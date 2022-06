Convención: Pleno ratifica fin del Senado en 2026 y quorum de 4/7 para que actual Congreso modifique la nueva Constitución

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó una serie de normas transitorias que dan forma a las definiciones finales del proceso constituyente, estableciendo que los cambios a la eventual futura Constitución deberán ser aprobados por un quorum de 4/7 en el actual Congreso y que el Senado definitivamente se termina en 2026.

De esta forma, pasan al borrador de nueva Constitución que la legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026; y que “las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025”.

Se precisa que “de ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará dicha legislatura como su primer periodo en el cargo. Los representantes regionales que integran la Cámara de las Regiones serán electos, por esta única vez, para ejercer sus cargos por el término de tres años”.

Asimismo se ratificó que el período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 2025.

Respecto a los quorum para modificar la eventual nueva Constitución se estableció que hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional se requerirá el voto favorable de 4/7 de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso que alteren sustancialmente las materias como derechos sociales de esta Constitución o los capítulos de naturaleza y medioambiente y de disposiciones transitorias deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio de reforma constitucional. Pero se precisa que “si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 de las y los integrantes de ambas Cámaras, no será sometido a dicho referéndum”.

El procedimiento legislativo regulado en esta Constitución entrará en régimen el 11 de marzo de 2026. Hasta entonces, la tramitación legislativa se regirá por el procedimiento vigente con anterioridad a la publicación de la nueva Constitución.

El Pleno también aprobó que el Presidente de la República, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, iniciará el trámite legislativo para regular la creación y actualización del Registro Electoral Indígena.

Se ratificó que las actuales autoridades en ejercicio de los órganos autónomos de la Constitución o tribunales especiales continuarán en sus funciones por el período que les corresponda de acuerdo con las normas vigentes al momento de su nombramiento.

Se desechó definitivamente que el Presidente de la República convocara a un Consejo de Implementación de la Nueva Constitución.

En materias de pueblos originarios, se aprobó que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente de la República -previo proceso de participación y consulta indígena- deberá enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley que regule los procedimientos de creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a las autonomías territoriales indígenas. Ingresado el proyecto, el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de tres años para su tramitación y despacho.

El convencional Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) indicó respecto al fin anticipado del Senado que “no puedo compartir que al Senado se le cercene sus facultades de no tocar el texto constitucional y además le acortamos el mandato de ocho años a cuatro. Y a otros que no tienen legitimidad popular le resolvimos su continuidad, pero al Senado no”. Enfatizando que “parece que más bien hay una especie de obsesión por darse algunos gustitos que respetar algunos principios de la democracia”.

En tanto Mauricio Daza (independiente) planteó que “el impedir que el actual Congreso modifique la nueva Constitución en caso alguno significa pone un candado a su texto, sino que significa establecer durante algún periodo acotado que esos cambios se realicen por la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa y no por un Congreso cuyos miembros son incumbentes”.

Ceremonia final

En la jornada de la mañana del Pleno, por 89 votos a favor, 11 en contra y 32 abstenciones, se aprobó las características de la ceremonia de entrega de borrador de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric, el próximo 4 de julio, en un acto que finamente no contará con invitaciones a expresidentes de la República.

Luego de un corto debate, se sometió a votación la propuesta de la mesa, que excluyó -por razones de aforo- a los ex mandatarios, a pesar de que en la sesión de hoy los convencionales Miguel Ángel Botto (Colectivo del Apruebo) y Arturo Zúñiga (UDI) ofrecieron ceder sus puestos para los exgobernantes.

El acto final que también pone término al trabajo de la CC se realizará en el edificio del Congreso en Santiago, que ha funcionado como sede de la Convención desde las 10:00 horas.

La ceremonia principal en que se le hará entrega al presidente Boric del borrador de nueva Constitución se realizará en el Salor de Honor y se iniciará con el himno nacional. En la testera recibirán al mandatario la mesa directiva y la secretaría de la Convención, ocasión en que se firmarán tanto la propuesta de nueva Constitución como el decreto donde se convoca oficialmente al plebiscito de salida, para el 4 de septiembre.

Por razones de aforo, a esta instancia se invitará alrededor de 35 o 40 personas entre autoridades, representantes de los poderes del Estado y de órganos autónomos. En paralelo, en los jardines de la sede del Congreso en Santiago se habilitarán dos graderías con un pasillo central, en las que se acomodarán unos 240 invitados, de los cuales 94 cupos destinados a funcionarios de la Convención y los otros 154 para invitados de los convencionales.

Algunos de los invitados a la ceremonia de entrega de borrador son: el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo fuentes; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto; el presidente del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott; la presidenta del Banco Central, Rossana Costa; la secretaria realtora del Ticel, Carmen Gloria Valladares; el presidente del Servel, Andrés Tagle; el defensor nacional, Carlos Mora; y la defensora de los derechos de la Niñez, Patricia Muñoz.

A ellos se suman solo dos ministros: la titular de Interior, Izkia Siches, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.