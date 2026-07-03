En sus marcas, listos… primeros resultados

Algo de inflación, las minutas de la Fed y los nuevos pronósticos del FMI.

En una semana con reportes de inflación o empleo desde Estados Unidos, estas tres empresas no capturarían especialmente la atención. Pero la próxima semana, Levi, Pepsi y Delta ofrecerán a los inversionistas una primera mirada a la temporada de resultados del segundo trimestre en el mercado estadounidense.

Piense en la próxima semana como unos días de preparación previos al inicio de la temporada en pleno, agendado para el 14 de julio, cuando reportan los principales bancos de Wall Street.

Las expectativas son altas. Datos de FactSet muestran que el mercado está proyectando un segundo trimestre consecutivo de un crecimiento de más de 20% para las utilidades. Se esperan alzas de dos dígitos en 10 de los 11 sectores del S&P 500, con solo una caída proyectada en las utilidades del sector salud.

También se estima un crecimiento de más de 20% para las utilidades en el tercer y cuarto trimestre. Más aún, Bloomberg reporta que el optimismo se extiende a 2027, para cuando el mercado está proyectando un crecimiento de 24% para los beneficios netos de las empresas. “Mientras las utilidades sigan creciendo, el rally tiene espacio para seguir” es el mantra que se repite en Wall Street.

Es en este escenario bullish en el que Levi (miércoles 8), Pepsi (jueves 9) y Delta (viernes 10) darán las primeras señales de la salud de los balances. Las tres empresas, además, están directamente vinculadas a los consumidores. Referencias a los cambios en la demanda, proyecciones de inflación y alzas de costos serán seguidas con atención por los analistas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Hora de cambios

Otras publicaciones importantes llegarán el 8 de julio desde la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El banco central estadounidense publica las minutas de su última reunión de política monetaria. De no ser una versión abreviada, como lo fue el comunicado, el documento podría ofrecer más detalles sobre los cambios en la discusión interna de los banqueros centrales ahora bajo el liderazgo de Kevin Warsh.

Los mercados estarán también atentos a los anuncios que pueda hacer Warsh, quien podría revelar los integrantes de los cinco grupos de trabajo (task forces) que estarán a cargo de recomendar las reformas a cómo opera la Fed y cómo decide su política monetaria. Warsh adelantó que la próxima semana se conocerían algunos nombres. Uno de ellos ya se publicó, Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra (2003-2013).

Desde el FMI, también el 8 de julio, llegará la actualización del Panorama Económico Mundial. La pregunta por responder es cómo mejora, o no, el escenario para los diferentes países una vez reabierto el estrecho de Ormuz.