María Francisca Yáñez, directora de empresas: “Chile tiene que aprovechar la ola de agentes de IA para mover la productividad”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras participar en una gira por San Francisco y Washington en Estados Unidos, la directora de empresas, María Francisca Yáñez, regresó a Chile con la convicción de que los primeros casos de agentes de inteligencia artificial (IA) - sistemas que pueden ejecutar acciones en forma autónoma- se verán en el país el próximo año. “2025 será el año de los agentes de IA habrá un agente para todo”, afirmó.

Comentó que estos sistemas, una evolución de los asistentes de IA generativa, como ChatGPT de OpenAI, no solo tienen el potencial para reducir costos, sino también para crear nuevos modelos de negocios que van a traer nuevos ingresos, llegar a más clientes y generar más capacidad de crecimiento.

“Un país como Chile, con dos décadas sin mejorar productividad, debe tomar esta oportunidad, si no aprovecha una ola como esta me costaría pensar qué ola vamos a aprovechar para moverla. Para eso es fundamental crear las capacidades de las personas e incorporar la IA en la estrategia de negocio para generar resultados concretos en productividad. Si no lo hacemos, podemos perder una oportunidad, hay que pensar más en el crecimiento que necesita el país”, dijo.

También advirtió que si las empresas no adoptan estas nuevas tecnologías podrían perder competitividad y clientes. Ejemplificó con MercadoLibre, una nativa digital que entró a competir con el retail tradicional y terminó siendo la compañía con mayor valor de mercado por sobre las mineras y petroleras, cambiando las reglas del juego y obligando a esas empresas a transformarse. “Esto ocurrió porque MercadoLibre tiene un principio distinto, basado en datos. Y va a pasar lo mismo en otras industrias si entra un nuevo competidor con agentes de IA”, dijo.

-¿Qué pueden hacer las empresas chilenas para generar esa capacidad de adopción?

-Crear una academia de inteligencia artificial y embeber la inteligencia artificial en la estrategia de negocio. Toda organización pública, privada o la academia debe tener la capacidad de aprender continuamente. Empresas como Accenture o Google bloquean tiempo dentro del horario de trabajo para estudiar, porque hay una cultura de aprendizaje y ese cambio tiene que darse en Chile, desde quienes operan un negocio hasta el directorio para tomar las oportunidades de la tecnología e integrarlas al negocio.

-¿Y a nivel de directorios? Todavía hay compañías que están en la etapa de invitar a expertos.

- En los círculos de directores hay ganas y hambre de aprender, porque ya vieron que la IA es parte de los negocios. El camino que están siguiendo las grandes compañías es embeber la inteligencia artificial en la estrategia de negocio. Por ejemplo, Microsoft embebió IA en las herramientas que ya usamos -Excel, PowerPoit, Calender, etcétera-, embebió ChatGPT, que hoy es un botón y por lo tanto, la adopción es mucho más rápida. ¿Entonces, qué pasa si llevamos esto al negocio de una industria? Por ejemplo, Tesla incorporó a sus autos eléctricos IA para tener un auto eléctrico autónomo. O en el mundo logístico, si a un modelo de optimización de inventarios y rutas le agregamos un agente de IA, podrían generar órdenes de trabajo a los conductores, ya no es solo optimizar, sino ejecutar una acción.

Modelos de negocio

-¿Qué nuevos modelos de negocios con agentes podríamos ver en 2025?

-Hoy tenemos principalmente modelos B2C (de empresa s consumidor) y B2B (de empresa a empresa), los que ahora se van a combinar con agentes. En 2025 vamos a empezar a ver los primeros casos, por lo menos en B2A (empresa a agente) y A2C (agente a consumidor). Y las compañías nativas digitales van a crear otros que hasta ahora no hemos visto. Las grandes tecnológicas ya están transformando sus asistentes de IA en agentes de IA, como Microsoft con Copilot o Google con Gemini, los están llevando al siguiente nivel. Esta evolución permitirá a una persona o empresa crear su propio agente.

-Los modelos de agente a agente ¿están muy lejos?

- Creo que vamos a empezar a ver los primeros el próximo año. Si una empresa tiene un agente y yo tengo un agente, es natural que se conecten, pero para eso tiene que existir un ecosistema, porque si soy el único que tiene, ¿con quién me conecto? Pero va a ser súper rápido. Por ejemplo, una aerolínea crea su agente de ventas de inteligencia artificial y yo tengo mi agente de compra que ya sabe mis preferencias de viaje, si viajo de noche o con hijos, entonces le pido que compre el ticket y para eso se conectará con el agente de IA de la línea aérea. También le puedo pedir que reserve una hora al pediatra porque mi hijo está resfriado y mi agente sabe dónde vivo, qué Isapre o convenio tengo y se va a comunicar con el agente de la clínica y me va decir dónde y a qué hora tengo que ir.

-¿Hay riesgo de que los agentes de IA reemplacen algunos puestos de trabajo?

- Lo quiero ver como una oportunidad para tener mejores trabajos. La economía digital funciona con otros principios. Por ejemplo, Islandia, un país pequeño, durante la pandemia el 50% de su fuerza laboral empezó a trabajar cuatro días a la semana y el año pasado terminaron creciendo 5% más que el resto de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa si como país tomamos las oportunidades de los agentes de IA y lo conecto con las 40 horas? En vez de que las empresas estén viendo cómo reduzco 15 o 16 minutos por año, tomo una oportunidad de complementar el talento humano con IA, con la nueva regulación y para generar incluso más crecimiento. No podemos actuar con las lógicas que nos han llevado hasta ahora, no es el camino, hay que pensar de manera digital, pero esto a Chile le cuesta mucho. Tenemos la oportunidad de los agentes de IA. ¿Cómo hacemos un match entre esas oportunidades y esas nuevas condiciones laborales? Es algo cultural.