Comienza lentamente el recambio de comisiones en el Senado, pero Hacienda ratifica a Lagos Weber en la presidencia

“Nuestro interés es agilizar el trabajo legislativo, que ninguna comisión, por distintas razones, menos aún por la razón de su composición, detenga el trabajo”, enfatizó el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot (RN), tras anunciar que convocará para el 1 de abril “muy temprano” a reunión de los comités para resolver el problema suscitado respecto de la composición de la Comisión de Hacienda.

Este miércoles aún no se apagaban los ecos provocados por las diferencias entre el oficialismo y la oposición en cuanto al acuerdo administrativo suscrito el año 2022 y que llevó al propio senador de Renovación Nacional a la mesa de la Corporación. Pese a ello, quedó en evidencia que el principal problema que desató el quiebre, generando un tenso ambiente en la Cámara Alta, fue provocado por la integración de la Comisión de Hacienda, ya que muchas comisiones se constituyeron sin mayor polémica.

El nudo del quiebre

La mañana comenzó con los ojos de los senadores en la citada instancia. Poco antes de las 10:30 empezaron a llegar a la sala donde sesiona la comisión los senadores que la integran en la actualidad. Sin embargo, llamó la atención la ausencia del senador de la UDI Juan Antonio Coloma, reemplazado por su compañero de partido Gustavo Sanhueza; y, adicionalmente, llegó el senador de Evópoli Felipe Kast, quien –según el acuerdo– volvería a Hacienda en el cupo que debe dejar el senador comunista Daniel Núñez.

Pese a lo ocurrido el día anterior, había un buen ánimo y los senadores se abocaron al primer punto de la tabla: votar la renuncia del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) a la presidencia de la comisión, la que fue rechazada por los integrantes oficialistas, José Miguel Insulza (PS), Daniel Núñez y el propio Lagos Weber; José García se abstuvo y Sanhueza la votó a favor. Tras este resultado, se levantó la sesión y se entiende que al menos hasta el 1 de abril, la comisión se mantendrá como hasta ahora.

A pesar de que en el oficialismo admiten que la citación de la reunión para después de la semana regional –la última de marzo– abre un espacio de negociaciones con la derecha, no hay mucho optimismo respecto del resultado de las mismas. Ello, porque la mayoría actual de la oposición se refleja en los comités, por lo que si se termina votando lo más probable es que se imponga su mirada, lo que significará que Lagos Weber y Núñez deberán dejar Hacienda para que puedan ingresar los representantes opositores Ximena Rincón (Demócratas) y Kast.

Mientras que el senador socialista Gastón Saavedra señaló a DF que está convencido de que el tema de la Comisión de Hacienda “se puede encapsular, que no se ramifique esta situación, que no sea el brote de un virus que afecte los órganos vitales del Senado”, aunque no da por superado lo ocurrido con la mesa de la Cámara Alta, porque “a mí entender, la mesa va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para reponer las confianzas”.

Comisiones clave se renuevan

Sin embargo y pese a las duras recriminaciones cruzadas que se oyeron el martes en la Sala del Senado, otras comisiones tan relevantes como la de Hacienda sí realizaron los cambios acordados. De hecho, en paralelo a lo que ocurría en Hacienda, en la Comisión de Constitución, la senadora UDI Luz Ebensperger le entregaba la posta de la presidencia al socialista Alfonso de Urresti; junto con eso ingresaban a la instancia las senadoras Claudia Pascual (PC), Paulina Núñez (RN) y el senador PPD Pedro Araya, quien intentó el martes llegar a la presidencia del Senado sin éxito, volvió a ella. Los senadores salientes fueron Francisco Huenchumilla (DC), Rodrigo Galilea (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Algo similar ocurrió en Trabajo, donde la senadora Loreto Carvajal (PPD) le entregó la presidencia al UDI Iván Moreira, quien al asumir el cargo reiteró algo de lo que sostuvo el martes en la Sala, respecto a que “muchas veces hay que tragarse el sapo (…) para mí ayer (martes) ha sido una cosa dolorosa políticamente (…), por eso ayer (martes) le pedí perdón a Pedro Araya, a quien le había entregado mi voto”. Tras un breve discurso, Moreira incluso le entregó un regalo a Carvajal y otro a la ministra del Trabajo Jeannette Jara, quien ya se encontraba en la comisión junto con su par de Hacienda Mario Marcel para continuar la presentación del proyecto de reforma de pensiones.

Además de Carvajal, dejó la instancia el senador Matías Walker (Demócratas), quien asumió el martes la vicepresidencia del Senado. Y se integraron la senadora independiente exFRVS Alejandra Sepúlveda y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien regresa a la instancia.

También se produjo el traspaso en Educación, donde el senador José García le entregó la presidencia al senador Jaime Quintana (PPD) quien volvió a esta instancia y se dio la renovación acordada.

En otras comisiones se hizo el cambio de presidencia, pero no de los demás cupos. Y eso es lo que se deberá resolver en la reunión de comités a la que convocará el presidente del Senado. Pero el ambiente en general estaba bastante más calmado que el clima en que el martes se produjo la elección de la mesa. Aun cuando el senador Lagos Weber insistió en que “la derecha lo que tiene es vértigo de mayoría, cuando vieron que tenían mayoría, decidieron ejercerla y los acuerdos se mandaron a guardar”.