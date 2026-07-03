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Dólar, macro y elecciones en Brasil: las variables que definirán destino del IPSA este segundo semestre

Aunque hasta junio la bolsa local subió solo 3,5%, de aquí a diciembre podría lograr un alza de 15%.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 10:28 hrs.

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<p>Dólar, macro y elecciones en Brasil: las variables que definirán destino del IPSA este segundo semestre</p>

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