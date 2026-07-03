Dólar, macro y elecciones en Brasil: las variables que definirán destino del IPSA este segundo semestre

Aunque las bolsas globales están en máximos históricos, alentadas por el alto al fuego en Irán, la caída del petróleo y la euforia por la IA, el IPSA no brilla de la misma forma que sus pares internacionales.

La bolsa chilena ha logrado sortear la volatilidad del primer semestre con una modesta alza de 3,5%, aún por detrás de su máximo registrado en febrero. Para la segunda mitad del año, la mayoría de los analistas prevén que el IPSA puede repuntar, sujeto a algunas condiciones, hasta los 12.500 puntos, lo que supondría una revalorización del 15%.

Desde Renta 4 explican que la bolsa chilena tiene espacio para subir, aunque sujeta a un factor clave: que el dólar no supere los $ 900 y, preferentemente, se ubique bajo los $ 875, lo que revelaría mejores condiciones financieras, un mayor apetito por riesgo y términos de intercambio favorables para Chile. Además, un dólar alto mermaría la capacidad de reacción del Banco Central por su efecto en la inflación. Bajo ese escenario, la corredora estima que el selectivo podría terminar el año entre 12.000 y 12.500 puntos.

La visión positiva también es compartida por BICE Inversiones. Aldo Morales, subgerente de Estudios de la corredora, afirma que siguen viendo “buenas tendencias y potencial de revalorización en el IPSA”. El soporte, dice, vendría principalmente desde los resultados corporativos, donde esperan ver “un sano crecimiento en utilidades, impulsado principalmente por materias primas y bancos, además de menores bases comparables en el sector retail y potencial mejora en el sector eléctrico”.

Acciones aún están baratas

Credicorp, por su parte, también ve espacio de valorización. Según la corredora, el IPSA cotiza a una relación precio/utilidad a 12 meses de 11,6 veces, por debajo de su promedio de 12 años de 12,8 veces, cálculo que considera los seis años previos y posteriores al estallido social. La intermediaria tiene un precio objetivo para diciembre de 2026 de 12.500 puntos, lo que implica una relación precio/utilidad de 13,1 veces. Desde esa perspectiva, el mercado local no sólo transa bajo su historia, sino también por debajo del múltiplo que Credicorp considera razonable para la bolsa chilena.

Desde Credicorp mencionan al factor geopolítico como primera explicación para el descuento con que transa la bolsa. El segundo es la vulnerabilidad fiscal de Chile para enfrentar un shock externo en medio de un déficit que estiman muy superior al considerado en el presupuesto aprobado para 2026. Y el tercer elemento es el alza de las tasas largas en Estados Unidos y Chile.

Según el análisis de la corredora FYNSA, los activos chilenos volvieron a ser atractivos tras el magro primer semestre. Su análisis plantea que las valorizaciones se mantienen por debajo del promedio de los últimos 10 años, lo que abriría espacio para tomar posiciones de mediano y largo plazo.

FYNSA destacó que la temporada de resultados del segundo trimestre fue positiva para las compañías del IPSA y que las cifras de Ebitda no reflejan un debilitamiento estructural. Además, el ajuste de valorizaciones se dio en paralelo a un entorno externo más exigente, con tasas soberanas más altas, dólar fuerte a nivel global, menor apetito por emergentes y presión sobre algunos commodities.

Por su parte, la percepción del mercado parece haber mejorado. Según un sondeo del CFA Society Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, el 63% de los gestores locales espera una mejora en las utilidades corporativas del IPSA durante los próximos 12 meses. La cifra subió 17 puntos frente a la medición anterior y alcanzó su mayor nivel desde el inicio de la encuesta, en agosto de 2022.

La misma encuesta mostró que un 32% mantenía un nivel de riesgo inferior al de su benchmark, 13 puntos más que en la medición previa. Es decir, hay más interés por activos locales, pero todavía con una administración selectiva de las carteras.

Bancos, materias primas y malls

Entre los sectores favoritos, destacan los que pueden beneficiarse de un mayor IPC. FYNSA ve valor especialmente en los bancos, que lograrían compensar la debilidad de la demanda interna con una inflación más alta. La corredora señala que los datos de inflación de abril y mayo acumularon más de 2%, un entorno que podía convertir al segundo trimestre en el mejor del año para el sector. En sus cifras preliminares, Banco de Chile habría registrado una rentabilidad sobre activos cercana al 29%, Santander una de alrededor de 35% y BCI cerca de 20%, mientras que Itaú se ubicó más rezagado, con una rentabilidad aproximada de 8%.

BICE Inversiones coincide en que los bancos siguen dentro de los sectores mejor posicionados para la segunda mitad del año. En su visión, el escenario actual está marcado por “menor crecimiento y debilidad de demanda interna, mayor inflación, pero con fuerte potencial de aceleración en la inversión”. Bajo ese cuadro, afirma que “los bancos, materias primas y centros comerciales son los que tienen las mejores perspectivas”.

Por su parte, Renta 4 también ubica a la banca entre los sectores con mejor visibilidad. La corredora menciona a Banco de Chile y Santander entre los papeles con potencial para la segunda parte del ejercicio. Su visión incluye, además, materias primas y centros comerciales entre las áreas mejor posicionadas, en un contexto de menor crecimiento, pero con eventual recuperación de la inversión.

La corredora destaca a Mallplaza y Parque Arauco por la generación de flujos asociada al arriendo de locales y agrega a Cencosud entre sus nombres preferidos, por la importancia de supermercados dentro de su negocio, lo que la hace más defensiva.

En el caso de BTG Pactual, la corredora tiene entre sus acciones favoritas a bancos (Chile y Santander), consumo (Andina-B), materias primas (SQM-B y CMPC) y transporte (Latam), papeles que tendrían un retorno potencial conjunto de 26%, con CMPC brillando sobre el conjunto con un alza de 51% en los próximos 12 meses.

“Creemos que la compañía muestra un descuento relevante respecto de sus fundamentales y que el mercado aún no captura completamente la mejora en el precio de la celulosa ni la estabilización de Softys. Parte de esto podría explicarse por el proyecto Natureza, de US$4.500 millones, que la empresa busca desarrollar a partir de 2027 y que debería ser aprobado por el directorio a mediados de este año, donde un aumento de capital parece bastante probable. Creemos que una parte relevante de este riesgo ya se encuentra internalizada en precios”, explican desde BTG.

Renta 4 pone una alerta, sin embargo, en la situación fiscal. Para la corredora, la trayectoria de la deuda local e internacional es una de las principales alarmas para el mercado, aun cuando la posición actual de Chile todavía pueda verse manejable frente a otros países. Pese a ello, según Renta 4, una eventual rebaja de impuestos tendría un efecto positivo y directo en la última línea de las compañías, con impacto en beneficios por acción.

Para Aldo Morales hay 3 factores críticos que mirar de cerca para seguir la evolución del IPSA en lo que queda del año: la ley de reconstrucción nacional en julio; la definición de los benchmark de los fondos de pensiones en septiembre; y las elecciones en Brasil en octubre, mercado donde empresas chilenas tienen invertidos más de US$ 15.000 millones.