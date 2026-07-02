Argentina Pomelo amplía su infraestructura de pagos y lanza tarjeta global para operar en más de 150 países

La fintech permitirá a bancos, startups y empresas emitir tarjetas en dólares o stablecoins sin necesidad de establecer operaciones locales en cada mercado. La plataforma ya trabaja con clientes como BBVA, Santander, Western Union y Binance.

La fintech argentina de infraestructura de pagos Pomelo anunció el lanzamiento de una tarjeta global con la que busca ampliar su operación a más de 150 países, permitiendo que bancos, fintechs y otras empresas emitan tarjetas para clientes internacionales sin necesidad de contar con presencia física o licencias regulatorias en cada mercado.

La iniciativa apunta a simplificar la expansión internacional de programas de emisión de tarjetas, al concentrar en una sola integración tecnológica funciones que tradicionalmente requerían el desarrollo de infraestructura y alianzas específicas en cada país. Según la compañía, la plataforma combina la emisión local en América Latina con la emisión global bajo una misma infraestructura.

La solución contempla la emisión de tarjetas virtuales Mastercard y Visa, integración con Apple Pay y Google Pay, distribución de tarjetas físicas y liquidación en tiempo real tanto en dólares como en stablecoins.

"Históricamente, expandir un programa de tarjetas implicaba construir infraestructura, operación y relaciones financieras en cada nuevo mercado. La tarjeta global simplifica ese proceso y permite llegar a múltiples países desde una estructura centralizada", señaló Alfonso Torreguitar, responsable de Global Card de Pomelo.

La empresa explicó que el modelo busca facilitar que las compañías puedan validar la demanda de nuevos mercados antes de realizar inversiones permanentes o desarrollar operaciones locales.

Clientes en cinco continentes

La tarjeta global ya se encuentra operativa y la firma indicó que actualmente presta servicios a clientes en América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Entre ellos figuran Western Union, BBVA, Santander, Coppel, Kavak, DiDi, Binance, Astropay y PayJoy.

El CEO y cofundador de Pomelo, Gastón Irigoyen, sostuvo que la evolución del ecosistema de pagos en América Latina exige integrar distintos mecanismos de pago, incluyendo tarjetas, transferencias y stablecoins, bajo una misma infraestructura tecnológica adaptada a las regulaciones de cada país.

Además de la emisión de tarjetas, la compañía ofrece servicios de procesamiento emisor, tokenización, prevención de fraude, gestión de crédito, administración de contracargos mediante inteligencia artificial, programas de fidelización y soluciones para la gestión de gastos corporativos.

Pomelo ha levantado más de US$ 160 millones de fondos como Kaszek, Monashees, Insight Partners e Index Ventures. La empresa cuenta con oficinas en cinco países y más de 170 clientes corporativos, entre ellos bancos internacionales y compañías tecnológicas.