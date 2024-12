Paula Benavides y posibilidad de un acuerdo en pensiones:"Después de enero no va a haber otra oportunidad"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El nombre de la economista Paula Benavides es uno de los que más se repite entre los técnicos que juegan un rol clave en los debates sobre reformas de pensiones en Chile.

La directora de Espacio Público fue una de las protagonistas de la mesa técnica, instancia que esta semana concluyó su segundo informe, proceso que no estuvo exento de polémicas luego de que se filtrara el documento.

Los cinco senadores de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado -donde ha estado desde marzo radicado el debate de la reforma de pensiones- acordaron en mayo establecer una mesa técnica para intentar acercar posiciones. Benavides fue convocada por el senador PS, Gastón Saavedra.

"A quienes trabajamos largas horas buscando un acuerdo, por supuesto que nos resultó decepcionante la filtración que ocurrió y que en el último minuto implicó cerrar un poco más rápido el informe".

"Ha sido una experiencia muy valiosa. Me quedo con muchas cosas positivas, como un trabajo colaborativo de todos los participantes", planteó en entrevista con Señal DF.

La economista contó que "la demanda de tiempo no fue menor", aunque valoró haber podido participar. La economista anticipó: "espero que el trabajo que ahí se realizó pueda dar frutos".

"Decepcionante filtración"

- Más allá de la filtración, ¿cómo ha visto las diferencias que se han producido en cuanto a las simulaciones que se ocuparon, como planteó la comisionada Cecilia Cifuentes?

- Tomamos un acuerdo como comisión que no íbamos a hacer una propuesta específica de cómo dividir el 6%, sino que íbamos a aportar con diferentes escenarios y simulaciones, que es lo que se hizo. Vi un esfuerzo muy grande de todos de ceder para que todos los comentarios y escenarios quedaran reflejados.

Ahora, evidentemente el cierre fue distinto a lo que todos hubiésemos querido. A quienes trabajamos largas horas buscando un acuerdo, por supuesto que nos resultó decepcionante la filtración que ocurrió y que en el último minuto implicó cerrar un poco más rápido el informe.

- ¿Reflejó las distintas posturas?

- En general fue un proceso de trabajo que buscó incorporar todos los comentarios y escenarios que se fueron conversando.

- ¿Cómo ve el ambiente que hay para llegar a un acuerdo ahora?

- Han habido avances importantes. Recordemos que en la comisión de Trabajo del Senado se ha avanzado en varias materias ad referéndum. Hay una base de avance valiosa. Por otro lado, están todos los insumos técnicos que se han ido generando, que de alguna forma han acotado la cancha para facilitar las definiciones de política que tienen que adaptarse.

Veo que hay disposición y sobre todo, que este es el momento para un gran acuerdo político en pensiones. Avanzar en esta reforma es una urgencia evidente que todos están percibiendo.

Después de enero no va a haber otra oportunidad porque ya vamos a entrar en una lógica de debates programáticos. Y por eso, para lograr un acuerdo en estas semanas, todos tienen que ceder y poder mirar esta discusión con visión de Estado, en un debate que tenga mucha transparencia frente a la ciudadanía.

- La reforma de Bachelet II en la que usted jugó un rol clave, se cayó a último momento. ¿Ve ese riesgo en un año electoral?

- Me ha tocado participar de reformas que fueron finalmente aprobadas, como la del 2008, de otras que no lograron aprobarse, como la del 2017 y de otras que no llegaron al Parlamento en materia de salud.

El mes para esto es enero. Si esta discusión se posterga, ya va a ser muy complejo que pueda haber un acuerdo en esta materia.

Si seguimos inmovilizados en este tema no solo van a seguir creciendo los desafíos que tiene el sistema de pensiones y su pérdida de legitimidad, sino que también va a seguir socavándose la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Por eso es tan importante que se logre.

Edad de jubilación

-Pensando en que las reformas de pensiones son de largo plazo, ¿ve como una oportunidad abordar el tema de la edad de jubilación?

- Como comisión reconocimos la necesidad de que se revise la edad legal de jubilación, que se vayan cerrando las brechas. Por supuesto, son medidas que necesitan cambios muy graduales, pero es importante que estos temas estén en el debate y que al menos uno vaya partiendo por las nuevas generaciones.

- ¿Le hace sentido dejarle la revisión de parámetros a una entidad más técnica para alejar la decisión del tema político?

- Estos son parámetros que son de rango legal por la definición de los sistemas, pero sí me hace sentido que un organismo técnico vaya haciendo el monitoreo e informes de la necesidad de recalibrar los parámetros del sistema y que el poder político después tenga que dar respuesta a estas recomendaciones.

Años cotizados

- Hubo acuerdo en entregar la garantía de UF 0,1 por año cotizado, pero no sobre el umbral , lo que llevó a dos propuestas distintas. ¿A cuál adhiere y por qué?

- En esto hubo también un avance grande en términos del acuerdo de subir la tasa de cotización con cargo al empleador y que exista este componente transitorio para mejorar las pensiones con un umbral mínimo de años y un diseño que fuera premiando cada año de cotización con estas UF 0,1 por año cotizado. ¿Dónde se presentaron diferentes miradas? Respecto de cuánto tenía que ser ese umbral de años cotizados

Personalmente, un umbral de 15 años pasando a 20 años en el caso de las mujeres (propuesta 1) profundiza las importantes brechas de género que tenemos en nuestro sistema de pensiones, porque muy pocas mujeres cumplimos esos requisitos.

Por eso se plantearon escenarios alternativos, como este de cinco años, pasando a 10 años (propuesta 2), donde se produce un mayor acceso de las mujeres a la garantía y también se mantienen incentivos a cotizar, porque el diseño del beneficio premia cada año adicional cotizado.

Donde hay diferencias importantes para mí y en eso también estuvimos todos de acuerdo, en que tienen diferentes impactos fiscales. Y por lo tanto, lo que hemos planteado es que hay que ponderar en el debate y en la definición de política que se dé, cómo se llega a los distintos grupos, el universo de beneficiarios, la cobertura que pueden tener las mujeres y también, por otro lado, la sostenibilidad fiscal y encontrar un punto de equilibrio.

- En materia del préstamo, no entraron en el diseño, ¿pero, qué le parece esta idea?

- Efectivamente no fue una materia que abordamos en la comisión técnica porque otro grupo estuvo a cargo de esa dimensión de financiamiento.

Creo que es un tema que tiene que mirarse con cuidado y sobre todo para que haya un resguardo completo de la sostenibilidad fiscal a largo plazo y de la sostenibilidad del sistema que se está generando. Para poder dar una opinión más detallada tendría que tener todos los antecedentes cuando eso se conozca.

Bono tabla a través del SIS: "Si se quiere avanzar en algo de esta naturaleza, tiene que estudiarse en profundidad"

La idea de implementar un bono tabla -que permita hacerse cargo de la brecha previsional de género por concepto de expectativas de vida- fue un acuerdo transversal de la mesa técnica y así quedó reflejado tanto en su primer informe, como en el segundo. Además, Benavides destacó que “políticamente es un tema que igual ha decantado con un acuerdo bastante transversal, porque existe la necesidad de compensar brechas en pensiones". - El senador Galilea (RN) señaló hace una semana que era muy probable que este tema se resolviera por medio del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). ¿No alcanzaron a evaluar esa idea? - Esta propuesta que ha surgido en los últimos días, de juntar el bono tabla con el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, no es un tema que haya sido encargado (a la mesa) ni tampoco que hayamos estudiado en la comisión técnica, sino que ha surgido más bien en el debate reciente. - ¿Qué le parece esa idea? - Si se quiere avanzar en algo de esta naturaleza, tiene que estudiarse en profundidad. Veo varias complejidades técnicas que no se han ponderado totalmente. El diseño que analizamos hasta ahora en la comisión técnica, tiene un funcionamiento integrado del bono tabla con la garantía, que permite dar estabilidad a la cotización que se destina. Todo esto tendría que recalibrarse. Por otra parte, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia actualmente tiene muchos problemas de funcionamiento, que tienen que diagnosticarse mejor para poder hacer un rediseño.