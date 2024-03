Denisse Goldfarb, CEO de The People Future: “Hay una especial brecha y una especial reticencia de las mujeres a ser activas en redes como LinkedIn”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A Denisse Goldfarb, quien se desempeñó como vicepresidente de personas de empresas multinacionales, le empezó a pasar seguido que sus amigas la llamaban con una especial petición “¿Te puedes tomar un café con mi marido? Porque lo acaban de despedir del trabajo”. En esos cafés se empezó a repetir una conversación: había profesionales que llevaban 10 años o 15 años trabajando en la misma empresa y no supieron anticipar qué hacer cuando estuvieran fuera del mercado laboral.

“Ninguno de nosotros tiene su trabajo asegurado, pero ellos no lo vieron venir y estaban poco preparados, en el sentido de que no habían estudiado algo para actualizarse y tenían muy abandonadas sus redes de contacto”, comentó en conversación con DF.

“Ya no necesariamente cuando dejas un trabajo significa que tienes que seguir haciendo lo mismo en otra empresa. Por eso creo que es importante mirarte hacia adentro con tiempo, cuáles son tus intereses, para qué eres bueno y en ese sentido buscar cuáles son los caminos laborales que quieres hacer”, dijo Goldfard, quien fue reconocida como “Ejecutiva del Año 2022” por Mujeres Empresarias y Diario Financiero.

Así nació la idea de escribir un libro que sirviera como una guía para profesionales entre 40 y 50 años. “Con 100te de mi futuro” se lanza este martes 2 en Chile, y ya fue presentado en España.

- En el libro hablas de un esquema CAM. ¿Qué significa eso?

- La fórmula CAM es una metodología que desarrollé que se basa en los tres pilares que yo veo que le dan solidez a la gestión de tu empleabilidad. Es una sigla donde la C significa Carrera, la A Aprendizaje y la M Marca personal. Carrera tiene que ver con hacer una planificación estratégica de largo plazo, donde establezcas objetivos de corto, mediano y largo plazo con respecto a qué logros profesionales te gustaría tener. ¿Qué cargos te gustaría tener? ¿Qué roles ves tú que podrías tener tratando de abrir la cabeza a que no necesariamente sea lo mismo lo que estás hoy día? Esto es algo que los profesionales hacemos todos los años como parte de nuestro trabajo, esta planificación estratégica, pero generalmente en la cultura latina no lo aplicamos a nosotros mismos, no lo aplicamos a nuestro rol profesional y eso creo que es algo fundamental.

- ¿Y aprendizaje?

- Aprendizaje tiene que ver con que en base a ese plan que estableciste tienes que identificar cuáles son los recursos que vas a necesitar para poder asumir esos otros roles, otros cargos. Y eso se refiere no solamente al estudio formal, que puedes hacerlo a través de cursos, diplomados, master, sino que también se refiere a lo que vas a aprender de la experiencia, que es el 70% de lo que aprendemos. También se refiere a lo que vas a aprender de otros, que es el 20% de lo que nosotros aprendemos, y solo el 10% es el estudio formal. Entonces el aprendizaje se vuelve un medio para conseguir tu fin, que es tu meta dentro de tu carrera profesional.

Otro medio que es muy importante tiene que ver con la marca personal. ¿Por qué? Porque puede ser un profesional con tus metas súper claras, puedes ser el más capacitado, el que tiene más certificaciones, más diplomas. Pero si las personas que toman las decisiones no te ven, no te conocen y no eres visible para ellos, nunca vas a acceder a las oportunidades que estás buscando.

- ¿Cómo se construye la marca personal?

Lo planteo desde dos perspectivas. Por un lado, tu red de contactos, que son personas que te conocen directamente, personas que trabajaron contigo, que conocen cuáles son tus aportes profesionales. Pero hay otra parte que es muy importante, que cada vez está cobrando más importancia en este mundo que se está volviendo híbrido y remoto, que tiene que ver con la marca personal digital. En eso veo que hay mucha brecha. La marca personal digital tiene que ver con cuando busco en Google tu nombre ¿Qué es lo que me aparece? ¿Cuál es tu huella digital? ¿Qué es lo que me va a decir de ti a nivel profesional o personal? Cómo yo gestiono esa información y cómo eso me va a abrir puertas.

Gestión de redes

- Eso tiene que ver también con la gestión de redes sociales, como LinkedIn…

- Sí. Yo también lo planteo en base a una experiencia propia, porque me han llegado muchas oportunidades solamente en base a que tengo mucha presencia en LinkedIn: me invitaron a escribir un libro desde España, me invitaron a ser instructora de LinkedIn Learning. No se trata solo de tener un perfil, actualizado además, sino también hacer comentarios, ser atractivo. Yo creo que ahí tenemos todavía una brecha cultural. En general nos cuesta mucho ese paso de empezar a ser activo en relación a opinar, a compartir información. ¿Por qué? Porque pensamos que no tenemos nada que aportar o nada interesante que decir en esta plataforma y creo que ahí nos equivocamos.

Acá hay una especial brecha y una especial reticencia de las mujeres a ser activas en redes como LinkedIn. Hay 8 mil millones de personas en el mundo y mil millones están conectadas en LinkedIn. Chile es el país de Latinoamérica con más penetración, con más de 7 millones de cuentas. Pero empezamos a ver que en cuanto a la presencia y al uso frecuente, las mujeres estamos un paso atrás. Hay solo 42% de mujeres presentes en esa red y muchas crearon alguna vez su perfil, pero lo tienen abandonado. Como digo yo, lo tienen en la UTI, no postean, no son activas, no emiten comentarios y hay como mucho pudor y mucha vergüenza a compartir información.

- O sea, es una réplica de lo que pasa en el mercado laboral, donde también existe menor participación, donde también da más miedo expresar opiniones.

- Totalmente de acuerdo. Ahí hay algo que tiene que ver con un tema cultural, con una formación donde en general las mujeres pensamos más las cosas, somos más reticentes, nos cuestionamos tal vez más el qué dirán y creo que ahí hay un llamado de cómo buscamos que las mujeres tengan más visibilidad. Yo lo he trabajado en varios talleres de LinkedIn, principalmente a mujeres. También lidero un grupo que es una comunidad de mujeres en el MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en todos estos espacios los comentarios son “pero es que me da vergüenza, cómo yo voy a postear”. Hay mucho cuestionamiento, mucha vergüenza, pudor y que viene de parte de mujeres profesionales súper exitosas, con un montón de logros, que tienen una opinión muy formada y que son muy líderes de opinión en temas, pero en general tienen vergüenza.