Quiénes son los rivales chinos de ChatGPT

Cuatro empresas chinas de inteligencia artificial (IA) generativa han sido valoradas entre US$ 1.200 y US$ 2.500 millones en los últimos tres meses y lideran un grupo de más de 260 compañías que intentan emular el éxito de rivales estadounidenses como OpenAI y Anthropic. Las cuatro empresas (Zhipu AI, Moonshot AI, MiniMax y 01.ai) obtuvieron un importante respaldo de un grupo de inversionistas mayoritariamente nacionales y están compitiendo para contratar a los mejores profesionales para desarrollar los productos de IA más populares.

Las empresas estadounidenses de IA generativa superan a las chinas de IA en términos de desarrollo tecnológico y recaudación total de fondos. Sin embargo, dado que ChatGPT y otras aplicaciones de IA revolucionarias, como Character.ai, no están disponibles en el gigante asiático, 262 nuevas empresas compiten por crear alternativas locales. En conjunto, estas compañías han recaudado un total de cerca de US$ 2.000 millones en los cuatro primeros meses del año, según el proveedor de datos IT Juzi.

Beijing ha aprobado más de 40 grandes modelos lingüísticos y aplicaciones de IA relacionadas para uso público, al tiempo que ha creado un entorno normativo favorable que fomenta el crecimiento del sector mediante exenciones fiscales y subvenciones.

Zhipu es la mayor empresa china de IA por número de empleados. Tiene más de 800 y surgió de la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín, un importante vivero de talentos en IA. Está valorada en cenra de US$ 2.400 millones, según su última ronda de captación de fondos en marzo.

Moonshot, creada por Yang Zhilin, antiguo alumno del fundador de Zhipu, fue valorada en US$ 2.500 millones en una ronda de inversión de US$ 1.000 millones en febrero. Anteriormente, Yang hizo prácticas en Google Brain AI y Meta AI y fundó una compañía llamada Recurrent AI que analizaba las llamadas de los vendedores.

Moonshot, Zhipu y 01.ai han desarrollado chatbots dirigidos a oficinistas y estudiantes que utilizan asistentes digitales para analizar textos largos y optimizar los resultados de búsqueda.

Kimi, el chatbot de Moonshot, es el rival más directo de Ernie, el bot de Baidu, el gigante chino de las búsquedas en Internet. Kimi tuvo 12,6 millones de visitas en marzo, frente a los 14,9 millones de Ernie, según el proveedor de datos Aicpb.com, pero Kimi está creciendo mucho más rápido.

No obstante, debido a su popularidad, Kimi no da abasto para satisfacer la demanda. Es un chatbot fácil de usar que los expertos del sector han elogiado por su herramienta de resumen y por dar respuestas claras y muy contextualizadas. Estuvo bloqueado durante dos días en marzo.

Enfrentadas a la misma limitación de recursos informáticos, muchas compañías de IA han optado por lanzar chatbots de avatares que no necesitan ser tan buenos razonando como los de productividad y requieren menos datos y menos recursos informáticos. Zhipu y MiniMax tienen chatbots de avatares. MiniMax está valorada en US$ 2.500 millones, según una ronda de financiamiento de US$ 600 millones en marzo.

01.ai, fundada por el pionero de la IA Kai-Fu Lee, ha lanzado una serie de modelos de código abierto llamados Yi, adaptados al mercado chino y basados en la arquitectura gratuita Llama de Meta. Son muy elogiados por su razonamiento de sentido común, matemáticas, codificación y capacidad de lectura. 01.ai también ha lanzado un chatbot de productividad llamado Wanzhi. Acaba de llevar a cabo una ronda de financiamiento con una valoración de US$ 1.200 millones y cuenta con el respaldo del fondo de capital riesgo de Lee, Sinovation Ventures, Shunwei Capital, Xiaomi y Alibaba Cloud.

Jeffrey Ding, experto en el sector chino de IA y profesor adjunto de la Universidad George Washington, afirma que al no haber un líder claro en China, a los clientes les resulta difícil elegir al proveedor más adecuado para su situación personal porque todas las aplicaciones son similares.

Los cuatro líderes han conseguido financiamiento de Alibaba, que es uno de los principales inversionistas de nuevas empresas de inteligencia artificial con el fin de repetir el éxito de Microsoft con OpenAI. Pero la inversión realizada en estas empresas es menor que la llevada a cabo antes y los fondos tecnológicos mundiales están desempeñando un menor papel.

Además del financiamiento suficiente, las nuevas empresas chinas de IA disponen tanto de los ingenieros necesarios para lanzar productos competitivos como de recursos informáticos suficientes para los modelos existentes, a pesar de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips avanzados.

"Las empresas chinas de informática en la nube tienen suficientes existencias de GPU de Nvidia compradas antes de la prohibición para poder utilizar sus modelos", señala un empleado de una compañía de IA. Sin embargo, otros dos empleados de firmas de IA afirman que están desarrollando productos que requieren menos potencia de cálculo debido a las restricciones estadounidenses.

Los bajos salarios de los ingenieros de IA, comparados con los de EEUU y Europa, también contribuyen a mantener los costos bajos. Un recién licenciado en informática por una universidad china suele cobrar entre 80.000 y 240.000 dólares al año en una gran empresa, cuatro veces menos que en el Silicon Valley.