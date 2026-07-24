Latam sufre por el petróleo pero el mercado la ve preparada para resistir el shock

La acción perdió casi 7% en la última semana, presionada por el nuevo aumento del crudo y el temor a una escalada de los costos de combustible.

El petróleo -y el estrecho de Ormuz- volvieron a interponerse en el camino de Latam Airlines. Después de recuperar terreno durante junio, la acción de la aerolínea anota una caída de 6,9% en las últimas siete jornadas, convirtiéndose en uno de los papeles de peor desempeño del IPSA durante el período.

La corrección coincide con un nuevo episodio de tensión en los mercados energéticos. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente volvió a elevar el barril de crudo -hasta los US$ 100 que marcó el jueves- y golpeó de forma generalizada a las acciones de aerolíneas, cuyos costos son particularmente sensibles al precio del combustible de aviación.

Pero, a diferencia de otros episodios de alzas del petróleo, el mercado no está cuestionando la viabilidad financiera de Latam ni su capacidad para atravesar el shock. La discusión se concentra más bien en cuánto de la presión sobre los costos podrá compensar mediante mayores tarifas, ajustes de capacidad, coberturas y eficiencias operacionales.

JPMorgan: una de las mejor posicionadas frente al combustible caro

JPMorgan tiene una recomendación de sobreponderar los ADR de la aerolínea, con un precio objetivo de US$ 70, lo que representa un potencial cercano a 37%. El banco estadounidense sostiene que Latam se encuentra entre las aerolíneas mejor preparadas para enfrentar un escenario prolongado de precios elevados del combustible, gracias a una estructura financiera más liviana, las coberturas de combustible, un mejor desempeño operacional y suficiente flexibilidad para optimizar costos.

JPMorgan proyecta que la compañía alcanzará un Ebitda de US$ 4.268 millones en 2026, aproximadamente 3% por encima del consenso de mercado, incluso bajo el supuesto de un precio del combustible de aviación elevado. El banco advierte que el petróleo caro no constituye una noticia positiva para Latam, pero estima que su posición financiera le permite absorber el golpe mejor que buena parte de sus competidores.

La propia compañía ha reconocido la magnitud del desafío. Al entregar sus resultados del primer trimestre, Latam estimó que el mayor precio del combustible podría generar gastos adicionales superiores a US$ 700 millones durante el segundo trimestre, suponiendo un jet fuel de US$ 170 por barril. Para contener ese efecto, puso en marcha medidas de ingresos, reducciones selectivas de capacidad, controles adicionales de costos, acciones de liquidez y su política de coberturas.

Credicorp aumenta su apuesta

Credicorp Capital también mantiene una visión favorable, pese al repunte del crudo. La corredora mantiene su recomendación de comprar, con un precio objetivo de $ 30 por acción, equivalente a un potencial de 30% sobre el precio actual. Además, proyecta ingresos por US$ 17.559 millones y un Ebitda de US$ 4.008 millones para 2026.

Credicorp reconoce que el combustible de aviación constituye el principal foco de riesgo. En 2025 representó 31% de los costos operacionales de Latam y, en el punto más intenso del conflicto de Medio Oriente, su precio llegó a acumular un alza superior a 70%. Posteriormente retrocedió 36%, aunque se mantuvo 14% por encima de los niveles previos al inicio de las hostilidades.

Aun así, la corredora concluye que Latam es “el actor más resiliente” entre las aerolíneas sudamericanas listadas en bolsa. Destaca una base de ingresos más diversificada, un balance más sólido, mejores métricas de ingresos y una estructura de costos competitiva.

El tráfico de Brasil mantiene el dinamismo

La operación brasileña de la aerolínea -su mayor mercado- también continúa entregando señales favorables, aunque con algunos matices. Según BICE Inversiones, la capacidad doméstica de Latam en Brasil, medida en asientos-kilómetro disponibles, aumentó 10,8% en mayo. Se trató de un crecimiento ampliamente superior al del resto de la industria, que registró una contracción de 0,1%.

El factor de ocupación, sin embargo, bajó 91 puntos base hasta 82,2%. BICE atribuye el deterioro de las ocupaciones del sector a un contexto de mayores tarifas aéreas, asociado a su vez al incremento del costo del combustible. Por su parte, Gol elevó su capacidad en 8,2%, confirmando su reactivación después de salir de su reorganización bajo el Capítulo 11, mientras que Azul redujo su oferta en 7,8%.

BTG ve una valorización todavía atractiva

BTG Pactual mantiene una recomendación de comprar y un precio objetivo de US$ 72 por ADR. La corredora proyecta ingresos de US$ 17.206 millones y un Ebitda de US$ 4.027 millones para Latam en 2026. El análisis agrega que la compañía transa a cerca de 4,4 veces valor empresa sobre Ebitda proyectado para este año, múltiplo que BTG califica como atractivo.

La respuesta más probable de las compañías frente a un crudo caro, según BTG, será combinar aumentos de precios con reducciones de capacidad. La industria prevé que los ingresos de pasajeros crezcan 9% en 2026, apoyados por un aumento cercano a 7% en las tarifas, mientras el tráfico avanzaría solo 2%. Los factores de ocupación, en tanto, permanecerían elevados y alcanzarían un récord de 84%.