CMF donde acusó que “se estarían canalizando las inversiones de sus aportantes hacia otros fondos administrados por Sartor AGF (Táctico, Táctico Internacional, Leasing y Proyección), con la supuesta finalidad de financiar rescates que han enfrentado esos mismos fondos de inversión administrados por Sartor AGF, además de financiar a empresas relacionadas al grupo Sartor a través de esos fondos”.

Además, sostuvo que los fondos de Sartor en Perú invertirían entre US$ 54 millones y US$ 86,16 millones en dos empresas relacionadas a los controladores: Emprender Capital Servicios Financieros Perú y Mikopo.

Tras eso vino la respuesta de Sartor. La firma respondió con dureza la arremetida legal de Credicorp, acusándolo de ser un competidor agresivo que violó un acuerdo de confidencialidad para obtener información privilegiada y que tiene intenciones de compra hostil a precio de liquidación sobre algunos activos que son de los aportantes de Sartor, desclasificando así un deal que se habría estado gestando entre ambos actores a inicios de diciembre de 2023, cuando la gestora de capitales peruanos comenzó un proceso para comprar algunos activos de Sartor.

La arremetida de la AGF no quedó allí. El martes ingresó a la Corte de Apelaciones un recurso de ilegalidad en contra la resolución del regulador. En su presentación señala que “la CMF ha aplicado la sanción de ‘revocación de la autorización de existencia’ de Sartor del artículo 19 de la Ley N°20.712, sin la tramitación de un procedimiento administrativo sancionatorio. Esto es, sin previa formulación de cargos ni la oportunidad de controvertir las acusaciones”.

También apuntó que la resolución recurrida es ilegal por vulnerar el principio de proporcionalidad, pues “existían otras medidas necesarias e idóneas para restaurar eventuales incumplimientos a la normativa, menos gravosas que la ‘revocación de la autorización de existencia’”.

Sartor y Azul Azul

Pero las cosas no quedaron ahí. Las ramificaciones de la caída de Sartor AGF alcanzó al club de fútbol Universidad de Chile, controlado por la sociedad anónima y concesionaria Azul Azul.

A través de un oficio dirigido al presidente del directorio de Azul Azul y socio de Sartor, Michael Clark, la CMF solicitó mayor información sobre la toma de control de este último sobre la sociedad, operación anunciada el pasado viernes 20 de diciembre. El jueves, la CMF liberó la respuesta de Michael Clark, en la cual el empresario señala que “no resultan aplicables al caso en cuestión los citados artículos de la Ley 18.045 de Mercado de Valores (LMV), la Norma de Carácter General N°269 de 2009, ni el procedimiento que a través de ellas se regula, toda vez que los mismos se refieren a la toma, directa o indirecta de control de una sociedad anónima abierta, situación que no se verifica en este caso”. Agregó que el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, es un fondo de inversión privado que, por definición, es un patrimonio independiente, integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas, que se invierte en activos con el objetivo de generar rendimientos para sus partícipes, pero que no posee personalidad jurídica propia y en consecuencia no puede ser identificado como una ‘persona’ capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo, ni de detentar control de una sociedad.

Asimismo, respecto a la ley de OPA, indicó que al no haber cambio de controlador, no aplicaba.

La CMF respondió a Clark pasadas las 20 hora del jueves, a través de un oficio escrito por el director de Conducta de Mercado, Daniel García, quien indicó que "si bien en la especie no se observa una adquisición directa de acciones de Azul Azul S.A., dado que el Fondo de Inversión Privado es el propietario de 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul S.A., la adquisición de cuotas del fondo de inversión privado permite la adquisición indirecta de tales acciones de la sociedad".

Ante ello, la CMF considera que existió un cambio de control en Azul Azul S.A., mediante la adquisición indirecta efectuada por Inversiones Antumalal Limitada. Esta historia continuará...

Acuerdo para permisología

Donde hubo buenas noticias fue en el proyecto de permisología. Con el objetivo de agilizar la tramitación, el Gobierno y la comisión de Economía del Senado lograron un acuerdo para la discusión de la ley marco de autorizaciones sectoriales, que tiene por fin reducir los plazos de tramitación que requiere un proyecto de inversión.

Los equipos técnicos se pusieron como fecha el 13 de enero para acordar indicaciones a 10 puntos del proyecto de ley.

El presidente de la comisión de Economía, Rojo Edwards, calificó el protocolo como “muy complejo, pero muy bien desarrollado” y destacó que “requirió mucho trabajo y buena voluntad” para poder llegar a acuerdo.

SEA y Dominga

Esta semana el Proyecto Dominga siguió en los titulares. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministros, presentó este lunes un recurso de casación en la forma y en el fondo a la Corte Suprema, con el objetivo de impugnar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en favor del proyecto minero-portuario.

Con esta acción, el SEA busca defender la legalidad de la resolución de la instancia ministerial, que en enero de 2023 calificó desfavorablemente la iniciativa de US$ 2.500 millones de Andes Iron. Sin embargo, el 9 de diciembre, el Tribunal Ambiental determinó anular lo decidido por los ministros, revocando el rechazo y calificando como "ilegal" la votación.

Además, el Servicio solicitó al Tribunal Ambiental la suspensión de los efectos de la sentencia mientras el recurso se resuelve por la Corte Suprema. Lo anterior, aplazaría la orden del fallo que obliga al Comité de Ministros votar nuevamente la iniciativa en un plazo de 15 días.

El miedo se apodera de Brasil

Donde también hay nerviosismo es en Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra bajo presión debido a su debilitada situación fiscal, lo cual ha generado pánico en los mercados y la caída de la confianza de los inversores.

El real cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense el miércoles, lo que llevó a agresivas intervenciones del banco central para apoyar la moneda, en una venta masiva que también afectó los precios de las acciones y aumentó los costos de endeudamiento del Ejecutivo.

Los economistas advierten que si no se toman medidas más duras, la deuda pública del país corre el riesgo de alcanzar niveles insostenibles, con posibles efectos negativos sobre la inflación, las tasas de interés y, en última instancia, el crecimiento.

CAP y su apuesta en tierras raras

Pese a la situación que atraviesa Brasil, CAP informó que adquirió el 10,2% de la canadiense Aclara Resources, propietaria del proyecto de tierras raras Carina, en Brasil. Tras esta inversión, CAP aumentará -indirectamente- su participación en el Módulo Penco, de 20% a 28,1%, y que podría elevar hasta el 40%.

CAP suscribirá US$ 10,8 millones de los US$ 25 millones que Aclara recaudará a través de un aumento de capital, cuyo cierre está previsto para fines de febrero 2025 tras la aprobación de los accionistas minoritarios, y en el que los otros suscriptores serán empresas vinculadas al Grupo Hochschild.

Oficial: fusión de Honda y Nissan

Y menos de una semana demoraron las japonesas Honda y Nissan en confirmar que negocian una posible fusión entre ambas compañías, a la que se podría unir Mitsubishi (donde Nissan es dueña del 24,5%), que, si es así, crearía el tercer fabricante mundial de automóviles, tanto por volumen de negocio como por cifra de matriculaciones, solo por detrás de Toyota y Volkswagen.

Los CEO de las tres compañías -Makoto Uchida (Nissan), Toshihiro Mibe (Honda) y Takao Kato (Mitsubishi)- confirmaron oficialmente que negocian una fusión, mediante la creación de un holding.

La confirmación disparó los títulos de las tres firmas, que subieron significativamente en la bolsa nipona el día del anuncio: Nissan (+1,58%), Honda (+3,82%) y Mitsubishi (+5,25%).

Ahora viene un período de negociación en que se espera que se llegue a un acuerdo a tres bandas durante el primer semestre de 2025, lo que en caso de salir adelante supondría que tanto Nissan como Honda dejarían de cotizar en Bolsa, para dar paso al nuevo holding, que debutaría en la bolsa japonesa en el año 2026.

Honda será la que tendrá más poder en el nuevo holding, ya que es la que más factura y más vende, por lo que se encargará de designar a la mayor parte del directorio de la nueva empresa.

Piden quiebra de Santa Martina

Una noticia negativa se conoció en el sector inmobiliario. El Banco Internacional (ligado a Inversiones la Construcción, controlado por la Cámara Chilena de la Construcción) demandó ante la justicia el inicio de un procedimiento concursal de liquidación de la Inmobiliaria Santa Martina. La entidad financiera acusa una deuda superior a los $ 23.385 millones.

La inmobiliaria es dueña de la Hacienda Santa Martina, el club de golf emplazado en La Dehesa. Éste fue adquirido por el empresario Munir Hazbún Rezuc a la familia Aguad en 2019.

Trump quiere el Canal de Panamá y Groenlandia

Esta semana Donald Trump siguió haciendo noticia, principalmente, por dos temas: el Canal de Panamá y Groenlandia.

El Presidente electo Donald Trump dijo que el Canal de Panamá está cobrando “precios y tarifas de paso exorbitantes” a los buques navales y mercantes estadounidenses, y exigió que se reduzcan las tarifas o de lo contrario Panamá debería devolver el canal a Estados Unidos.

Estados Unidos es el mayor cliente del canal, responsable de aproximadamente tres cuartas partes de la carga que transita por él cada año.

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este domingo que "cada metro cuadrado" del Canal de Panamá y sus adyacencias es y seguirá siendo de su país. “La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”, dijo Mulino en un video difundido por el Gobierno. Agregó que ni China ni ninguna potencia tienen control directo o indirecto sobre el Canal, que "seguirá estando en manos panameñas".

Trump también atacó otras latitudes, al señalar que quiere quitar el control de Groenlandia a Dinamarca. El jefe de gobierno de Groenlandia, Múte Bourup Egede, dijo tras sus declaraciones: “No estamos en venta y nunca lo estaremos”.