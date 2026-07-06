Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Cae deuda de los chilenos + Extranjeros apuestan contra el peso + Fuerte avance del dólar
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Hogares chilenos registraron una menor deuda y un aumento en sus ingresos. En los primeros tres meses del año, la deuda total de los hogares chilenos alcanzó el 45,9% del PIB, según reveló el informe de Cuentas Nacionales por sector institucional del Banco Central del primer trimestre de 2026. Y, de acuerdo al informe, el ingreso disponible bruto de los hogares aumentó 7,8% anual en el primer trimestre.
Extranjeros apuestan contra el peso chileno tras postura restrictiva de la Fed. Mientras el país arriesga una recesión técnica, el mercado derivado ha sido testigo de un agresivo posicionamiento extranjero contra el peso chileno, según datos del Banco Central que compilan suscripciones con bancos locales. En estos siete días hábiles hasta el cierre del jueves, la posición neta de los "gringos" escaló US$ 4.500 millones a un monto vigente de US$ 15 mil millones netos contra el peso, el nivel más agresivo que se haya visto desde el cuarto trimestre de 2020.
Cómo inicia el dólar la semana. Mientras la divisa sigue demandada a nivel mundial, el dólar se coriza a esta hora en los $ 927,66 lo que implica un alza de $ 7,32 respecto al cierre del viernes. En tanto, el precio del cobre se estabilizaba en la Bolsa de Metales de Londres.
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