Arcomedlab logra patente en EEUU de sus implantes craneales que liberan fármacos, llega a Medio Oriente y levanta US$ 500 mil

La medtech chilena, que ya tiene su tecnología patentada en seis países y en otros 15 en trámite, entrara a Arabia Saudita a través de un socio local, abrirá una operación en Ecuador y sumó nuevos inversionistas.

Un nuevo paso en su internacionalización acaba de dar la startup chilena Arcomedlab, que diseña y fabrica implantes de “hueso sintético” impresos en 3D: logró obtener la patente de su sistema de implantes craneales que liberan fármacos en Estados Unidos y prepara su arribo a nuevos mercados.

“Somos la primera compañía chilena o latinoamericana que conocemos con patente concedida en EEUU para implantes médicos personalizados, craneales, libres de metal o con un sistema de liberación localizada de fármacos desde un implante”, afirmó el cofundador y CEO de Arcomedlab, Ilan Rosenberg.

La innovación, inspirada en los sistemas de riego por goteo de la agroindustria, permite que los implantes liberen antibióticos directamente en la zona operada para evitar infecciones postoperatorias, y ya ha sido utilizada en cirugías en recintos públicos y privados en Chile.

El desarrollo de la tecnología comenzó en 2018 y en 2022 la compañía inició el proceso de patentamiento, con solicitudes presentadas en 25 países. A la fecha, tiene patentes aprobadas en Chile, Italia, España, Países Bajos, Arabia Saudita y EEUU. En Israel, la autoridad emitió un aviso previo de aceptación, y en otros 15 países, las solicitudes están en proceso de tramitación.

Rosenberg destacó que la patente otorga 20 años de exclusividad en cada mercado donde fue concedida y abre una nueva línea de negocio.

"La podemos vender, arrendar o licenciar. Es una línea de producto nueva que puedes escalar de distintas formas", comentó.

En EEUU, la firma evalúa licenciar la tecnología a fabricantes locales certificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, su sigla en inglés) y, en el largo plazo, instalar operaciones propias.

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Expansión a Medio Oriente

En paralelo a la adjudicación de la patente, Arcomedlab acordó su entrada comercial a Arabia Saudita a través de un socio local con representación y distribución exclusiva, e inició el proceso de regulación sanitaria en ese país, su primer destino fuera de América y Europa.

En la región, abrirá una operación en Ecuador, que se sumará a las de Chile, México y Colombia. Además, obtuvo los registros sanitarios de Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, donde ya comercializa implantes.

Por otro lado, acaba de completar una reestructuración de la sociedad tras levantar US$ 500 mil en capital, operación liderada por el holding Lejaim, ligado a los chilenos Lion y Amir Zabilsky, quienes tienen inversiones en construcción de viviendas sociales (DAG) y gastronomía (restaurante Naoki).

Para septiembre, la medtech prepara el lanzamiento oficial del primer implante de esternón libre de metal del mundo en un congreso de cirugía de tórax que se realizará en Chile. Los primeros se colocarán este año.