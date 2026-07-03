Startup Ecometric abandona ScaleX: Las razones e historia de un levantamiento de capital fallido

Fue la quinta empresa en debutar en el mercado de la Bolsa de Santiago, pero el dinero comprometido por su principal inversionista nunca llegó. Esta es la historia.

En marzo de 2024, Ecometric tocó la campana de ScaleX. La startup de Concepción, que desarrolla “centinelas virtuales” para monitorear parques eólicos con inteligencia artificial, se convertía en la quinta empresa en debutar en el mercado de financiamiento alternativo de la Bolsa de Santiago y Corfo. Colocó acciones por US$ 1 millón, de las cuales la mayor parte fue adquirida por el fondo de inversión privada Cron Venture y un paquete menor por BuildTech, de Cruz y Dávila.

Hoy, el panorama es otro y Ecometric ya no está en ScaleX. Cerró formalmente su salida de la plataforma luego de no recibir el capital levantado tras un proceso que tomó cerca de nueve meses, en una historia marcada por promesas incumplidas, errores propios y un aprendizaje que, dijeron en la startup, terminó siendo más valioso que el dinero que nunca llegó.

El proceso había sido largo. Comenzó su tramitación en agosto de 2023, contrató un patrocinador -Cron Capital- y adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, su sigla en inglés) por primera vez. El liderazgo del levantamiento de capital recayó en el entonces gerente general, Angelo Cares, mientras los cofundadores Andrés López, Carolina Cartes y Sergio Mancinelli se concentraban en la operación comercial y tecnológica.

Ecometric eligió a Cron como patrocinador por un criterio pragmático, pues sus servicios eran más asequibles que las otras alternativas, explicó Cartes a DF.

Cuando se iba a iniciar el road show para buscar inversionistas, el escenario cambió: el abogado Eduardo de la Maza, quien formaba parte de Cron Capital y era la contraparte de Ecometric en esta operación, habría planteado que ellos serían directamente los inversionistas, sin necesidad de salir al mercado. Se realizó una valorización de Ecometric, pero habrían surgido diferencias internas dentro de Cron respecto de la cifra.

En medio de este escenario, De la Maza salió de Cron y constituyó SudCapital, una administradora que continuó el patrocinio de Ecometric a contar de abril de 2024, semanas después de su apertura.

CAROLINA CARTES, COFUNDADORA Y GERENTE GENERAL DE ECOMETRIC.

El pagaré

En el corazón del problema hubo una decisión que Cartes hoy identifica como un error clave. Las acciones suscritas por Cron no se pagaron con liquidez, sino con un pagaré depositado en una notaría de Santiago. El contrato establecía que, si el inversionista no recibía el financiamiento de una línea de Corfo en un plazo de 60 días, debía devolver las acciones a Ecometric.

Consultados por DF, ScaleX precisó que la normativa establece que “la liquidación de operaciones debe realizarse al contado, sin considerar instrumentos de pago diferido u otros mecanismos equivalentes”. Cron Capital declinó participar y también BancoEstado Corredora, que actuaba como agente colocador.

Con la apertura concretada, Ecometric avanzó en su plan de escalamiento. Según Cartes, su nuevo patrocinador les habría asegurado que los fondos llegarían en abril de 2024. Confiando en esa promesa y para seguir con su hoja de ruta, la startup pidió un crédito de $ 100 millones al Banco de Chile.

Contrataron personal, dieron incentivos al equipo y aceleraron inversiones. Sin embargo, pasaron los meses y el dinero no llegaba.

En agosto de 2024, De la Maza les comunicó que no realizaría la inversión porque, según Cartes, no habría estado de acuerdo con la gobernanza al interior de Ecometric.

Casi simultáneamente, al ir a la notaría, descubrieron que el pagaré había sido retirado el 1 de julio de ese año, sin que nadie informara a Ecometric ni a los demás actores del proceso.

Consultado por DF, de la Maza se limitó a señalar que “se trata de un asunto antiguo y que fue finiquitado por las partes involucradas”. No respondió preguntas sobre el mecanismo de pago ni sobre las razones por las que la inversión no se concretó.

US$ 1 millón buscaba levantar vía ScaleX

El rol de ScaleX

El 29 de agosto de 2024, Ecometric envió un correo a ScaleX detallando toda la situación. La respuesta, que demoró cerca de dos meses, fue que se trataba de un acuerdo entre privados y que la plataforma no podía intervenir directamente.

ScaleX señaló a DF que tiene el rol de verificar que los emisores cumplan con los requisitos de inscripción e información, además de disponer la infraestructura para la colocación y negociación de valores.

“Las condiciones particulares de cada colocación y los acuerdos entre emisores e inversionistas corresponden a una relación entre privados, con la participación de los asesores, patrocinadores e intermediarios que correspondan”, dijeron.

La plataforma agregó que entre sus resguardos está la participación de un patrocinador que acompaña al emisor en su incorporación y la intervención de una corredora de bolsa como agente colocador.

El impacto en Ecometric fue severo. Cartes, quien asumió como gerente general en octubre de 2024 tras la salida de Cares y Mancinelli, contó que tomaron decisiones “fuertísimas”. “Nos rebajamos el sueldo, desembolsamos plata de nuestros bolsillos, desvinculamos gente y, por otro lado, seguimos dando el servicio para que los clientes no se fueran”, dijo.

No obstante, tanto ScaleX como la corredora de BancoEstado, ofrecieron su apoyo e intentaron negociar con SudCapital, pero no llegaron a un acuerdo. Y luego con Cron Capital se reinició un proceso de adquisición de acciones entre enero y junio de 2025, incluyendo una nueva valorización. Pero en Ecometric decidieron que el camino sería otro. A través de contactos del ecosistema llegaron seis nuevos inversionistas ángeles, entre ellos Pablo Zamora (cofundador de NotCo), Ariel Gringaus (cofundador de Colegium) y José Manuel Correa (exCEO de Endeavor Chile), quienes en agosto de 2025 concretaron una ronda puente de US$ 300 mil.

“Dijimos: queremos seguir, pero no en la bolsa. No después de todo lo que pasó. Vamos a elegir otro camino para nuestro proceso de escalamiento”, dijo Cartes.

La salida formal de ScaleX requirió un acuerdo tripartito entre el Depósito Central de Valores, Ecometric y nuam (holding que integra las bolsas de Santiago, Lima y Colombia). El proceso tomó unos nueve meses y se selló hace unos días.

Las lecciones

Cartes distribuye la responsabilidad en tres ejes. Primero, el de Ecometric: haber delegado el proceso de levantamiento de capital en una sola persona (Cares, exgerente general), sin que los fundadores estuvieran involucrados en las decisiones clave. Segundo, haber aceptado un mecanismo de pago -el pagaré- que no garantizaba liquidez. Y tercero, la falta de herramientas institucionales para prevenir este tipo de situaciones.

“Los fundadores tienen que estar en las reuniones importantes. Ese fue el principal error (...). Si hubiésemos estado metidos al 100%, nunca hubiésemos dejado que nos pagaran con un pagaré y tampoco hubiésemos ido a tocar la campana sin tener la certeza de que íbamos a tener el dinero”.

Cartes apuntó también a un factor cultural del ecosistema: “Muchas veces, la visibilidad y el mundo startup te nublan. Te nubla el ego y dejas de poner los pies en la tierra. Aceptas compromisos que crees que son buenos, pero no se analizan en toda su integralidad”.

Y agregó: “Mirando para atrás, fue mejor que no haya llegado la plata. Estábamos tan desalineados los cuatro, no teníamos claro el propósito. Si hubiese llegado, quizás no hubiésemos tomado decisiones correctas”.