La dura advertencia de Diego Ibáñez: “Estar en el Gobierno y votar en contra de la ley corta de isapres es simplemente incompatible”

Durante todo el fin de semana, parlamentarios oficialistas y de la Democracia Cristiana (DC) se abocaron a destacar los beneficios del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición para dar una salida a la crisis de las isapres, que no ponga en riesgo la continuidad del sistema.

Y esta tarde finalmente se sabrá si las medidas que contempla la salida acordada convencen al resto de los parlamentarios, ya que tanto el Senado como la Cámara deberán votar el informe de la Comisión Mixta, desde las 14:00 horas de este lunes.

El quorum requerido para despachar a ley el proyecto es de mayoría absoluta (26 votos en el Senado y 78 en la Cámara) que pareciera fácil de alcanzar. Sin embargo, con tanto díscolo del oficialismo en la Cámara, llegar al quorum se vuelve mucho más difícil.

De ahí que tanto desde el Ejecutivo como desde el oficialismo se hayan enfrascado en una verdadera campaña para que se apruebe el acuerdo.

Tanto es así que el militante de Convergencia Social (CS), diputado Diego Ibáñez hizo una dura advertencia a su sector para incentivar a sus representantes a votar a favor el informe. De hecho, ayer domingo, la diputada independiente Camila Musante adelantó que su voto “no está disponible” para apoyar el acuerdo.

A partir de situaciones como esta y de otras en que señalaron que estudiarán hasta el último momento el acuerdo de manera que sea beneficioso para los afiliados, Ibáñez salió a hacer una dura arenga a sus aliados.

“Hoy, estar en el Gobierno y votar en contra de esta ley es simplemente incompatible. Hacemos un llamado a todos los parlamentarios a ser disciplinados con el presidente Boric, a dejar las aventuras personales de lado, a entender la profundidad de este problema que lo generaron las propias isapres y a aprobar esta ley corta”, instó Ibáñez esta mañana.

Cariola: “No hay un perdonazo”

El diputado oficialista argumentó que este lunes “es la última oportunidad para resolver un problema que han provocado las propias isapres, lucrando ilegalmente” y que el Gobierno y el Congreso han trabajado un año y medio para cumplir con el fallo de la Corte Suprema y en resguardar el efecto financiero del sistema para que no colapse, y salvaguardar así los derechos de los afiliados al sistema.

En este sentido, subrayó que “la derecha buscaba un perdonazo de más de US$ 1000 millones, pero no lo consiguió y pese a que esta ley no es todo lo que nos gustaría como Frente Amplio, vamos a aprobar responsablemente porque sin ley es mucho más lo que se pierde para miles de chilenos que hoy están en la incertidumbre”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, diputada Karol Cariola, señaló en radio Pauta que “no hay un perdonazo a las isapres”, ya que se les hará pagar la deuda; y, a quienes aún tienen dudas respecto a la votación de esta tarde, agregó que espera que tales dudas se disipen “para que tomemos la mejor decisión y que las y los usuarios de nuestro país no se vean perjudicados”.

En la misma línea, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, señaló en radio Pauta que “hemos hecho un llamado a la responsabilidad a todos los parlamentarios; es muy importante que podamos aprobar esta Ley Corta, porque esto es lo que permite darle viabilidad al sistema”.