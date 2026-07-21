Grupo Abra reforzará su flota con un pedido de hasta 45 aviones Embraer
Se espera que la primera entrega de aeronaves tenga lugar durante el cuarto trimestre de 2027.
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El Grupo Abra, matriz de Avianca, Gol y Wamos Air, anunció un acuerdo con el fabricante brasileño Embraer para adquirir hasta 45 aeronaves E195-E2, con el objetivo de aumentar la flexibilidad de su flota y fortalecer su conectividad regional y doméstico.
El acuerdo contempla la compra inicial de 20 aviones, además de diez opciones de compra y 15 derechos de compra adicionales, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Según informó la compañía a través de un comunicado, esta solicitud será incorporada a la cartera de pedidos de Embraer el tercer trimestre, una vez que se cumplan todas las condiciones finales. Las primeras entregas están previstas para el cuarto trimestre de 2027.
Abra indicó que la nueva flota le permitirá adaptar la capacidad a la demanda a lo largo de su red, aumentar frecuencias y abrir nuevos mercados.
Adrián Neuhauser, CEO de Abra, afirmó: “El E195-E2 brindará a Abra la flexibilidad necesaria para aprovechar nuevas oportunidades como parte de nuestro enfoque disciplinado de asignación de flota, generando mayor valor cuando y donde nuestros clientes más lo necesiten. Este acuerdo refleja nuestro compromiso de seguir invirtiendo en aeronaves eficientes y de nueva generación a medida que ampliamos la conectividad y fortalecemos nuestra red tanto a nivel regional como doméstico”.
Por su parte, Arjan Meijer, presidente y CEO de Embraer Commercial Aviation, afirmó que “nos enorgullece acompañar al Grupo Abra en su trayectoria de crecimiento con el E195-E2, una de las aeronaves de pasillo único más eficientes y sostenibles disponibles hoy en día. Este acuerdo refuerza la posición de Embraer como socio estratégico para las aerolíneas que buscan versatilidad y desempeño en aeronaves de fuselaje angosto de menor tamaño”.
Abra reúne a Avianca y GOL, además de una inversión estratégica en Wamos Air. Ahora está en proceso para que la chilena Sky Airline se incorpore al holding.
Según el comunicado, el grupo cuenta con aproximadamente 30.000 trabajadores y opera una flota de más de 300 aeronaves, con vuelos regulares que conectan más de 145 destinos en más de 25 países.
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