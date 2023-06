Consejera Pilar Cuevas (RN): "La reforma del PS me parece una falta de respeto a los 51 consejeros electos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una de las grandes motivaciones que llevó a Pilar Cuevas a presentarse como consejera constitucional fue la importancia que tiene este nuevo proceso, sobre todo para la región de Aysén. La representante de Renovación Nacional (RN) ve la oportunidad de hacer un nuevo texto constitucional con bases que entreguen ciertas garantías a todos los ciudadanos.

Ya preparada para comenzar el diálogo el próximo 7 de junio, la exintendenta de la Región de Aysén cree que para lograr una Constitución que represente a la mayoría de los chilenos, se debe dejar de lado la contingencia política, buscando lograr los máximos acuerdos posibles entre consejeros.

"En una región como la mía, el Estado tiene que estar fuertemente presente. Si esto no ocurre, los ciudadanos quedan desprovistos de ciertos derechos mínimos o ciertos estándares que deben estar garantizados".

- ¿Cuáles van a ser los puntos más difíciles de abordar en el consejo?

- Aquellos puntos que no quedaron zanjados en la Comisión de Expertos y que explícitamente se trasladan a una nueva discusión en el consejo, como las libertades de elegir el prestador en materia de salud y las cotizaciones. Hay otras materias que quedaron fuera, como la seguridad. A las Fuerzas Armadas y a las policías se les da un rango y un rol constitucional que a Gendarmería no, pero es necesario dárselo. Otra materia que va a ser difícil de abarcar es lo valórico, como el derecho a la vida. Se va a instalar eso como discusión y vamos a tener que zanjarlo de alguna manera.

- ¿Cómo esperan relacionarse con Republicanos y con el oficialismo? Ya que como coalición, ustedes estarían siendo relativamente el “centro”.

- Lo he dicho anteriormente, con la bancada de republicanos tenemos mucha identidad valórica. No creo que nos corresponda ser el centro político, ya que somos un partido de derecha, pero sí creo que podemos allanar el camino para conversar adecuadamente. Nunca vamos a dejar contentos a todos, pero queremos llegar a un buen puerto. Nosotros como consejeros debemos ser capaces de conversar y de buscar encuentros de tal manera de evitar el error del proceso anterior. En este vieron la Constitución como un programa político determinado de un gobierno y esto no es así, la Constitución debe representar a todos en gran medida, y que pueda ser aplicable a las futuras generaciones.

- ¿En este proceso serán capaces de dejar el programa político aparte?

- Sería lo óptimo, siempre que la contingencia política no atente contra derechos que van a estar discutiéndose en la Constitución. Hay cosas que de alguna manera se cruzan, pero lo óptimo es trabajar como lo han hecho los comisionados expertos, abstrayéndose de la contingencia y pensando en un documento para las próximas generaciones.

- ¿Está dispuesta a renunciar a ciertos puntos para lograr llegar a acuerdos?

- Cuando se trata de una Constitución hay muchas materias en las cuales uno tendrá que tener la capacidad de sentarse a conversar y tratar de representar lo mejor posible el mandato ciudadano. Creo que en materia valórica va a ser un poco más complejo, pero ya hay ciertas cosas que ya están establecidas. En materia de protección de la vida yo estoy en contra del aborto por definición, pero creo que uno debería respetar la ley que ya existe, que es el aborto en tres causales, pero no avanzaría más allá. Entonces creo que hay muchas cosas en las que se puede conversar. Espero que también la bancada de izquierda esté dispuesta a eso mismo, y es la percepción que yo tengo. Hay temas que se van a volver a instalar en el consejo, pero tenemos una responsabilidad muy grande y debemos saber interpretar a la ciudadanía, más allá de darse gustos puntuales o imponer mayorías sobre minorías.

- ¿Qué le pareció la nueva reforma que presentaron algunos diputados del Partido Socialista (PS) para modificar el acuerdo que permitió un nuevo proceso constituyente en nuestro país?

- Pésimo, es una falta de respeto al proceso que estamos iniciando los mandatados por la ciudadanía. Los consejeros tenemos un mandato ciudadano que no podemos eludir y me parece que es borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Este proceso tiene que continuar, el consejo tiene que hacer su trabajo, tiene que revisar el anteproyecto y tenemos que llegar a un buen puerto de manera transparente. Este debe durar lo que debe durar, a mí no me parece que los consejeros vayamos a estar pintados. Quiero decirlo con todas sus letras: la reforma del PS me parece una falta de respeto a los 51 consejeros electos.

- ¿Está conforme con el anteproyecto que presentó la Comisión Experta?

- Más que conforme, yo creo que es un proyecto correcto porque se atiene a las 12 bases constitucionales, que era el mandato que tenían. Hicieron un muy buen trabajo los 24 comisionados y nos entregan un muy buen punto de partida. Por supuesto que habrá que revisar algunas discusiones, pero es un muy buen anteproyecto y da bastante tranquilidad a todos los sectores.

Materias constitucionales

- La Comisión Experta dejó estipulado el rol del Estado como un Estado social y democrático de derecho, dejando la subsidiaridad implícita. ¿Cree que es la forma correcta de abarcar el rol del Estado?

- Creo que sí, la subsidiaridad queda muy parecida a como está estipulada en la actual Constitución. Además, cumple y se ajusta a las bases. Quizás algunos van a querer volver a reabrirlo, pero se cumple el principio de subsidiariedad. Yo creo que el Estado social y el Estado subsidiario son perfectamente compatibles. El Estado, ya sea porque hay ausencia de privados o por razones estratégicas, debe tener la opción de actuar con fuerza en algunos lugares, esto debe ser así. En una región como la mía, el Estado tiene que estar fuertemente presente. Si esto no ocurre, los ciudadanos quedan desprovistos de ciertos derechos mínimos o ciertos estándares que deben estar garantizados.

- Siguiendo con el rol del Estado, la estrategia nacional del litio puso sobre la mesa el modelo de Estado empresario. ¿Cree que se debería consagrar o no en la nueva constitución?

- Yo no creo en el Estado empresario, salvo en situaciones muy excepcionales y que deba ser autorizado expresamente por una ley de quórum calificado. El Estado no es un buen administrador, y cuando este entra a competir con los privados, también es sumamente importante que entre a competir en igualdad de condiciones. El Estado debe estar presente en la medida que se requiera y que se necesite, pero no podemos tener un Estado omnipresente que puede entrar a competir lisa y llanamente cuando se le ocurra.

- ¿A dónde espera llegar en materias de descentralización?

- Sigo creyendo en el Estado unitario con una fuerte descentralización. Me gustaría que las regiones tengan mayor poder en materia de decisión de la inversión pública, creo que eso es clave. También es importante la transferencia de competencia, que todavía estamos muy al debe, ya que estas siguen muy concentradas en el Estado central. Ha habido un avance, pero todavía puede haber una mirada mucho más local. Los habitantes de una región se deberían pronunciar sobre determinados temas que podrían ser de relevancia para el país.

- En materia de seguridad social, como pensiones y salud, ¿cómo se deberían abordar en la Constitución?

- En materia de pensiones y salud estamos todavía al debe. Yo creo en la heredabilidad de los fondos de pensiones, estaría bastante más tranquila si así se asegurara. No tengo problema en que haya un sistema de pensiones, llámese AFP o como quieran llamarlo, estatal, pero yo sí creo en un sistema privado y creo que tenemos que tener el derecho a elegir entre ambos. Y lo mismo en materia de salud. Tenemos que tener la posibilidad de elegir, pero en el actual anteproyecto no se abordó de forma completa. Hay que profundizar un poco más y debemos volver a instalar sobre la mesa la discusión de la libertad de elegir.

Quiero recalcar que el Estado debe garantizar un estándar mínimo que sea equitativo para la ciudadanía. De ahí hacia arriba podrán construirse otras prestaciones, pero todos deberían tener la capacidad o la libertad de poder elegir entre público y privado en igualdad de condiciones. Eso sí, estos derechos sociales siempre deben estar tratados por el principio de responsabilidad fiscal, porque no podríamos establecer derechos sociales si el Estado no tiene los recursos para hacerlo.

- En el ámbito medio ambiental, ¿qué se debe considerar en la nueva Carta Magna?

- El capítulo que se incorporó está bastante bien abordado y apropiado. A mí me parece que siempre debemos velar por el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras. Debemos ser capaces de cuidar los recursos naturales a través de la normativa y esta debe ser más exigente en algunas situaciones. Siempre debe haber un equilibrio entre desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente, porque no somos un país que le sobren los recursos.

- Respecto al derecho a la propiedad, ¿cree que en la Comisión de Expertos se abordó de la manera correcta?

- Esto será materia de discusión en el seno del consejo, pero da garantías. Por lo demás, ha permitido un desarrollo estable del país en los últimos 30 años. Creo que está bien tratado y protege bien el tema de la expropiación.

- Con la balanza moviéndose hacia la oposición, y luego del fracaso del antiguo consejo, ¿cree que al final de este camino logren hacer una nueva Constitución exitosa?

- Tengo toda la fe y la esperanza en que así sea, para eso fui candidata, para eso luché para ser elegida. Con esa motivación voy al Consejo. Le debemos al país un trabajo serio, comprometido y con mucha dedicación, con mucho esmero. Vamos a hacer un texto, vamos a trabajar en el anteproyecto para lograr una votación a favor el 17 de diciembre, esperemos que así se den las cosas, ese es mi sueño y mi esperanza, voy a trabajar con mucho compromiso para que así sea.