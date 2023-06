Consejo Constitucional inicia trabajo apelando al diálogo y a la construcción de acuerdos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una sesión sobria y en orden, distinta a la que se desarrolló en julio de 2021 -cuando debutó la Convención-, se realizó ayer la instalación del Consejo Constitucional. Y el tono lo pusieron los diversos llamados de todos los sectores al diálogo y a la construcción de acuerdos que permitan elaborar una propuesta de nueva carta fundamental que dé paso a un cierre exitooso del proceso en diciembre.

Todo comenzó pasadas las 10:00 de la mañana, cuando ya estaban en el salón el Presidente Gabriel Boric; el timonel del Senado, Juan Antonio Coloma; el de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; y el de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quienes entonaron el himno nacional junto a los 50 integrantes de la instancia.

“No podemos caer en lo que hizo fracasar el proceso del año pasado, tenemos que administrar bien esa mayoría y llegar a acuerdos”.

Gloria Hutt, Evópoli. “Lo hemos definido (borrador Comisión Experta) como una buena base sobre la cual mantengamos el objetivo, que es esta búsqueda de los acuerdos”.

Yerko Ljubetic, Convergencia Social. “En el tema de seguridad vamos a tener que avanzar un poco más (...) También tengo algunas dudas del sistema político que creo que se debería tocar”.

Germán Becker, Renovación Nacional. “Todos los chilenos esperan de nosotros una representatividad de muchas sensibilidades y la idea es que podamos trabajar en esa misma línea”.

María Jorquera, UDI. “Todos los consejeros y consejeras debemos estar dispuestos a dialogar en favor de Chile, de las y los chilenos y de todos los que habitan nuestro país”.

Karen Araya, partido Comunista.

Tras este hito, el consejero Miguel Littin (80 años), que fue el primero en asumir por ser el mayor de los integrantes del organismo, los llamó a “ser dignos de la responsabilidad que tenemos. La historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones y revanchismos del pasado”.

El consejero republicano Aldo Sanhueza era el integrante 51, pero a pesar de ser electo no se presentó renunciando al cargo luego de cuestionamientos debido a una acusación de ofensas al pudor del año 2019.

Posteriormente, el Presidente Boric tomó la palabra e instó a los consejeros a construir acuerdos que permitan elaborar una propuesta de nueva Constitución que entregue estabilidad y certezas de largo plazo.

También agradeció la labor de la Comisión Experta, que entregó un texto base de nueva Constitución, sobre el cual van a trabajar durante los próximos cinco meses los consejeros, destacando que su trabajo “ha demostrado ser virtuoso y espero además sea contagioso, no solo para este espacio, sino que para el conjunto de la sociedad chilena”.

Boric llamó a los consejeros a construir una Constitución que entregue “estabilidad y certezas” de largo plazo.

Insistió ante los consejeros en la necesidad de que puedan encontrar puntos comunes para que propongan una Constitución que fortalezca la democracia del país y sus instituciones.

El mandatario dijo que habrá que “cambiar lo que tenemos que cambiar, con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas y que no podemos dejar de lado, porque como creo todos hemos aprendido, Chile no construye de la noche a la mañana, Chile no parte de cero”.

Para finalizar indicó que respecto al plebiscito de salida del 17 de diciembre “estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo” y terminó deseándole “todo el éxito en esta labor patriótica”.

Los consejeros Luis Silva (Republicano) y Gloria Hutt (Evópoli), conversan previo a la ceremonia de instalación.

Elección de mesa

Luego de que Boric abandonara el salón se procedió a la posesión individual del cargo de los 50 consejeros y, de inmediato, se realizó la votación para la elección de la mesa del Consejo con un resultado sin sorpresas.

Como presidenta con 33 votos a favor fue electa la representante del Partido Republicano, Beatriz Hevia, abogada -primera mayoría nacional- electa por la Región de Los Lagos, quien reemplazó a su colega de partido Ninoska Pauyana, quien declinó la noche del martes ser candidata a la mesa luego de cuestionamientos debido a que fue detenida en 2007 por el hurto de un chaleco.

Hernán Larraín oficia de fotógrafo para un grupo de consejeros UDI, entre los que se encuentran Ivón Guerra, Edmundo Eluchans y Carlos Recondo.

En su primer discurso como presidenta, Hevia afirmó que el texto entregado por la Comisión de Expertos “es un borrador sobre el cual debemos trabajar” y que “no es un punto final, si no que un punto de partida para que llegue a ser un punto de encuentro”.

Lo anterior, adelantando lo que podrían ser varios cambios que esperan introducir al texto gracias a la mayoría absoluta que ostentan los republicanos en el consejo con los votos de Chile Vamos.

La consejera también afirmó que “Chile no está bien…doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país, una crisis económica, política y, sobre todo, social”, que se manifiesta en “la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas del Estado de Derecho, y, por cierto, en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política”. Pero aseguró que “si ponemos a las personas por delante, este proceso puede ser exitoso y terminar con la incertidumbre”.

Como vicepresidente fue electo con 17 votos, Aldo Valle, (independiente-PS), consejero por Valparaíso, quien es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y que concitó el apoyo de los 16 consejeros oficialistas de “Unidad por Chile”, más el representante de los pueblos originarios, Alihuen Antileo.

“No nos asustemos por las diferencias, tenemos valores comunes, tenemos una historia común y, por lo mismo, tendremos que representar a quienes nos eligieron lealmente, el principio debe ser siempre escucharnos y dejarnos persuadir por el mejor argumento”, dijo Valle.

El Consejo Constitucional está compuesto por 22 integrantes del Partido Republicano, 16 de Unidad por Chile (oficialismo), 11 de Chile Seguro (Chile Vamos); y un representante de pueblos originarios. Este órgano deberá aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo de cinco meses, es decir, el 7 de noviembre; y la opinión final será determinada en un plebiscito de salida el 17 de diciembre de 2023.

Las integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, Marisol Peña, Josefina Soto y Julia Urquieta, también participaron en acto de instalación del Consejo.

Se inicia participación ciudadana

y se definen los integrantes de comisiones

Los consejeros tienen 40 días para ingresar indicaciones al anteproyecto elaborado por los expertos.