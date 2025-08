EEUU reduce su déficit comercial en junio a su nivel más bajo desde 2023: aranceles se dejaron sentir en caída de importaciones

Los aranceles del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se están haciendo sentir en la balanza comercial del país.

De acuerdo a los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico de EEUU, en junio el déficit de bienes y servicios fue de US$ 60.200 millones, significando una reducción del 16%, traducidos en US$ 11.500 millones respecto de mayo. Este sería el monto más bajo desde septiembre de 2023.

En el caso de las exportaciones, se registraron US$ 277.300 millones en envíos, con una caída de 0,5% respecto al mes anterior. Por su lado, las importaciones totalizaron US$ 337.500 millones, una baja interanual de 3,7%.

Según explicó el economista senior de Oxford Economics, Matthew Martin, los datos comerciales muestran el tercer descenso consecutivo de importaciones de bienes y servicios, debido al peso de los aranceles y al fin de la anticipación de compras en el segundo trimestre.

Si bien explica que los bienes de consumo, y en particular los productos farmacéuticos, han sido los más afectados, la debilidad se ha extendido a la mayoría de las categorías.

“Aunque los recientes acuerdos comerciales aportan cierta seguridad sobre la evolución de los aranceles, seguimos esperando una reducción del volumen comercial a lo largo del año, ya que el exceso de existencias, la reducción del gasto empresarial y de los consumidores y el aumento de los precios lastran la demanda de bienes”, indicó Martin.

En tanto, el economista adjunto de Capital Economics, Harry Chambers, también destaca la normalización de las importaciones farmacéuticas y apunta a la caída de las exportaciones de oro.

“En resumen, a pesar de la caída de junio, las importaciones no se están desplomando y se mantienen prácticamente en línea con sus niveles del año pasado. Dicho esto, con la debilidad de los pedidos de exportación, parece probable que las exportaciones experimenten dificultades en los próximos meses”, dijo.

Además, indicó que es posible que se produzca un repunte moderado de las importaciones, ya que los exportadores buscan aprovechar el arancel anterior del 10% antes de que estos aumenten a lo que parece ser el nuevo nivel de referencia del 15%.

Aunque advirtió que “prevemos dificultades tanto para las exportaciones como para las importaciones. De hecho, el índice de nuevos pedidos de exportación de la encuesta manufacturera ISM sugiere que la demanda externa sigue siendo moderada”.

Por país

La mayor disminución de déficit comercial por socio se la llevó Irlanda, con una baja de US$ 6.500 millones en junio, significando caídas de US$ 200 millones en exportaciones sin movimientos en las importaciones.

Le sigue China, con una caída de US$ 4.600 millones en su déficit, situándose en US$ 9.400 millones. Además, las exportaciones aumentaron en US $3.100 millones y las importaciones disminuyeron en US$ 1.400 millones durante el mes.

“Como era de esperar, dado el nivel de los aranceles, China ha registrado los mayores descensos en el comercio. La cuota de las importaciones procedentes de China se ha reducido a más de la mitad, pasando de cerca del 15% a principios de año al 7% en junio. Otros socios comerciales de Asia han llenado en su mayor parte el vacío, aumentando su cuota en aproximadamente la misma proporción”, explicó Martin.

En tanto, Suiza pasó de un superávit de comercio de US$ 3.300 millones en mayo a un déficit de menos de US$ 100 millones en junio. Las exportaciones disminuyeron US$ 2.400 millones y las importaciones aumentaron en US$ 900 millones.