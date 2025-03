Expo Osaka tiene su lanzamiento local y proyecta inversión, comercio y posicionamiento de Chile en Japón

Con menos de un mes para que se inaugure la Exposición Universal 2025 en Japón, durante esta mañana ProChile realizó el lanzamiento local de Expo Osaka en conjunto su director, Ignacio Fernández; el canciller, Alberto van Klaveren; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza.

En la ocasión también participaron la comisionada para la Expo Osaka, Paulina Nazal, y la embajadora de Japón en Chile, ITO Takako.

El evento, realizado en el Centro Cultural La Moneda, contó con actos culturales y palabras de las autoridades acerca de lo que será la participación del país en la feria universal, que se desarrollará bajo el lema “diseñando la sociedad futura para nuestras vidas" .

Al respecto, Fernández indicó que “estamos trabajando en potenciar cómo Chile puede aportar a esto que tiene que ver con la solución de vida y tenemos mucho que decir en temas de sostenibilidad y en las distintas innovaciones".

Al respecto de la estrategia internacional que empujará el país en Osaka, Nazal señaló que responde a tres principales objetivos: la atracción de inversiones, aumentar exportaciones, y el posicionamiento de la imagen país.

“Eso lo tenemos así súper claro y obviamente mostrar que somos un país diverso, sustentable, inclusivo. Por eso esta expo va más allá de aumentar el número de negocios que podamos hacer, sino que mostrar la riqueza cultural, paisajes, geografías, territorio y obviamente las personas que están detrás de cada una de estas actividades”, dijo.

Potencial comercial

En 2024, Chile exportó a Japón US$ 8.039 millones y su principal producto fue el cobre (64,5% del total), mientras que los bienes y servicios no cobre y no litio representaron el 34,1%.

Por lo mismo, Fernández explicó que en base a un estudio realizado por ProChile se concluyó que existe la posibilidad de hacer negocios con el país nipón por US$ 500 millones, una oportunidad que se trabajará y se focalizará en la expo.

“Nuestra oferta de salmón agroindustrial es muy potente y queremos potenciar esos sectores, pero también queremos potenciar el valor agregado de estos sectores”, dijo.

Y agregó que “todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo en servicios relacionados con las industrias culturales hay un potencial enorme y una comunidad y complementariedad con Japón que queremos potenciar”.