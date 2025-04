Las utilidades antes de impuestos de Codelco en el primer trimestre. La minera estatal Codelco anunció el viernes una utilidad antes de impuestos US$ 213 millones en el primer trimestre, un 53% menos que en el mismo período de 2024, debido a mayores pérdidas no operacionales y a pesar de un aumento de la ganancia bruta. Los aportes al fisco alcanzaron a US$ 222 millones, un 35% menos que el año previo.

Regulador emite norma que da inicio a implementación del aumento de la PGU a $ 250 mil. Este viernes, la Superintendencia de Pensiones dio a conocer que publicó la nueva Norma de Carácter General N°333, que contiene las instrucciones para que el Instituto de Previsión Social (IPS) y las entidades que pagan pensiones, materialicen el aumento a $ 250.000 de la pensión garantizada universal (PGU).

El dólar cierra una semana de incertidumbre. Con la mirada atenta a la guerra comercial y las esperanzas de que pudiera darse algo de alivio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 936,10 lo que implica un alza de $ 1,6 respecto al cierre del jueves. En tanto, el cobre Comex retrocedía 1% a US$ 4,86 por libra.