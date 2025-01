Donald y Melania Trump lanzan memecoins rivales entre crecientes expectativas de la industria cripto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El valor total de una criptomoneda de Donald Trump se disparó a más de US$ 14 mil millones durante el fin de semana, antes de caer tras el lanzamiento de una moneda rival por parte de su esposa Melania.

El lanzamiento de la moneda meme $TRUMP provocó acusaciones de que el presidente, quien asume este lunes, estaba explotando el entusiasmo de sus partidarios por obtener ganancias financieras.

Desde su lanzamiento el viernes por la noche, la moneda, en la que la empresa familiar de Trump tiene una participación directa, se disparó de unos US$ 6 a un máximo de US$ 75, lo que hace que el valor de las monedas en circulación valga más de US$ 14.000 millones, según datos de Coinbase.

Pero el domingo, la esposa del presidente electo anunció el lanzamiento de una criptomoneda rival, $MELANIA. La moneda de la primera dama entrante alcanzó una capitalización de mercado de US$ 8.500 millones esa noche, según datos de DEX Screener.

El valor de la propia moneda de Trump se desplomó poco después del anuncio, cayendo de US$ 75 a poco más de la mitad, borrando aproximadamente US$ 7 mil millones de la capitalización de mercado de TRUMP, según datos de Coinbase. Posteriormente recuperó algunas de sus pérdidas.

Rápido aumento

El valor en rápido aumento del token Trump ya lo había convertido en uno de los “memecoins” o tokens más grandes del mercado de criptomonedas que representan momentos virales en línea. Inicialmente desarrolladas como una broma interna de la industria, las memecoins no tienen modelo de negocio ni flujos de efectivo.

La cantidad de nuevas memecoins y su valor han aumentado desde la victoria electoral de Trump en noviembre. Los ejecutivos y comerciantes de la industria apuestan a que la nueva administración adoptará un enfoque más amigable con los criptoactivos.

La moneda de Trump se lanzó el viernes por la noche en su sitio web Truth Social, poco después de una gala en Washington para ejecutivos y políticos de criptomonedas para celebrar su toma de posesión, que tendrá lugar este lunes. El sitio web adjunto muestra una imagen de Trump con el puño en alto y describe la moneda como "el único meme oficial de Trump".

Alrededor del 80% de los tokens estarán en manos de CIC Digital, que está afiliada a la Organización Trump, y una empresa de propiedad conjunta de CIC llamada Fight Fight Fight LLC, según el sitio web del token, una referencia al intento de asesinato que sufrió Trump en julio pasado.

Los tokens en posesión de información privilegiada comenzarán a desbloquearse para la venta en los próximos tres a 12 meses y estarán disponibles para su venta durante el mandato de cuatro años de Trump.

“Que Trump posea el 80% y programar (el) lanzamiento horas antes de la toma de posesión es predatorio y muchos probablemente saldrán perjudicados por ello”, dijo Nick Tomaino, un capitalista de riesgo, en X.

El lanzamiento tomó por sorpresa a muchos en el mercado de las criptomonedas, pero Binance, Coinbase y Kraken, tres de los mayores intercambios de criptomonedas, han anunciado desde entonces planes para comercializar la moneda Trump en sus mercados.

Cripto impulso

La familia Trump se ha interesado cada vez más por las criptomonedas. El presidente electo de Estados Unidos y sus tres hijos han estado promoviendo World Liberty Financial, una criptoempresa creada por sus socios comerciales de toda la vida y otros, mientras que la empresa de redes sociales de Trump intentó sin éxito comprar Bakkt, un centro de comercio de criptomonedas.

Los "coleccionables digitales" de Melania están "destinados a funcionar como una expresión de apoyo y compromiso con los valores encarnados por el símbolo MELANIA", según el anuncio de lanzamiento. No es una “oportunidad de inversión, contrato de inversión o valor de ningún tipo”.

El sábado, Eric Trump describió la moneda Trump como “el meme digital más popular de la Tierra” y dijo que World Liberty “apenas estaba comenzando”.

Anthony Scaramucci, ex director de comunicaciones de Trump convertido en crítico, también criticó el lanzamiento. “El asunto de las memecoins de Trump es malo para la industria (de las criptomonedas). No te engañes”, escribió en X.

Un portavoz del equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Jonathan Bixby, un empresario de criptomonedas, dijo que la memecoin de Trump probablemente sería "el arma de apertura en lo que se llama 'la zona bananera'", un término de comercio de criptomonedas en el que los precios pueden aumentar repentinamente.

“Da legitimidad a estos activos e invita a todas las celebridades a regresar y comenzar a promocionarse. Estos próximos meses van a ser salvajes”.