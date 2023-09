“No volvamos a fracasar”, el llamado de Macaya (UDI) en acto transversal del Senado por los 50 años del golpe

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un acto de “reflexión con ocasión de cumplirse 50 años de los hechos acontecidos el 11 de septiembre de 1973” se realizó este martes en la Sala del Senado. Si bien la actividad no tuvo ni el tono ni el nivel de confrontación del acto realizado en la Cámara, que rindió el lunes un homenaje al expresidente Salvador Allende en su calidad de exdiputado y exsenador, ello se debió a que, para que la declaración que hizo el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), al inicio de la sesión fuera suscrita transversalmente, no debía tocar puntos sensibles.

Tanto es así que la citada declaración inicia como sigue: “A nombre de la mesa del Senado y con la adhesión de todas las bancadas parlamentarias representadas en los comités, quiero leer la siguiente declaración a propósito de los 50 años del 11 de septiembre de 1973”, no quiebre democrático ni muchos menos golpe de Estado, comenzó Coloma.

Y continúa señalando que respecto del pasado, “probablemente hay una sola verdad compartida: todos, en algún grado y de alguna manera, por acción u omisión, contribuyeron a la destrucción de nuestra convivencia”.

Más adelante, incluso se incorpora una frase que bien puede aplicarse a la contingencia y es que “estos cincuenta años nos dejan un aprendizaje compartido: el valor de la democracia, del estado de derecho, el respeto absoluto de los derechos humanos, la convicción que ningún proyecto de transformaciones profundas puede impulsarse sin el acuerdo mayoritario de la sociedad y que ninguna diferencia puede llevarnos a perder el respeto esencial que nos debemos como parte de un mismo país”.

Y, la declaración de dos carillas, concluye indicando que “el Senado tiene un rol y una responsabilidad insustituible, cargar el pasado con madurez y mirar el futuro con responsabilidad es lo que nos corresponde. Nada podemos hacer para cambiar lo que sucedió hace cincuenta años atrás, pero podemos hacerlo todo para configurar los cincuenta años que vienen”.

Lagos Weber: “No hay responsabilidades compartidas por igual”

Acto seguido, intervinieron algunos senadores en calidad de jefes de bancada y/o comités. Uno de ellos fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien inició su intervención solidarizando con la senadora Isabel Allende y su familia; y con aquellos senadores que “tiene cercanos y familiares que fueron víctimas de la represión producto del golpe de Estado”.

El parlamentario hizo hincapié en que ha habido “un retroceso” respecto de la actitud que en años anteriores ha mostrado la derecha y que “nos permitía pararnos con cierta tranquilidad mirando el pasado”, por lo que en este cincuentenario –insistió- ha habido un desencuentro en el que “no hay responsabilidades compartidas por igual”. Y recalcó que el golpe de Estado era “evitable”, apuntando a la declaración que la UDI dio a conocer el lunes. También abordó la contingencia, subrayando, que una de las lecciones que la izquierda sacó de lo ocurrido hace 50 años es que “para hacer reformas profundas en un país se requiere conformar mayorías y dialogar”. Y conminó directamente a la oposición, señalando que “habría esperado que otro sector (la derecha) hiciera su autocrítica y no un tema de contexto, es decir, me comprometo nunca más a un golpe de Estado, no hablar de un quiebre de la democracia”.

Macaya: “Me excuso de cualquier exceso verbal”

Por su parte, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, reiteró que a 50 años “de un hito doloroso” es más evidente que nunca decir que su partido respeta la democracia, que establece como un principio fundamental el respeto a los derechos humanos y condena la violencia; pero acto seguido se salió del guión que el gremialismo y que él mismo ha reproducido estas semanas, señalando que “ese dolor se multiplica en quienes sufrieron las aberrantes violaciones a los derechos humanos y han sufrido la pérdida de sus seres queridos (nuestro respeto y afecto en esta fecha a Isabel Allende, colega nuestra)”.

E incluso: “Yo me excuso de cualquier exceso verbal, impertinencias o, incluso, desatinos en el que nuestro sector haya incurrido, declaraciones que cuestionan la veracidad del contenido del Informe Rettig”, se disculpó, aludiendo a los dichos de un diputado de su bancada en este sentido.

Estas palabras dan cuenta de un cambio de tono de Macaya, quien en su intervención reiteró las razones por las que su partido no concurrió ni a la firma de la declaración de Santiago ni menos al acto de conmemoración en La Moneda. Y no dejó pasar la oportunidad de criticar al presidente Gabriel Boric por haber optado “por hablarle a los suyos” en vez de buscar la unidad.

Y llegando al final de su intervención, Macaya fue casi emotivo al proponer que “las tragedias del pasado deben ser el aprendizaje para el futuro del Chile que queremos construir… no volvamos a fracasar, no volvamos a perder oportunidades” y felicitó al Senado como institución por “marcar un contraste evidente a lo que otros poderes y la otra Cámara mostraron en esta conmemoración”.

De Urresti: “Allende rompió con muchos moldes”

El senador Alfonso de Urresti habló en representación del Partido Socialista (PS), quien recordó lo que significó su juventud en dictadura y homenajeó a muchos a sus pares y exsenadores que sufrieron el exilio; recorrió lo que fue la transición democrática “acotada” y destacó que Allende “rompió con muchos moldes (…) incluso dentro de nuestro propio mundo ideológico, anticipándose por décadas a algo que es un principio intransable para todos, que nuestro proyecto histórico se enmarca dentro de un régimen democrático y nada nos hará salir de ese marco”. Pero también recalcó que, con el tiempo, su sector hizo una autocrítica, mientras que, “otros, aún esperan”.

Provoste: “El progresismo debe converger”

Desde la Democracia Cristiana (DC), la senadora Yasna Provoste señaló que “somos una comunidad diversa, pero todas y todos debemos asumir las responsabilidades de los sectores políticos que representamos y no escabullir las necesarias autocríticas sobre lo que desembocó en nuestra mayor tragedia política como fue el Golpe de Estado hace 50 años”.

De hecho, más adelante parafraseó al expresidente Patricio Aylwin intentando llamar la atención de sus pares frente a lo que viene y subrayando que “la lección es que estaremos en falta hasta que no podamos decir lo que señaló Patricio Aylwin hace 33 años al acompañar los restos mortales de Salvador Allende al Cementerio General en lo que fue un reconocimiento y un homenaje: “Hemos aprendido de los errores que todos cometimos, para encaminarnos, con firme decisión, a superar el pasado doloroso, reconciliarnos y construir en conjunto el porvenir”.

La senadora falangista también abordó la contingencia, a partir de lo que se debería rescatar del pasado, subrayado que “sólo se puede posibilitar una agenda progresista transformadora en el país si ésta se sustenta en una sólida mayoría social y política que la apoya, la promueve y la moviliza. El progresismo en Chile, con todas sus vertientes, debe converger para asegurar una mayoría social, cultural y política que sustente una opción de desarrollo de largo plazo, que piense al país más allá de este Gobierno”, propuso.