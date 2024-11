El rearme de las renovables

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un año en que la agenda mediática se la tomaron los pequeños generadores de energía renovable o PMGD con motivo del proyecto de ley de subsidio eléctrico, los grandes o llamados utility scale, ya toman cartas en el asunto y preparan la artillería para levantar sus problemáticas y exigir una solución definitiva para el sector.

Como primera medida decidieron abandonar el gremio que los ha agrupado por años, para crear la nueva Asociación de Generación Renovable (AGR A.G.), compuesta por las españolas Acciona Energía e Ibereólica, además de la alemana RWE y la firma de capitales noruegos, japoneses e irlandeses, Mainstream Renewable Power, la cual –por cierto- entregó a BTG Pactual un mandato para la búsqueda de compradores de sus activos en Chile.

Con Jaime Toledo, director de producción de Acciona Energía para Sudamérica, en la presidencia; Manuel Tagle, gerente general de Mainstream, en la vicepresidencia; Alfredo Zañartu, country manager de RWE Renewables Chile, secretario; y Guillermo Dunlop, CEO de Ibereólica Chile, tesorero. Entre las cuatro juntan una capacidad instalada de unos 2.700 MW aproximados de energía renovable a lo largo de todo Chile.

La agenda estará marcada por los mismos temas que los aquejaban en 2022 y 2023, que tuvo su punto cúlmine con la famosa carta de los 9 enviada al ministro de Energía Diego Pardow el 9 de marzo del año pasado, en que solicitaban al Gobierno cambios al modelo de costo marginal cero que los tiene impactados en sus resultados financieros, con inversiones estancadas o detenidas. "Ahogados", es la palabra que más se escucha. “Hoy nadie está construyendo” dicen conocedores del sector, agregando que “los bancos internacionales no están facilitando recursos para project finance, que es como se financian estos proyectos”.

Entre sus argumentos está la invitación que realizó el exministro de Energía Máximo Pacheco en 2016, a invertir en el país en el sector de energías renovables con la promesa de que existiría una ley para promover y expandir la transmisión. Esta regulación habría sido el incentivo para la llegada de varios inversionistas extranjeros, en particular de Europa, que apostaron por el país. No obstante, alegan que ha habido un incumplimiento a la ley de transmisión, en particular la no conformación del mercado eléctrico común, o un mercado en el cual los precios son iguales en cualquier lugar de Chile. “La ley de transmisión establecía que se iba a hacer una transmisión con holguras, que se iban a definir polos de desarrollo renovables y franjas de servidumbre para llevar energía renovable a los centros de consumo”.

Hoy las empresas de energía renovable con contratos con clientes regulados, enfrentan no sólo la falta de transmisión, sino también un modelo que dicen está obsoleto, y que promueve un sistema con costo marginal cero, y que ellos deben financiar.

De ahí que es posible anticipar que uno de los primeros temas que abordará la nueva Asociación será cómo dar solución, o cambiar este sistema que los perjudica, y que beneficia, según ellos, a otros que, incluso operan centrales térmicas afectando la transición energética. Lo que se quiere levantar es la promoción de una cancha pareja para todos, sin subsidios cruzados para PMGD (unos US$400 millones), ni pago por servicios complementarios al año (unos US$800 millones).

Otro de los puntos clave que esperan destrabar es la falta de transmisión que ha promovido el vertimiento masivo de energía limpia, y que es una promesa y una regulación incumplida, el nulo avance en una solución a la permisología que ha encarecido y atrasado los proyectos, la norma de ruido para las empresas eólicas que tampoco avanza generando incertidumbre, la promoción del almacenamiento con reglas claras, es decir, cuya remuneración no sea por arbitraje de precios que fomenta la volatilidad. También como parte de su agenda estará el fomento de la modernización de las políticas de operación del Coordinador Eléctrico, de manera que se pueda utilizar la infraestructura de transmisión existente al máximo de su capacidad con la tecnología acorde.

La salida de Acera

La salida del gremio Acera de los cuatro grandes de energía renovable se dio, no solo porque los PMGD se tomaron la agenda, sino porque hoy se sienten que se quedaron sin voz y que los PMGD están sobre representados.

De hecho, si se miran los candidatos a directores al próximo Consejo de este gremio, que debe ser elegido el 7 noviembre, se aprecia una gran cantidad de representantes directos o indirectos de PMGD. Ya sea porque pertenecen a una de las principales empresas (CVE Group) o están representados por estudios de abogados o consultores que los asesoran. Tema aparte es la candidatura de Engie, lo que podría implicar un contrapeso. dicen-.

La influencia de la UE

Otra arista clave, que seguramente se activará, es cómo la Unión Europea puede influir y contribuir a una solución para las empresas europeas en energía renovable en Chile. De hecho, entre el 4 y 8 de noviembre, Félix Fernández Shaw, director de la Cooperación para América Latina de la UE arribará a nuestro país para firmar un contrato de certificación para la producción de hidrógeno limpio, entre otras cosas. Se espera que en esta visita las empresas que conforman la nueva Asociación se reúnan con el director para buscar el apoyo de la Unión Europea.

Cabe recordar que, en junio del año pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en su visita a Chile, lanzó dos iniciativas de cooperación para hidrógeno verde por 225 millones de euros. En esa ocasión aprovechó para levantar la problemática de las empresas europeas de energía renovable, claves para el desarrollo de la industria de Hidrógeno limpio, discusión que seguro empezaremos a ver este año y 2025.