Enel Chile: más allá de la incertidumbre, una apuesta a largo plazo

A pesar del complejo escenario que Enel Chile ha enfrentado este año, el mercado sigue mirando la empresa con buenos ojos. ¿El motivo? Son varios: un perfil estable de ingresos y ganancias y el hecho de que, pese a la baja valoración de su acción, tiene un alto rendimiento de dividendos. Todo eso la convierte en una oportunidad de inversión atractiva para los inversionistas a largo plazo.

La incertidumbre que generó el anuncio de un proceso administrativo de caducidad de la concesión de Enel Distribución en la Región Metropolitana, ha quedado en segundo plano luego de los buenos resultados exhibidos a septiembre y de las jornadas de información a los inversionistas, tanto de la matriz en Italia, el lunes, como de Enel Chile este jueves en el Investor Day 2024, donde se dio a conocer el Plan Estratégico 2025-2027.

Los estados financieros a septiembre trajeron buenas noticias y fueron calificados como “sólidos” por el mercado. La firma tuvo una utilidad de $418.091 millones (en torno a US$ 466 millones), lo que supone un aumento de 52% frente a los $275.658 millones de igual lapso de 2023. El Ebitda consolidado también creció, alcanzando $ 941.558 millones, con un incremento de 46% en relación a 2023. Los fundamentos fueron una mejor hidrología, un mix de generación más eficiente y mayores ventas de energía, compensado en parte por una menor comercialización de gas, según informó la empresa.

Aunque el principal anuncio en el Investor Day fue la reducción del plan de inversiones para el próximo trienio, la noticia no fue mal recibida. La cifra para los años 2025, 2026 y 2027 pasó de US$ 2,3 millones del plan anterior hasta US$ 1,8 millones, indica Aldo Morales, subgerente de estudios renta variable de BICE Inversiones, que agrega que la principal reducción se ve en 2026, en el segmento renovable. “Era esperable probablemente una contracción en el segmento de distribución, donde hay un panorama regulatorio más incierto, pero quizás en generación sorprende un poco más, porque la empresa ha confirmado el atractivo de ese segmento en términos de inversión”, precisa.

Enel también informó los rangos de Ebitda que la empresa puede alcanzar en cada uno de los años del próximo trienio: de US$ 1,4 mil millones y US$ 1,5 mil millones en 2025; de US$ 1,3 mil millones a US$ 1,5 mil millones en 2026; y de US$ 1,4 mil millones a US$ 1,6 millones en 2027. Según Francisco Domínguez, analista senior del sector eléctrico de Bci, estas proyecciones son “bastante interesantes” porque “la empresa establece métricas que son mucho más estabilizadas que las anteriores. Antes se veía una pendiente un poco más presionada en el largo plazo, ahora se ve bastante estable”, afirma.

Otro punto que llamó positivamente la atención de los analistas es el elevado porcentaje de inversión sostenible, donde se pasará del 34% de este año a un 48% proyectado en 2027. Aldo Morales destaca que el foco principal está en proyectos renovables no convencionales y en sistemas de almacenamiento (baterías). Los números son elocuentes: la capacidad de almacenamiento de baterías (BESS) representa el 60% del presupuesto de gasto para 2025-27, seguida de la energía eólica (29%), y el resto corresponde a la energía hidroeléctrica, térmica y comercial.

El plan de inversiones para el período, en tanto, contempla US$ 1.800 millones distribuidos en: 32% en renovables, 27% para sistemas de almacenamiento de energía (BESS), 23% para el negocio de distribución, 18% para nuestro parque térmico y 2% en Enel X y otras inversiones.

Valorización

Por estos días la acción de Enel se ha ido recuperando desde sus mínimos del año, en septiembre, cuando se ubicó en niveles de $ 48 a $ 49. El viernes se ubicó en torno a los $ 55. En general, según varios analistas, la relación precio-beneficio es baja (4,64), por debajo del promedio de la industria, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con su potencial de ganancias, sobre todo si se mira las buenas cifras de Ebitda y de ingresos netos de la compañía.

Morales coincide. “En relación a múltiplos de valorización, también consideramos que la compañía está transando con valorizaciones descontadas, incluso en un rango conservador de estimaciones”, indica.

Sobre el punto, Francisco Domínguez, señala que Enel Chile, a diferencia de las otras compañías eléctricas, si bien puede tener un ROE más bajo, porque incluye un segmento de negocio que las otras no tienen (que es el distribución y tiene ROE más acotados), “aunque se tiende a diluir un poco el indicador, por otra parte -agrega-, eso también indica más estabilidad en la operación, porque las concesiones de distribución son de largo plazo y eso te permite ampliar pronóstico para los planes de operación y planificación trianuales”.

A lo anterior agrega que el portafolio de clientes que tiene Enel es de larga duración. Lo que también contribuye a dar valor a la acción. “Se ve como una oportunidad interesante”, afirma.

Por ahora, el eventual impacto del cese de la concesión en la RM no es un factor determinante. Falta todavía para que se tenga claro lo que ocurrirá. Como dijo el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, el proceso de cese de la concesión no ha empezado, pues comenzaría en el momento en el cual el Presidente de la República emita un decreto abriendo la causa. Según cálculos de la industria y los analistas no habría claridad, a lo menos, en los próximos 18 meses.