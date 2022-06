Plurinacionalidad: Cómo ha sido la experiencia de otros tres países

Borrador y los artículos principales

De aprobarse la propuesta de nueva Constitución, la plurinacionalidad pasaría a ser un principio rector del Estado, reconociendo más de 11 pueblos y naciones dentro de la unidad del Estado. Esto traería una repercusión en el ordenamiento jurídico y en la distribución de los poderes del Estado, una experiencia que ya han enfrentado países como Bolivia y Ecuador.

Para el abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, los casos de estas naciones tienen “matices”, ya que si bien han incorporado un conjunto de derechos en la carta magna, han tenido problemas y dificultades para reconocer a los pueblos indígenas.

Según explica, esto obedece a que sus constituciones no alteraron los sistemas de poderes en profundidad como lo hace el borrador chileno, en el cual apunta “hay cosas que quedaron muy claras”, como los escaños con representación proporcional de la población, lo que permitirá que los indígenas sean parte de las decisiones políticas de todo el país.

Tanto para Bolivia y Ecuador la Corte Constitucional ha sido importante para aplicar leyes e instituciones con enfoque plurinacional, algo que Millaleo confirma que será un proceso largo y requerirá implementación legal, pero también cambios de cultura organizacional y política.

Desde otra mirada, el abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo (LyD), René Tapia, califica las experiencias de los países vecinos como “cuestionables”, dado que las promesas de mayores derechos civiles y sociales, no se han satisfecho. “Lo que se ha generado en Ecuador y Bolivia en estos diez años, es la liquidación de grupos políticos mermando la democracia”, afirma.

Sostiene que para que se aplique la plurinacionalidad, se dependerá de las normas transitorias, de los plazos que impongan a los nuevos órganos legislativos y su capacidad legislativa.

“Es posible que no se cumplan los plazos y, al igual que en Ecuador y Bolivia, se dejen conceptos muy amplios y genéricos en la norma constitucional, produciendo problemas en la certeza jurídica”, sostiene.

Canadá y Nueva Zelanda

Millaleo comenta que Canadá y Nueva Zelanda son referentes para Chile. El primero, por la forma en que han construido acuerdos entre el mundo indígena y el no indígena. “Tiene un procedimiento y una forma por la cual se resuelve el problema construyendo autonomías territoriales y autogobierno que se han multiplicado en el último tiempo”, afirma.

Mientras que Nueva Zelanda destaca por la participación del pueblo Maorí en la administración de recursos naturales, ya que tienen la opción de asociarse a empresas, según explica.

Tapia apunta a que estas naciones no se pueden comparar con Chile, porque “son soluciones muy distintas”.

Mientras que en Canadá el reconocimiento de los pueblos indígenas remite en la ley y las relaciones políticas que se puedan establecer, Nueva Zelanda tiene “una especie de constitución no escrita o un constitucionalismo distinto a la tradición continental nuestra”.

Ecuador: la importancia

de la Corte Constitucional

En 2008 se promulgó en Ecuador una Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada en un plebiscito. Su primer artículo establece que el país es un “Estado constitucional de derechos y justicia (...) intercultural, plurinacional y laico”.

Con una población indígena superior a un millón habitantes -un 7% del país-, el país latinoamericano contempla 14 nacionalidades distribuídas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales.

El abogado constitucionalista ecuatoriano, Paul Córdova, dice que el objetivo de la Constitución no es solo reconocer a la población indígena, sino también que desde el Estado se puedan proteger e implementar políticas que permitan el desarrollo de pueblos y naciones indígenas, afroecuatorianos, montubios, entre otros.

“Este es el principal aporte que nos puede dar la plurinacionalidad”, precisa.

Pese a esto, aún se debate sobre derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades, pueblos y nacionalidades; a la posesión ancestral de sus tierras; a su identidad; y su propia justicia, entre otros.

Tras 14 años de aprobada la carta magna, el abogado y profesor de derecho constitucional de la U. del Azuay y la U. Andina Simón Bolívar, Sebastián López, apunta a que los derechos de las comunidades todavía no se han hecho efectivos en su real dimensión. Por este motivo, ha sido clave la conformación en 2019 de la Corte Constitucional, órgano encargado del control, interpretación y administración de justicia constitucional.

“Había una desconexión entre lo que era el texto constitucional y el reconocimiento jurisdiccional a través de la jurisprudencia. Hoy a partir de la última Corte, hemos dado pasos positivos, pero falta mucho”, explica.

Ejemplifica con el tema del pluralismo jurídico, que debiese ser una coordinación entre justicia indígena y ordinaria. La Corte debe determinar cuáles son los límites, ámbitos de aplicación y mecanismos de cooperación y coordinación.

López destaca la importancia de que los derechos crucen la institucionalidad. “Eso toma su tiempo y no quiere decir que es una conquista fijada, creo que está en permanente debate”, añade.

Una perspectiva que comparte Córdova, quien estima que el Estado plurinacional ecuatoriano tiene un 30% construído. “Pero la existencia de programas específicos para el desarrollo de la plurinacionalidad, todavía es insuficiente”, afirma.