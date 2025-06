La permisología ha encarecido los precios de las viviendas. ¿La demora en la aprobación de permisos de edificación en nuevos proyectos tiene efectos en el valor final de las viviendas? Sí, y la consultora Colliers detectó -en su Ranking Pro Vivienda 2025- que la llamada permisología ha encarecido los precios de las viviendas en 12,2%.

Exportaciones chilenas no sienten la guerra comercial. La guerra comercial y el arancel de 10% impuesto por Estados Unidos a Chile no detuvo a las exportaciones chilenas durante mayo. En el quinto mes del año, los envíos al extranjero totalizaron US$ 8.490 millones, significando un alza de 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento fue explicado por el sector de la minería, que exportó US$ 5.101 millones y se incrementó 5,9% en 12 meses.

El dólar inicia otra semana de incertidumbre. Mientras el mercado está atento a la reunión entre China y EEUU para hablar de comercio en Londres, el dólar se cotiza en los $ 939,11 lo que implica un alza de $ 4,23 respecto al cierre del viernes. Por su parte, el cobre Comex subía 0,8% a US$ 4,89 por libra.