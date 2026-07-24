Amcham rechaza arancel del 12,5% por trabajo forzoso y reclama que la trayectoria de Chile y EEUU “amerita un tratamiento acorde”
No obstante, recalcó que el 60% de las exportaciones al país del norte están exentas de tarifas.
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La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) se refirió a la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a las importaciones chilenas por ser elaborados con trabajo forzoso.
El gremio declaró: “Estamos en contra de cualquier medida arancelaria, pues atentan contra nuestro principio de la promoción del libre comercio, un pilar fundamental para el crecimiento y progreso económico mundial”.
Eso sí, destacó que la decisión no está dirigida específicamente contra Chile, ya que afecta a 60 países que representan el 99% de las importaciones de la nación del norte. En este contexto, señaló que consideran “que la trayectoria de nuestro país como socio estratégico, la solidez de sus instituciones y la profundidad de una relación bilateral sustentada en un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004 ameritan un tratamiento acorde”.
No obstante, recalcó que el 60% de los envíos chilenas a EEUU están exentos de tarifas.
“Valoramos las exenciones ya establecidas para productos relevantes de la canasta exportadora chilena y consideramos que existe fundamento técnico para ampliarlas”, indicó la entidad.
Frente a la investigación por trabajo forzoso, Amcham también indicó que comparten el objetivo de erradicarlo del comercio internacional, compromiso respaldado por la institucionalidad chilena y las prácticas de nuestras empresas socias. Por ello, señaló que seguirá colaborando con las autoridades en la adopción de controles efectivos que permitan avanzar hacia condiciones arancelarias más favorables.
“Continuaremos posicionando a Chile ante las autoridades, el Congreso y las empresas estadounidenses como un socio estratégico y proveedor confiable, junto con promover inversiones en áreas críticas como centros de datos, minería y minerales estratégicos, además de una agenda de propiedad intelectual e innovación”, dijo.
Amcham destacó que EEUU es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio de US$ 33.908 millones en 2025, y el segundo inversionista extranjero, con un stock de US$ 29.455 millones.
“Como puente entre ambas economías, seguiremos articulando al sector privado, nuestra red de cámaras y las autoridades de ambos países para fortalecer esta relación y mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas”, mencionó.
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