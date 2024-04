Financial Times y OpenAI alcanzan un acuerdo de licencia de contenido

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Financial Times ha alcanzado un acuerdo con OpenAI para entrenar modelos de Inteligencia Artificial (IA) en el contenido archivado del editor, en el último acuerdo entre la startup respaldada por Microsoft y un editor de noticias global.

Según los términos del acuerdo, el FT otorgará licencia de su material al fabricante de ChatGPT para ayudar a desarrollar tecnología de IA generativa que pueda crear texto, imágenes y código indistinguibles de las creaciones humanas.

El acuerdo también permite a ChatGPT responder preguntas con breves resúmenes de artículos del FT, con enlaces de regreso a FT.com. Esto significa que los 100 millones de usuarios de la aplicación en todo el mundo pueden acceder a los informes del FT a través de ChatGPT, al tiempo que proporciona una ruta de regreso al material fuente original.

"Además de los beneficios para el FT, hay implicaciones más amplias para la industria. Es correcto, por supuesto, que las plataformas de IA paguen a los editores por el uso de su material. OpenAI comprende la importancia de la transparencia, la atribución y la compensación, todos esenciales para nosotros", dijo el director ejecutivo del FT, John Ridding.

"Al mismo tiempo, está claro que es de interés para los usuarios que estos productos contengan fuentes confiables".

Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, dijo: "Nuestra asociación y diálogo continuo con el Financial Times se trata de encontrar formas creativas y productivas para que la IA empodere a las organizaciones de noticias y periodistas, y enriquezca la experiencia de ChatGPT con periodismo de clase mundial en tiempo real para millones de personas en todo el mundo".

Acuerdos y polémicas

Es el quinto acuerdo de este tipo que alcanza OpenAI en el último año, siguiendo acuerdos similares con Associated Press de EEUU, Axel Springer de Alemania, Le Monde de Francia y Prisa Media de España. Los términos financieros no se divulgaron.

Se espera que Axel Springer gane decenas de millones de euros al año al permitir que OpenAI acceda al contenido de sus medios, como Bild, Politico y Business Insider. Ese acuerdo incluyó un pago único por el contenido histórico del editor y una tarifa mayor pagada bajo un acuerdo de licencia anual para permitir que OpenAI acceda a información más actualizada.

En diciembre, The New York Times se convirtió en el primer gran grupo de medios estadounidenses en demandar a OpenAI y Microsoft, argumentando que las empresas tecnológicas habían disfrutado de un "pase gratuito" en millones de artículos para construir los modelos subyacentes de ChatGPT.

La demanda afirmaba que la empresa había mantenido discusiones de licencias con Microsoft y OpenAI "durante meses", pero que no habían "llegado a una resolución".

El año pasado, OpenAI, Google, Microsoft y Adobe sostuvieron reuniones con ejecutivos de editoriales de noticias, incluyendo News Corp, Axel Springer, The New York Times, The Guardian y el FT, para discutir temas relacionados con sus productos de IA, según varias personas familiarizadas con las conversaciones.

El director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, ha dicho que están en conversaciones con empresas de IA sobre un contrato de licencia, mientras que el director ejecutivo de Thomson Reuters, Steve Hasker, dijo este año que habían alcanzado varios acuerdos con grupos de IA.

Google, que también construyó su chatbot Gemini utilizando contenido de la web, aún no ha llegado a acuerdos con editoriales de noticias.

Enders Analysis dijo que la posición de negociación de los grupos de medios de comunicación era más fuerte cuando podían proporcionar "material actualizado que podría ser importante para impulsar algunos productos de consumo de IA".