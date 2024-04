China está ganando la carrera de los autos eléctricos

El mercado de autos eléctricos en el mundo está a toda velocidad. Y China está ganando la carrera.

No solo están fabricando más, sino que los están haciendo más elegantes, baratos y veloces.

Un claro ejemplo es el modelo ET5, de la fabricante china NIO, especializada en vehículos eléctricos de alto rendimiento. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas cuatro segundos. Lo mismo que un Porsche alemán a gasolina.

Actualmente, los autos eléctricos representan casi el 20% del mercado automotriz mundial y según el informe “Perspectivas del vehículo eléctrico a largo plazo”, de la agencia de investigación de BloombergNEF, dado a conocer en junio del año pasado, se espera que circulen más de 100 millones de autos eléctricos para el año 2026 y más de 700 millones en 2040.

El semanario inglés The Economist, afirma que a medida que el mundo avance en su agenda de descarbonización, la demanda por autos eléctricos seguirá aumentando y para el año 2030, China podría duplicar su participación en el mercado global alcanzando un tercio del total.

Según la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, las ventas de automóviles eléctricos en ese país, incluidos los híbridos enchufables, aumentaron un 36% el año pasado, llegando a 7,7 millones de unidades. Esta cifra equivale a un tercio del total de autos vendidos en el año, que ascendió a 21,7 millones. En comparación, en 2022 los autos eléctricos representaron el 28% del total de ventas.

En Estados Unidos las ventas aumentaron un 58% en 2023, pero la cifra total es baja y alcanza a 1 millón y medio de unidades. En la Unión Europea la cifra es similar y las ventas se incrementaron un 37%, en relación con el año anterior.

A nivel de empresas, el último trimestre del año pasado, el gigante automotriz chino BYD logró destronar a Tesla como el principal vendedor de autos eléctricos en el mundo con 526 mil unidades comercializadas. Si bien, Tesla recuperó su sitial en el primer trimestre de este año, de acuerdo a expertos consultados por Financial Times, es difícil que la fábrica de Elon Musk retenga el liderazgo y BYD volvería a conquistar el sitial de honor en los próximos meses.

Cuestionado apoyo estatal chino

La razón detrás del dominio chino está en el lanzamiento de la agenda “Made in China”, liderada por Xi Jinping en 2014, para fortalecer la industria del país y hacer frente a la caída del otrora pujante sector inmobiliario.

Su implementación ha implicado una serie de medidas para apoyar la industria local, como subsidios de compra, inyecciones de capital y contratos gubernamentales con firmas locales. Además, China fabrica el 70% de las batería de litio en el mundo.

Toda esta ayuda estatal se está notando en los precios. El auto eléctrico más barato vendido en el gigante asiático es construido por BYD y cuesta unos US$ 12 mil. En comparación, el modelo más barato de Tesla figura en unos US$ 39 mil.

Todo ello ha causado molestia en Occidente. De hecho, el corazón de la visita de cinco días a China de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue para manifestarle su preocupación por la sobreproducción de autos eléctricos, paneles solares y otros bienes relacionados con las energías limpias que están afectando a las industrias estadounidenses.

Pese a estas críticas, el Gobierno de EEUU también está haciendo lo suyo para proteger su industria.

Gracias a la política proteccionista de Donald Trump en su años en la presidencia, el Gobierno estadounidense grava a los autos eléctricos extranjeros con un impuesto de 27,5%, lo cual le deja muy poco espacio a los chinos para competir en ese mercado.

Además, de acuerdo con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por su sigla en inglés) implementada por Joe Biden, los consumidores pueden acceder a un crédito fiscal de hasta US$ 7.500 para comprar autos eléctricos siempre y cuando las materias primas y los componentes cumplan ciertos umbrales.

Pese a estos incentivos, las ventas no han despegado como se esperaba ya que el consumidor estadounidense prefiere los vehículos grandes, los cuales necesitan baterías más caras. Además les molesta que una vez que han cargado su auto, solo puedan circular unos 120 kilómetros antes de hacer otra recarga. Es decir, experimentan lo que los expertos llaman “ansiedad de autonomía”.

Más allá de esos subsidios, los chinos están tratando de llegar al mercado estadounidense vía México. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos le permite exportar al país del norte libre de impuestos. Es por ello que hay varias empresas chinas, como BYD, Geely y Saic que están buscando locaciones para construir plantas en algunos estados mexicanos.

La conquista de Europa

Los orientales también están mirando a Europa, un mercado que está abrazando la electromovilidad con más fuerza que Estados Unidos.

Según informa el diario español Expansión, se espera que unos 75 millones de autos eléctricos e híbridos enchufables circulen por las carreteras europeas en 2030.

Su fuente es un estudio de EY y Eurelectric, el cual señala que los modelos eléctricos e híbridos enchufables representaron el 23% del mercado europeo al cierre del año pasado y anticipa que superarán en ventas a los autos tradicionales antes de 2027.

Las razones de este auge se deben a que la Unión Europea se puso como meta prohibir la venta de autos nuevos con motores de combustión para el año 2035.

Junto con ello, se observa un aumento de las opciones en el mercado lo cual está dando una relación costo-beneficio más favorable respecto de los eléctricos, y, además, una disminución de los costos de las baterías.

Europa se ha preparado para esta invasión y a fines de 2023 ya contaba con más de 744 mil puntos de recarga en todo el continente, un 40% más en comparación con el año 2022.

Pese a los buenos augurios, hay algunas señales de alerta. Alemania retiró su política de subsidio para los consumidores lo cual provocó una caída de 29% en la venta de autos eléctricos en dicho país. España también ha reducido sus compras (mostrando una baja de 12,4% en marzo de este año). Son casos puntuales, dado que las ventas están fuertes en Francia, Países Bajos, Suiza y Noruega.

Además, ha comenzado a circular el rumor que el plazo draconiano impuesto por el parlamento europeo podría modificarse, ya que ha sido objeto de las promesas electorales de algunos candidatos a eurodiputados.

De cualquier modo, China no pierde el tiempo. Según Transport & Environment, entidad que aboga por un transporte limpio en el viejo continente, una cuarta parte de los vehículos eléctricos vendidos en la UE este año se fabricarán en China.

Los autos asiáticos están inundando el mercado europeo a tal punto que según Financial Times, los vehículos importados se están acumulando en los puertos, convirtiéndolos en gigantescos estacionamientos. En los primeros dos meses de este año, los principales destinos de la avanzada china han sido Bélgica, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.

En Europa se mira con preocupación esta invasión automotriz. Según el diario El Economista, de España, el precio de los autos en la nación gobernada por Xi Jinping ha caído al mayor ritmo en 20 años, impactando el mercado europeo y estadounidense, “lo que podría llevar a que estas regiones incrementen sus aranceles ante el miedo de que los autos chinos 'invadan' por completo los mercados desarrollados”.

El tema ya ha sido tomado por las autoridades. En octubre del año pasado, la Comisión Europea abrió una investigación para ver si hay subsidios a los autos chinos. En un comunicado firmado por la presidenta de la entidad, Ursula Von der Leyen, se afirmó que si las cadenas de valor de los vehículos eléctricos en China se benefician de subsidios ilegales y si estos subsidios amenazan con causar daño económico a los productores de la Unión Europea, se analizará la posibilidad de imponer “derechos antidumping” a las marcas chinas. “Actuaremos con decisión”, remató Von der Leyen.

Más allá de estas disputas, el mercado de los autos eléctricos parece imparable.

Según el informe de BloombergNEF, las ventas de vehículos de combustión alcanzaron su máximo en 2017 y ahora están en declive.

De acuerdo a analistas de Bloomberg, citados por El Economista, “el verdadero problema para las economías avanzadas es que los fabricantes de automóviles chinos son más competitivos gracias a la tecnología, las cadenas de suministro locales, la nueva infraestructura de transporte y los menores costos de energía y suelo. Los subsidios gubernamentales desempeñan un papel, pero es secundario frente a la innovación”.

Chile lejos de la meta 2035 de electromovilidad

El objetivo de Chile respecto de dejar de comercializar autos nuevos a combustión es igual de ambiciosa que el de la Unión Europea: el año 2035.

Sin embargo, la falta de una red robusta de carga para los autos eléctricos ha sido uno de los grandes impedimentos para la expansión del mercado. A esto hay que agregarle la evidente variable topográfica.

“En Chile si uno va hacia el sur, hay cargadores cada 150- 200 kilómetros. El problema es que muchas veces hay solo uno. Eso no le da seguridad a los consumidores”, confirmó a Señal DF, la country manager de BYD en Chile, Tamara Berríos.

Consultado el ministerio de Energía respecto de si se contempla algún cambio a dicha meta, señaló que no hay planes de alterar la fecha.

Tamara Berríos cuenta que si bien BYD cuenta con autos con una autonomía de entre 300 y 500 kilómetros, la red de carga va más atrasada que la electromovilidad. “La expansión de una red por el país le va a permitir a la gente tener más confianza. No en la tecnología –que ya está bien madura y masificada a nivel mundial–, sino que en la autonomía”, agregó.

Agrega que en el país no hay una regulación clara que lleve al consumidor a portarse a la electromovilidad. Si bien ya se dio un paso con la extensión del permiso de circulación para los primeros años del vehículo, a esto se le suma la falta de incentivos como la eliminación del IVA, sostiene.

Junto con ello, apunta a que en los edificios nuevos no hay una regulación que obligue a tener una cierta cantidad mínima de enchufes.

En tanto, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) pide que se implementen ciertas medidas para llegar a su meta de alcanzar un 5% de participación de vehículos híbridos y eléctricos en 2025.

Entre ellas está la eliminación del arancel aduanero, que los autos de baja o cero emisiones puedan ser aceptados como maquinaria de trabajo –con los cambios tributarios necesarios para ello—, y que haya incentivos económicos para la adquisición de vehículos de este tipo y la instalación de puntos de carga.

Durante 2023, la venta de autos electrificados registró un incremento de 35% respecto del año anterior, con 9.336 unidades comercializadas. Esta cifra es la más alta alcanzada en la historia de esta categoría, según reportó la ANAC.

Los modelos 100% eléctricos se incrementaron en un 22,6%, con 1.588 unidades, y los híbridos enchufables subieron 6,8%, con 506 inscripciones. Para ambas categorías, se trata del mejor año en la historia.



China a la delantera

Chile no es la excepción respecto de la incursión de los autos chinos y en pocos años han dominado el mercado. De los 10 modelos más vendidos, seis tienen ese origen y otros dos son de marcas europeas (MG y Volvo) con plantas en el gigante asiático.

El modelo más vendido en 2023 fue el S60 de Maple, que acumuló un total de 261 unidades vendidas, un 163% más que el periodo anterior. El auto ecológico es producido por el Grupo Geely, firma de origen chino.

BYD figura en cuarto lugar del ranking con su modelo Yuan Plus Ev, que se comercializa por sobre los $30 millones. Muy por detrás aparece Tesla, la marca estadounidense que en 2023 vendió siete autos y en 2022 ocho. Eso sí, este año la firma instaló su primera sucursal en el país.