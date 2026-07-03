George Gatch, CEO de J.P. Morgan Asset Management: “Es uno de los momentos más difíciles para los inversionistas en décadas”

De visita en Chile, el ejecutivo global de la gestora hace un llamado a diversificar el capital fuera de Estados Unidos mientras se muestra optimista con las perspectivas del mercado local. Pese a lo anterior, crítica el mecanismo de licitación de la reforma previsional.

Mucho ruido y poca claridad es como George Gatch, CEO global de J.P. Morgan Asset Management, describe el escenario que enfrentan sus clientes.

La incertidumbre, dice, viene de múltiples frentes a la vez: la dirección de la política de Estados Unidos, el impacto de los aranceles, la situación geopolítica y dos guerras que amenazan el precio del petróleo y la inflación. Su trabajo, resume, es “entregar hechos para que la gente tome decisiones no emocionales”.

Ese ruido que marca el telón de fondo de los mercados en Chile y el mundo provocó un cambió en la hoja de ruta de la firma. Si a comienzos de año su escenario base era que la Reserva Federal iniciaría un ciclo de recortes, hoy Gatch -al igual que gran parte del mercado- ve más probable un giro hacia un potencial endurecimiento monetario, dada la fuerza que ha mostrado la economía estadounidense.

En la misma línea, agrega que la primera reunión presidida por Kevin Warsh dejó tranquilos a los mercados porque reforzó la independencia de la Fed, “que es lo más importante”.

De paso por Santiago, el ejecutivo conversó con Señal DF donde llamó a diversificar el capital fuera de Estados Unidos y disparó contra aspectos claves de la reforma de pensiones.

El fin del excepcionalismo de EEUU

—Durante años el capital premió a Estados Unidos. ¿Eso se terminó?

—En el margen, algunas de esas tendencias se van a revertir. El dólar se ha debilitado y es el segundo año consecutivo en que las acciones internacionales superan a las estadounidenses. Los inversionistas están probablemente sobreexpuestos a tecnología y a acciones de EEUU, y esta es una buena oportunidad para diversificar hacia mercados emergentes. Los emergentes también permiten diversificar la apuesta por la IA: Corea, Taiwán y otros ofrecen alternativas fuera de las empresas que han dominado ese trade.

—El mercado nunca estuvo tan concentrado. ¿Es sostenible?

—Las diez mayores empresas de EEUU representan hoy 40% del S&P 500, y el mercado estadounidense concentra 60% de la capitalización global. Eso golpeó el peso de América Latina, que hoy es cerca de 0,8% del índice accionario global, desde 2% hace una década. Pero eso es el ayer. Nuestra visión es que los mercados se van a ampliar, y esa menor concentración va a beneficiar a los emergentes y a América Latina.

—La pregunta de todos: ¿estamos cerca de una corrección?

—Es muy difícil hacer timing del mercado. El inversionista de largo plazo debería tener una estrategia diversificada que resista las correcciones. Los portafolios diversificados son el único almuerzo gratis que existe: tras una caída en acciones suele tomar entre 18 y 24 meses recuperarse, pero con un portafolio 60% acciones y 40% bonos esa recuperación toma la mitad del tiempo. Es un muy buen momento para renta fija: los rendimientos están en niveles históricamente atractivos y, incluso con un repunte de inflación, son suficientemente altos para protegerlo.

Chile: optimismo pese al IPSA

—¿Cómo ve el mercado chileno tras la pausa en el avance del IPSA este 2026?

—Chile tiene un entorno político pro-mercado. Los commodities probablemente lo beneficiarán de forma significativa, y el movimiento hacia menores impuestos y más capital invertido en mercados públicos y privados es beneficioso. El próximo entorno será uno de dólar menos fuerte, lo que favorece a los mercados y la economía chilena.

—¿Le preocupa el cuadro fiscal y un crecimiento más débil?

—No estoy particularmente preocupado. Respecto al déficit fiscal de la reforma del Gobierno mucho se determinará por el crecimiento de la economía en el tiempo. Otras economías del mundo tienen un endeudamiento bastante alto respecto de Chile, que además tiene restricciones incorporadas en su sistema presupuestario que evitarán algunos de los problemas vistos en Estados Unidos u otros mercados. Nuestra estrategia es traer capacidades globales a los mercados locales: tenemos equipo en Chile para trabajar con la industria de pensiones y de gestión patrimonial.

Reforma de pensiones: “El proceso de licitación es muy extraño y desafortunado”

Sobre la reforma de pensiones, Gatch separa el fondo del mecanismo. El giro hacia fondos de ciclo de vida, alejándose de los fondos por riesgo, le parece “beneficioso”, aunque advierte que la transición es clave y que los reguladores deberían ser menos prescriptivos y dar a las AFP más latitud para diferenciar sus capacidades, por su impacto en los mercados de capitales chilenos.

Su crítica apunta a la licitación de afiliados. “Sería bastante disruptivo mover un gran porcentaje de la estrategia a otro gestor. Deberían dar más capacidad de elección a los afiliados para moverse de una AFP a otra. Más competencia es buena, pero la licitación es extraña”, sostiene. El punto más complejo, agrega, son los activos alternativos: transferir activos ilíquidos y su due diligence de un gestor a otro “es muy difícil”, y esa es justamente una de las ventajas de los fondos de ciclo de vida. “Interrumpir esa gestión a través de la licitación puede ser bastante desafiante”, cierra