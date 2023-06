Miguel Mellado (RN) por pacto fiscal: “Por mucho que (el Presidente) llegue a acuerdo con los empresarios, si en el Congreso no están los votos este tema no va a avanzar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por estos días el presidente Gabriel Boric ha sostenido una serie de encuentros con los representantes de los grandes empresarios con el fin de allanar el camino para un pacto fiscal, que permita aprobar en el Senado la insistencia para un nuevo proyecto de reforma tributaria. La oposición, en el Congreso, ha seguido de cerca este proceso existe una molestia soterrada, respecto de que el Gobierno esté intentando presionar al sector a través de los gremios empresariales.

Sin embargo, algunos parlamentarios, como es el caso del diputado de RN Miguel Mellado, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, no tiene complejo en salir a advertir a La Moneda que los votos están en el Congreso y es allí donde el Ejecutivo debe ir a buscarlos.

Así lo plantea en esta conversación con Diario Financiero, en la que sostiene que si el Presidente “realmente quiere avanzar, bueno, sinceremos los temas, muestre el diseño completo de lo que el Gobierno quiere hacer y sentémonos a conversar con la oposición, en las comisiones de Hacienda, en el Senado y la Cámara. Porque los senadores de nuestro sector no van a hacer nada sin los diputados de nuestro sector”.

-En el actual escenario, ¿cree que sea viable una nueva reforma tributaria?

-Si el Gobierno insiste en la misma reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara, no están los votos en el Senado para la insistencia. Recuerde que tienen que tener 33 votos y no están, se lo han dicho en su cara al ministro de Hacienda. Y como siempre hay que traducirle al Presidente… él habla de reforma tributaria y el ministro habla de pacto fiscal.

-¿Qué entienden ustedes por pacto fiscal?

-Que, efectivamente, para sacar adelante el tema de evasión y elusión, en que nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una mejor distribución de los recursos y en qué se van a gastar, un mejor uso de los recursos fiscales. Porque en los recursos fiscales hay ingresos extraordinarios que se están dando, como el litio; con ingresos superiores por concepto de IVA, por las empresas de servicios, que antes no estaban… Por eso, el pacto fiscal requiere una introspección del Gobierno sobre en qué programas se está gastando mal y terminarlos; dónde se puede ahorrar. Y qué hará el Gobierno para incentivar la inversión el crecimiento y el empleo, pero no el empleo fiscal.

-Apropósito del litio, ¿qué le parece que se esté considerando destinar futuras utilidades a una filial de Codelco?

-Pésimo. Porque los mayores ingresos del litio deben llegar a las arcas fiscales para todos los chilenos y no para algunas empresas que son grasa fiscal. Si se quiere capitalizar Codelco hay que hacerlo con las utilidades que pudiera tener el mismo Codelco.

-En el contexto el pacto fiscal, ¿eso debería ser aclarado?

-Eso debería quedar plenamente aclarado. Y como le creo más al ministro (Mario) Marcel que al presidente (Gabriel) Boric , entonces, espero que el ministro explique claramente y quede por escrito que los ingresos del litio no se van a una empresa estatal, sino directo al Fisco.

-A propósito de lo que se debe contemplar para llegar a un pacto fiscal, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, ha confirmado en reiteradas ocasiones lo que usted señala, de que se acordar prioridades y cómo se financiarán, considerando malgastar recursos en lo que no funciona, ¿eso permite acercamientos o no?

-Si hay una buena intención de plasmar esto en un gran acuerdo, creo que podemos caminar. Pero lo que hemos visto han sido dichos y desdichos. Entonces, creo que tenemos que tener el mapa completo de lo que efectivamente quiere hacer el Gobierno, porque lo que está haciendo es ir por el borde.

-¿Con “borde” se refiere a las conversaciones que el Presidente está sosteniendo con los empresarios?

-Así es. Lo que pasa es que uno le pregunta a los empresarios y resulta que son reuniones protocolares, de buena crianza. En su propio diario aparece lo que hablan y que van a formar comisiones y que este es un comienzo, pero al Gobierno se le olvida que los que votamos somos los parlamentarios. Por mucho que llegue a acuerdo con los empresarios, si en el Congreso no están los votos este tema no va a avanzar. Así es que yo creo que ya no hay que ir por los bordes y entrar derechamente a una conversación cara a cara con los integrantes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, que son las que van a llevar, en el caso del Senado, la insistencia.

-¿A qué atribuye que el Gobierno haya seguido esta estrategia?

-Yo creo que o no quieren avanzar o creen que esto es como en el pasado, que los empresarios mandaban a los políticos. Eso es de la vieja escuela política, el tema ahora es distinto.

-En buen chileno, ¿cree que el Gobierno está tratando de baypasearse a los parlamentarios negociando con los empresarios?

-Lo que creo es que el Gobierno, en un diseño teórico de libro, está yendo a conversar con los que supuestamente van a pagar mayores impuestos, pero ellos no son los únicos que iban a pagar mayores impuestos. Acuérdese que el rechazo de la reforma tributaria fue producto de que las pymes le pidieron a los políticos que votaran en contra, no los grandes empresarios. El punto es por qué (el Presidente) se da tanta vuelta por los bordes, cuando sabe a donde tiene que ir. Si realmente quiere avanzar, bueno, sinceremos los temas, muestre el diseño completo de lo que el Gobierno quiere hacer y sentémonos a conversar con la oposición, en las comisiones de Hacienda en el Senado y la Cámara. Porque los senadores de nuestro sector no van a hacer nada sin los diputados de nuestro sector.