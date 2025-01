¿Qué esperar del cripto en la era Trump?

Para el mercado llegó el momento de comprobar si la ola de expectativas positivas para el mundo critpo que levantó la elección de Donald Trump en Estados Unidos, tiene bases sólidas.









La toma de poder del segundo período del mandatario estadounidense el lunes pasado fue seguida por la primera corrección de precios de la nueva era Trump, luego de que las criptomonedas estuvieran ausentes de su discurso de inauguración: el bitcoin reaccionó con una caída de un 5,5%, mientras que Ethereum y XRP bajaron entre 4% y 5%.

Los analistas le han quitado dramatismo al asunto y piden mirarlo con algo más de perspectiva. Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, dijo a Bloomberg que “aunque sorprende que Trump no haya emitido una orden ejecutiva apoyando las criptomonedas apenas asumió, es probable que haya una próximamente”.









Los expertos aseguran que el hecho de que el mismo Donald Trump haya lanzado dos criptomonedas un par de días antes de su discurso de investidura ($TRUMP y $MELANIA) tampoco ayuda a que el sector siga ganando credibilidad en el mundo financiero tradicional. Un analista señala que “lanzar un token de esta manera interesada, aprovechando la investidura, solo mina la credibilidad maltrecha de una industria que tiene que reponerse constantemente a eventos de este tipo”.

$TRUMP, que llegó a valer más de US$ 15.000 millones el lunes, ha perdido casi la mitad de su capitalización esta semana, hasta los US$ 7.780 millones. $MELANIA, que superó los US$ 2.000 millones de capitalización, retrocede ahora hasta los US$ 866 millones.





Pero, ¿qué debe esperar realmente el mundo cripto durante la era Trump? A juzgar por el mercado, las noticias debieran ser positivas. El bitcoin ha subido más de 30% desde la elección presidencial estadounidense y han ingresado varios trillones de dólares a los mercados de criptomonedas.





A la espera de la nueva regulación

Sus promesas electorales -principalmente hacer de la economía estadounidense un mercado criptofriendly- se han empezado a materializar. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ya ha dado los primeros pasos para regular la industria, la demanda más urgente del sector. Esta semana, la SEC nombró a la comisionada de esta agencia, Hester Peirce, para liderar un grupo de trabajo sobre regulación de activos digitales en EEUU.





Peirce es conocida en el mercado con el apodo de “crypto mom” por su postura a favor de las criptomonedas, por la defensa de un marco regulatorio que fomente la innovación y el desarrollo de la industria, y por discrepar con la actitud y las acciones del anterior presidente de la SEC, Gary Gensler, contra el mundo cripto.





Otra señal positiva para el mercado ha sido la suerte de alianza entre Trump y Elon Musk, el multimillonario que es férreo defensor de las criptomonedas. Aunque por ahora el dueño de la red X está enfocado en una agencia que se dedicará a eliminar burocracia y trabas a la inversión, el mercado espera que Musk juegue un rol en la construcción de una regulación más liviana hacia el mundo cripto.





Big Tech en primera fila

“La imagen de los líderes de las principales empresas tecnológicas en primera fila de la asunción de Trump, dice mucho de lo que el presidente tiene en mente. EEUU necesita seguir liderando la creación de valor en el mundo tecnológico ante la arremetida china y el exceso de regulación europeo”, afirma un analista español.

Un informe de la plataforma cripto Ripio agrega que las señales son positivas, pese a que gran parte de ellas ya están incorporadas en los precios: “Hay cambios a gran escala anunciados para la SEC. Además, es necesario rescatar una frase histórica: la del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presentando al bitcoin como 'el oro virtual y digital', ya que, por su uso y volatilidad, 'no compite tanto contra el dólar como contra el oro'".





El exchange de criptomonedas OKX indicó en un informe esta semana que "un marco claro facilitará la adopción creciente de criptomonedas tanto por instituciones financieras como por usuarios individuales. En consecuencia, Estados Unidos podría convertirse en un centro aún más atractivo para la tecnología blockchain y los emprendedores de criptomonedas, consolidando aún más su influencia dentro de los ecosistemas financieros globales".





Los hitos que mira el mercado

A juicio de los expertos, son cuatro los hitos que espera el mercado durante la administración Trump para confirmar el upside que le ha dado a las criptomonedas: eliminación de normas restrictivas; impulso a la minería de bitcoin; la aprobación de nuevos ETF y la creación de una reserva estratégica de bitcoin.





Si estas condiciones se materializan, sostiene en análisis de OKX, se anticiparía una entrada significativa de inversión institucional en activos digitales: "Debido a la naturaleza no regulada de los activos digitales, las instituciones en EEUU con obligaciones fiduciarias generalmente no pueden desplegar masivamente capital en esas inversiones. Sin embargo, una vez que haya una regulación adecuada, se levantará una barrera clave para la entrada".





Hasta ahora, los ETF de bitcoin ya son dueños del 5% del suministro global del activo, porcentaje que podría aumentar considerablemente si se concretan los cambios regulatorios prometidos por Donald Trump.