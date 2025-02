Musk presentó el chatbot Grok-3 "con la IA más inteligente del mundo" para competir con OpenAI y DeepSeek

La startup de inteligencia artificial (IA) xAI de Elon Musk presentó su modelo actualizado Grok-3, mostrando una versión de la tecnología de chatbot que el multimillonario ha descrito como la "IA más inteligente del mundo".

En pruebas de referencia de matemáticas, ciencia y programación, Grok-3 supera a Gemini de Alphabet Inc. (Google), al modelo V3 de DeepSeek, a Claude de Anthropic y a GPT-4o de OpenAI, según afirmó la empresa en una transmisión en vivo el lunes. Grok-3 tiene "más de 10 veces" la capacidad de cómputo de su predecesor y completó su preentrenamiento a principios de enero, dijo Musk en una presentación junto a tres ingenieros de xAI.

"Estamos mejorando los modelos continuamente, y literalmente en 24 horas verán mejoras", afirmó Musk.

La compañía presentó un nuevo motor de búsqueda inteligente junto con Grok-3, al que llamó DeepSearch. DeepSearch es un chatbot basado en razonamiento que expresa su proceso de comprensión de una consulta y cómo planifica su respuesta. La demostración mostró que incluye opciones para investigación, lluvia de ideas y análisis de datos. El equipo de Musk también mencionó que planea lanzar un chatbot basado en voz "lo antes posible".

Grok-3 se está implementando de inmediato para los suscriptores Premium+ en X. La compañía también lanzará una nueva suscripción llamada SuperGrok para la aplicación móvil del bot y el sitio web Grok.com. xAI planea hacer de código abierto las versiones anteriores de sus modelos Grok tan pronto como la versión más reciente esté completamente madura. Musk afirmó que espera que esta transición se complete para Grok-3 en unos meses.

Rivalidad con OpenAI

Las afirmaciones de Musk sobre el desempeño del modelo, que no han sido verificadas de manera independiente, intensifican la creciente rivalidad entre su startup y OpenAI. Musk lanzó xAI en 2023 como una alternativa al creador de ChatGPT, al que ha criticado públicamente por sus planes de reestructurarse como una empresa con fines de lucro.

El multimillonario presentó dos demandas contra OpenAI por supuestamente alejarse de sus principios fundacionales y ofreció comprar la división sin fines de lucro de OpenAI por US$ 97.400 millones en una oferta que fue rechazada la semana pasada. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, calificó la oferta como una táctica para "frenarnos". Musk participó en la fundación de OpenAI, pero ha sido crítico con la empresa desde que dejó su junta directiva en 2018.

Tras el lanzamiento de las actualizaciones de Grok-3, Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI que ya no trabaja en la empresa, publicó en X una revisión preliminar del nuevo modelo, señalando que "se siente como si estuviera en el territorio de vanguardia de los modelos más potentes de OpenAI". Sin embargo, el científico informático, quien anteriormente dirigió los esfuerzos de IA en Tesla Inc., indicó que el modelo de Musk también fabricaba hechos y tenía deficiencias en ciertas funciones. Karpathy señaló que se necesitan más evaluaciones en los próximos días y semanas para comprender mejor las capacidades del modelo.

Financiamiento y valorización

Gigantes de la IA como OpenAI y xAI han recaudado fondos a un ritmo acelerado, con valoraciones en constante aumento. Según Bloomberg News, xAI de Musk está en conversaciones para recaudar unos US$10.000 millones en una ronda de financiamiento que valoraría la empresa en aproximadamente US$ 75.000 millones. Según datos recopilados por PitchBook, la compañía fue valorada por última vez en alrededor de US$ 51.000 millones.

Por su parte, OpenAI está en negociaciones para recaudar hasta US$ 40.000 millones en una ronda que podría elevar su valoración hasta los US$ 300.000 millones.

Estas empresas también requieren grandes inversiones de capital. En enero, SoftBank Group Corp., OpenAI, Oracle Corp. y MGX, respaldada por Abu Dabi, anunciaron conjuntamente un programa para desplegar US$ 100.000 millones con el objetivo de eventualmente invertir US$ 500.000 millones en la construcción de centros de datos y otra infraestructura de IA en EEUU. Dell Technologies Inc. está en una etapa avanzada de negociación para asegurar un acuerdo de más de US$ 5.000 millones para proporcionar servidores optimizados para IA a xAI.

Sin embargo, están surgiendo tecnologías rivales que podrían desafiar este modelo y facilitar la aparición de nuevos competidores. El mes pasado, la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek lanzó un nuevo modelo de IA de código abierto, llamado R1, que igualó o superó a los principales competidores estadounidenses en una variedad de pruebas de referencia de la industria. La compañía afirmó haber construido el modelo por una fracción del costo de sus contrapartes en EEUU.