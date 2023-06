Consejera María Pardo (CS): "El Estado subsidiario ha probado no funcionar, este es un Estado que abandona a la ciudadanía"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

María Pardo (34), consejera representante de Convergencia Social (CS), tiene la fotografía clara: la nueva Constitución debe lograr consagrar un Estado social y democrático de derecho que tenga la posibilidad de cuidar a la ciudadanía, pero sin excluir a los privados, sino tratar de potenciar la provisión pública de los derechos sociales.

Como profesora de derecho constitucional, Pardo cree que tiene las bases y capacidades necesarias para apoyar y ayudar a armar una nueva Constitución a la altura de lo que requiere la ciudadanía.

"La ciudadanía está pidiendo hace harto tiempo que sus representantes se pongan de acuerdo y que dejen de lado la pelea pequeña, yo me siento muy llamada a ello".

- ¿Por qué cree que Republicanos triunfó en las elecciones?

- La respuesta es bien compleja; las cosas que te pueda decir son solamente una imagen muy limitada de un fenómeno que es complejo y una explicación que es multifactorial. El triunfo hace relación con cómo se instala la agenda de seguridad. Es justificado, obviamente, no vamos a desconocer que hay un problema con la seguridad. Por eso mismo en nuestra campaña nosotros hablamos directamente de ello, porque sabemos que es una preocupación importante de las personas.

- ¿Cómo cree que este tema se podría abordar en la nueva Constitución?

- Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: creo que hay varias cuestiones que podemos hacer a nivel constitucional, siempre teniendo en cuenta la prevención de que este problema no se soluciona a nivel constitucional. Pero sí podemos establecer algunas bases fundamentales.

- ¿Cómo cuáles?

- Es importante hacerse cargo de la modernización de las policías a nivel constitucional. También es fundamental hablar del derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, sobre todo para las mujeres, sin perjuicio de que en realidad es un derecho para todas las personas. En relación con las policías, también hay que pensar en establecer algunos parámetros relativos a cómo colaboran con los órganos del Estado encargados de la persecución criminal. Por último, un tema que yo creo que es relevante, dice relación con cómo nos hacemos cargo de las víctimas en general. El fenómeno delictual ha sido abarcado por el Estado de una perspectiva bastante bidireccional. Tenemos por una parte al Estado que ejerce su potestad punitiva que desarrolla la persecución penal. Por otra, a la persona que comete el delito. Pero no hay espacio ahí para las víctimas. Entonces, creo que es algo de lo que hay que hacerse cargo.

- ¿Qué puntos cree que van a ser los más difíciles de abarcar en el Consejo?

La discusión va a estar por verse, pero la derecha -en particular los republicanos- van a querer imponer su agenda valórica, van a querer apuntar a una Constitución de compromiso. Entrando más a materias constitucionales, podría ser difícil definir cómo la nueva carta debería abarcar el Estado social y democrático de derecho. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, nos parece que el Estado social no puede ser un Estado subsidiario. Esto porque el Estado subsidiario ha probado no funcionar, este es un Estado que abandona a la ciudadanía, yo creo que lo tienen clarísimo, y ya está probado que eso es así.

- ¿Cómo le gustaría que se aborde este Estado en la mesa de conversación?

- Me gustaría que apuntáramos a una fórmula de Estado social en que le demos más posibilidades de cuidarnos, y eso no quiere decir excluir a los privados, pero sí quiere decir tratar de potenciar la provisión pública de los derechos sociales. Eso también va de la mano con tratar de establecer a nivel constitucional algunos resguardos desde la perspectiva del diseño institucional de la administración del Estado para que efectivamente el Estado social lo sea de la perspectiva de su funcionamiento, de su eficiencia, de la unidad y la coordinación en la acción de la administración.

- Respecto de la materia de seguridad social, ¿qué esperan cambiar como coalición en este ámbito? ¿A dónde apuntan llegar?

- Nosotros tenemos la propuesta de un sistema mixto de seguridad social, para que se cubran las necesidades de la ciudadanía. No es algo que inventamos nosotros, es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. La pregunta clave cuando hablamos de seguridad social es si queremos mejorar nuestras pensiones. Y yo creo que la ciudadanía responde tajantemente que sí. ¿Cómo mejoramos esto? La respuesta es clara: las pensiones se mejoran a través de un sistema mixto. Ahora yo no tengo claro si va a haber consenso para eso -todo indica que no-, entonces yo te puedo hablar de lo que a mí me gustaría y de lo que veo que es una demanda histórica. Pero otra cosa es a qué consensos podamos llegar. Me gustaría no ver constitucionalizadas las AFP, por ejemplo. Eso sería un buen compromiso, lo importante es tener presente que no todas las decisiones tienen que quedar tomadas en la Constitución, porque al final del día tomar una decisión a nivel constitucional es rigidizar. Si no tenemos un acuerdo transversal, es mejor no rigidizar la decisión y darle la cabida al legislador democrático para tomar la decisión en su oportunidad.

- ¿A su juicio, la responsabilidad fiscal es una materia que la Constitución debería tocar?

- Mi juicio no vale tanto como las 12 bases constitucionales y fundamentales, hay que respetar lo que señalan. Las bases hacen referencia expresa a la responsabilidad fiscal.

- ¿Cómo espera que la nueva Constitución aborde materias económicas, como el rol del Banco Central, la Contraloría, el desarrollo productivo o los tratados de libre comercio?

- Respecto del Banco Central, yo creo que hay bastante consenso de su autonomía, por lo menos de mi parte no va a haber oposición, estoy de acuerdo con ese consenso respecto al rol y a las funciones que cumple el Banco Central. La Contraloría ha tenido una evolución interesante y el rol que tiene de control de la legalidad y relativo a las cuentas no lo desordenaría demasiado. Me parece que respecto de los órganos autónomos en general hay que hacer ajustes para asegurar su mejor funcionamiento, para delinear correctamente cómo funciona su autonomía, seguir perfeccionando el fondo, seguir modernizando, y hay cierto consenso en ese sentido. Respecto de los tratados de libre comercio, no sé si haría mención expresa a estos en la Constitución. Como tú bien sabes, eso es algo que no está regulado en la Constitución del 80 tampoco. Evidentemente que los tratados y acuerdos internacionales están regulados orgánicamente, la perspectiva del procedimiento que hay que cumplir para aprobarlos, entre otras cosas. Pero no sé si valga la pena meterse en ese terreno pantanoso en esta discusión tan breve.

- ¿Cómo espera que se aborde la equidad de género en la nueva Constitución?

- Hay que tratar de establecer los mínimos que necesitamos para abrir el futuro para las mujeres. Me parece muy importante que lleguemos a ciertos consensos en torno a la paridad y a la protección del trabajo de las mujeres en el ámbito del trabajo productivo y reproductivo. Me parece importante que hablemos de perspectiva de género. El discurso que han tenido los republicanos en contra de muchos de los avances que hemos logrado las mujeres me hace dudar que podamos llegar a esos consensos, pero desde luego que son puntos importantes de instalar. Respecto de lo demás, simplemente me gustaría que no constitucionalicemos ninguna opción que implique un retroceso para las mujeres.

- En este nuevo proceso Chile Seguro pasó a ser el nuevo "centro". Ustedes como pacto, ¿van a buscar alinearse con ellos para llegar acuerdos?

- En este contexto, entrando a una discusión tan importante como lo es la de una nueva Constitución, enfocada en el futuro del país, hay que llegar a acuerdos donde se puedan acordar. No creo que haya un límite, siempre y cuando podamos conversar en torno a lo que es mejor para todos y todas. Yo creo que no descartaría para nada eso. En el fondo mi compromiso siempre ha sido el dar un diálogo abierto, dar un diálogo con altura de miras y sobre todo dar un diálogo que yo creo que es lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía está pidiendo hace harto tiempo que sus representantes se pongan de acuerdo y que dejen de lado la pelea pequeña, yo me siento muy llamada a ello.