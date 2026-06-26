Tras salida de Alan Meyer, Mercado Libre designa de forma interina a Matías Spagui como lider de operaciones en Chile

En paralelo, la empresa anunció que Rafael Lira asumirá de forma interina como líder de marketplace para Chile, Perú y Ecuador.

A menos de 24 horas de que se conociera la salida del vicepresidente de Mercado Libre para los Países Andinos -Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador-, Alan Meyer, la compañía ya comenzó a mover sus piezas para definir quién ocupará el cargo que dejará el ejecutivo.

En concreto, Mercado Libre informó que Meyer dejará la empresa el próximo 30 de junio. En su reemplazo, designó a Matías Spagui como lider de operaciones interino de Chile, cargo que asumirá sin dejar sus actuales funciones como líder de Mercado Pago en el país.

Spagui acumula nueve años en la compañía y cuenta con una amplia trayectoria en la industria tecnológica. Antes de llegar a Mercado Libre trabajó en Google y en la entonces LAN Airlines -hoy LATAM Airlines-. Además, fue presidente del gremio FinteChile.

En paralelo, la empresa anunció que Rafael Lira asumirá de forma interina como líder de marketplace para Chile, Perú y Ecuador. El ejecutivo lleva cerca de cuatro años en Mercado Libre y, previamente, se desempeñó en compañías como Besalco y Boston Consulting Group.

Además de los anuncios, Mercado Libre también dedicó unas palabras de agradecimiento a Meyer, destacando su dedicación, liderazgo y su aporte a la compañía; deseándole "el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales".

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Meyer se despide

Este viernes, el histórico ejecutivo utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de la empresa.

A través de la plataforma LinkedIn, Meyer apuntó que hace 12 años entró a Mercado Libre sin saber bien a lo que llegaba. “Y lo que vino fue enorme. Vi crecer algo que parecía imposible, y tuve la suerte de estar adentro mientras pasaba”, señaló.

En su publicación, además, reveló que ayer anunció su salida de la compañía por motivos personales, una decisión que, según dijo, venía meditando desde hace bastante tiempo.

Respecto de su futuro, Meyer fue categórico y aseguró que "no hay otro destino profesional esperándome mañana". Por ahora, explicó, hará una pausa para dedicar tiempo a su familia. Además, adelantó que se enfocará en escribir un libro que espera publicar pronto, volverá a leer y aprovechará este período para pensar en sus próximos proyectos.

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“Me quedo con tanto que es difícil de explicar. Conocí, trabajé y compartí a diario con personas que nunca soñé encontrar, que quiero y admiro profundamente. Las conversaciones, las tristezas compartidas y tantos logros hermosos que enorgullecen no son parte del pasado, sino partes fundamentales del que soy y del que inicia este interludio antes del próximo capítulo”, puntualizó Meyer.

Y agregó que “la vida es corta y el tiempo limitado. Soy afortunado de poder elegir cómo quiero escribir mi próximo capítulo. Gracias a cada persona que caminó estos doce años conmigo. Saben quiénes son”.