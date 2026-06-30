Petrobras desplaza a Mercado Libre y se convierte en la empresa latinoamericana más valiosa de Wall Street

Según Bloomberg, el repunte del petróleo y el cobre aceleró una rotación hacia compañías con mayor generación de caja y dividendos.

El repunte de las materias primas durante el primer semestre cambió el orden de las empresas latinoamericanas más valiosas que cotizan en Wall Street. Petrobras desplazó a Mercado Libre del primer lugar de la región, mientras Itaú Unibanco, América Móvil y Vale ganaron posiciones frente a firmas de crecimiento como Mercado Libre y Nu Holdings, informó Bloomberg.

Mientras a finales de diciembre de 2025 Mercado Libre encabezaba el listado, con una capitalización cercana a US$ 102.000 millones -seguida por Nu Holdings con unos US$ 81.000 millones e Itaú Unibanco, con alrededor de US$ 76.000 millones-, al cierre de la semana pasada Petrobras superaba los US$ 101.000 millones y se convertía en la empresa latinoamericana de mayor valor bursátil.

Itaú ascendía hasta unos US$ 91.000 millones y desplazaba a Mercado Libre al cuarto lugar, mientras América Móvil, de Carlos Slim, y la minera Vale también avanzaban posiciones. En contraste, la brasileña Nu (matriz de Nubank) descendía hasta una capitalización cercana a US$ 61.000 millones, reflejando la pérdida de impulso de las compañías de crecimiento frente al renovado interés por empresas vinculadas a energía, minería y banca.

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Según Bloomberg, Petrobras representa el caso más evidente. Su capitalización pasó de alrededor de US$ 75.000 millones a más de US$ 101.000 millones durante el período. Parte de ese avance coincidió con el repunte del petróleo provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La minera Vale también se benefició del renovado interés por las materias primas, aunque terminó avanzando menos y cayendo en el ranking.

Itaú Unibanco, en tanto, elevó su capitalización desde aproximadamente US$ 76.000 millones hasta más de US$ 91.000 millones sin depender directamente del comportamiento de las materias primas.

América Móvil también conservó una posición dentro del ranking. John Butler, de Bloomberg Intelligence, atribuyó esa resiliencia al despliegue de redes 5G, la expansión de fibra óptica y la migración de clientes hacia planes pospago, factores que elevan el ingreso promedio por usuario y reducen la rotación de clientes.

Según Bloomberg, el retroceso de Mercado Libre y Nu Holdings no responde a un deterioro estructural de sus negocios. Los reportes de Citi muestran que ambas compañías continúan expandiendo ingresos y clientes, pero enfrentan un mercado mucho más exigente respecto de la rentabilidad futura.