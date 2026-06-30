Tasa de desocupación nacional supera las expectativas y sube al máximo en casi cinco años. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre marzo-mayo -la primera que refleja íntegramente el período desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast- dio cuenta de un deterioro mayor a lo esperado del mercado laboral. De acuerdo con la medición, la tasa de desocupación llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, anotando un incremento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) respecto del mismo período del año pasado.

Proyecto Itahue-Hualqui, la otra línea de transmisión que hoy estará bajo la lupa. Este martes a las 16.00 horas se realizará una sesión clave en el Comité de Ministros. También estará bajo la lupa el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 -entre las subestaciones Itahue y Hualqui- de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, filial de Celeo Chile, que contempla una inversión de más de US$ 324 millones, se erige como una de las obras de infraestructura energética más relevantes para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad del suministro eléctrico.

El dólar tras fin de semana largo en Chile. Mientras el mercado sigue atento los vaivenes de la divisa en el plano internacional, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 920,71 lo que implica un retroceso de $ 1,27 respecto del viernes recién pasado. El cobre Comex subía 1,7% a US$ 6,27 por libra y el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 73 por libra.