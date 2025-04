Marcel pone paños fríos ante medidas de Trump y descarta que Chile vaya a responder con aranceles a importaciones estadounidenses

El día después del denominado "Día de la Liberación" ha estado marcado de dudas e incertidumbre mundial ante el anuncio de los aranceles impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A Chile se le aplicará una tasa de 10%.

Así, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisó este jueves diversos aspectos tras el anuncio y descartó que Chile vaya a responder con aranceles a importaciones provenientes de Estados Unidos.

“Chile mantiene su política arancelaria”, explicó el secretario de Estado en una extensa conferencia de prensa realizada en el Palacio en La Moneda. Y agregó que la instancia y el espacio para negociar con el gigante norteamericano existen dentro del tratado de libre comercio (TLC) y que por lo tanto “no es necesario que Chile aplique medidas de represión hacia Estados Unidos”.

Ante eso, el ministro sostuvo que la primera opción del Gobierno es mantenerse y abocarse a la institucionalidad del TLC.

Desde el 5 de abril comenzarán a regir los aranceles impuestos por el presidente Trump y el ministro de Hacienda sostuvo que se aplican “en una base de fundamentos de seguridad nacional y el ejercicio de facultades contenidas en la ley de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia”.

También, en la conferencia de prensa, el economista sostuvo que estos aranceles son base para Chile y se aplica con la gran mayoría de los países. “Estos son aranceles adicionales, por lo tanto no son sustituto de aranceles que ya existen”, agregó el ministro.

El escenario de Chile ante los aranceles

Por otro lado, según Marcel Chile no se vio desfavorecido por un hecho en particular: “Las medidas no tienen ninguna alusión a Chile como sí la hay con otros países”, sostuvo el ministro. Asimismo, informó que desde el Gobierno “lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de imponer un arancel que no parece tener explicación”.

Pero Marcel fue claro. El bolsillo de los chilenos no espera “cambios significativos”, porque en este ámbito el más perjudicado será el consumidor estadounidense. “Los productores locales en Estados Unidos se verán más perjudicados porque van a tener que pagar más caro por insumos importados”, explicó.

“Hay que considerar que en algunos casos, como las frutas, particularmente uva y arándano, en la contraestación no se produce en Estados Unidos, no hay un competidor local para lo que es la temporada alta en Chile”, destacó.

Por lo mismo, afirmó que se podían presentar pérdidas de competitividad con productores estadounidenses. El caso sería distinto para otros países, ya que estos entran a Estados Unidos con el arancel base del 10% o más. Esto puede significar una oportunidad para ganar competitividad frente a los competidores del país que exporten a Estados Unidos y tengan tarifas mayores al 10%.

“Los países competidores de Chile van a entrar con un arancel igual o superior al 10%. Por eso, el costo relativo de importar desde Chile u otro país va a ser igual o más favorable para Chile que lo que existe actualmente”, aclaró Marcel.

¿Qué significa este 10%?

Según explicó el ministro de Hacienda, el mínimo se basa en “todos los países que no tenían un déficit comercial con Estados Unidos”. Así, para los países que sí tienen, según el ministro, la fórmula que se aplicó es “déficit comercial dividido las importaciones dividido dos”, que es lo que se ubicó en la columna derecha de la tabla presentada por la Casa Blanca este miércoles.

Por lo tanto, para aquellos países sin déficit comercial con el país norteamericano, no significa un 10% adicional, sino que se mantiene en esa base lineal.

Pasos a seguir

Marcel explicó que los pasos a seguir respecto del TLC se enmarcarán en el diálogo y monitoreo ante las medidas tomadas por Estados Unidos. “El mecanismo más inmediato, que no requiere mayores gestiones, es precisamente la comisión de coordinación, esa instancia se usará primero”, sostuvo el ministro. Desde ahí, marcarán un punto de inicio para evaluar “cuál es el grado de respuesta a la calidad del diálogo que surge de esa instancia” y así, descartó la posibilidad de activar el mecanismo de resolución de controversias.

Con eso en el camino, el ministro Marcel aclaró que la medida que aplicó el gigante norteamericano invoca a razones que están contempladas dentro del TLC, que forman parte de “las excepciones que tiene ese tratado con Chile, es decir, apliquen modificaciones o aplicación de aranceles, esto admite la posibilidad por dentro de ciertos márgenes, pero no es un espacio ilimitado”, aclaró.

Hasta ahora, “lo que se ha hecho está dentro de esos márgenes”, señaló el ministro y agregó que “eso no quiere decir que Chile no reclame de esta medida por su unilateralidad y por la ausencia de fundamentos”.

Así, las labores de monitoreo van a continuar y por lo mismo, el ministro de Hacienda se reunió con la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, y continuarán desarrollando instancias con empresarios, parlamentarios y organismos reguladores que ayuden a posicionar a Chile frente a esta guerra comercial.