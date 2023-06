Reforma de pensiones: votación particular en la Comisión de Trabajo ya tiene fecha definida por el presidente de la instancia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Poco más de dos semanas han transcurrido desde que el exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, sorprendió al mundo político con la renuncia a su cargo; lo que luego se transformó en una disputa del exfuncionario con el ministerio. Más allá de las formas y las razones que han sido ampliamente discutidas, en el oficialismo y en sectores como la DC y el PDG confiaban en que el nombramiento del sucesor de Larraín sería un proceso más rápido que no afectara el avance de las negociaciones de la reforma de pensiones. Sin embargo, no fue así.

En gran parte de los partidos de Gobierno expresan en privado, algunos públicamente, su preocupación por el retraso en este nombramiento que estiman prioritario para avanzar en las negociaciones de la reforma de pensiones, especialmente por el aspecto técnico que ello implica.

De ahí la importancia de que el presidente de la Comisión de Trabajo, el socialista Juan Santana, señalara este martes a DF que el 4 de julio próximo es una fecha clave, porque para ese día fijará el inicio de la votación particular de la reforma. Ello pese a que aún no se ha sellado un acuerdo amplio ni tampoco con quienes en el oficialismo no comparten la totalidad del proyecto, como por ejemplo con las cuentas nocionales.

Santana argumenta que está recogiendo el llamado del presidente Gabriel Boric, que en la Cuenta Pública, donde señaló que se necesitaba darle celeridad a esta reforma: “Y el mecanismo que nosotros tenemos para contribuir a que esos eventuales consensos puedan materializarse es, precisamente, poniendo el proyecto en votación, dado que ya ha pasado un plazo bastante razonable para que las fuerzas políticas pudiesen dialogar y esa conversación no puede ser eterna”, sentenció.

A ello, añadió que junto con la fecha para iniciar la votación en particular, “próximamente” se pondrá plazo para la presentación de indicaciones, puesto que “estás van de la mano con la votación de cada artículo en la reforma”, aunque aclaró que la fecha para indicaciones “no necesariamente” se fijará en la sesión de hoy a las 17:30, de la comisión. “Y para la fecha que hemos establecido (para iniciar la votación), que es el 4 de julio, queda tiempo ya que hay una semana distrital de por medio y creemos que durante estos días, el Gobierno y nosotros tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos para lograr acuerdos”, recalcó.

Se necesita interlocutor

Sin embargo, el integrante de la Comisión de Trabajo Héctor Ulloa (indep. PPD), fue categórico en que más importante que la fecha para iniciar la votación en particular es el nombramiento del subsecretario de Previsión Social, “porque tenemos que tener una contraparte técnica y política para llevar adelante esta reforma”. Por otro lado, respecto a la fecha, le parece que fijarla “le da el dinamismo al proyecto y a la propia comisión para abocarnos urgentemente a la tramitación de este proyecto”.

No obstante ello, le preocupa que no se haya avanzado “un milímetro” en la conformación de un proyecto consensuado, puesto que no están los votos para aprobar la propuesta del Gobierno. A su juicio, es imprescindible que el proyecto tenga “contundencia política”, insiste, porque aun cuando se aprobara en la comisión, en la Sala podría ocurrir lo mismo que con la reforma tributaria, advierte.

En este sentido, Ulloa responsabiliza a la oposición de no querer conversar para llegar a acuerdo, ya que si bien han dicho que están en disposición de avanzar en una reforma de pensiones, pero “no aterriza sus ideas”. Por lo que espera una declaración explícita de la derecha en cuanto a lo que está dispuesta a respaldar, qué no y cómo lo cambiaría. De hecho, insta a la oposición a transparentar si quiere o no una reforma de pensiones, porque si existe una postura transversal en ese sentido –propone- “soy partidario de hacer lo mismo que en el esfuerzo legislativo que se hizo en materia constitucional; es decir, una vez que tengamos establecido que necesitamos una reforma al sistema de pensiones, soy partidario de que nos sentemos todas las fuerzas políticas hasta sacar un proyecto consensuado hasta que haya humo blanco”.

Por su parte, al timonel de la DC, diputado Alberto Undurraga -quien también integra la Comisión de Trabajo-, le parece bien que el presidente de la comisión le haya puesto fecha al inicio de la votación particular de la reforma, pero aclara que eso debe ir de la mano con el plazo para presentar indicaciones, “porque muchos compartimos el proyecto presentado por el Gobierno en sus propósitos; pero no en sus instrumentos” y, en este sentido, saca a colación las polémicas cuentas nocionales, que su partido no respalda, y lo mismo respecto del Administrador Previsional Autónomo (APA) y el inversor público que, a su juicio, requieren indicaciones.

Tal es así que si la fecha para inicio de la votación en particular ya está fijada, dice Undurraga, quien espera que en la sesión de este martes lo informe el presidente de la comisión, también se fije el plazo para indicaciones que “sin duda vamos a presentar”, recalca. Y junto con ello aclara que su impresión es que “en la comisión de Trabajo no están los votos para las cuentas nocionales ni para la forma como están definidos el APA y el inversor privado”.

Además coincide con sus predecesores en cuanto a que la reforma al sistema de pensiones es viable sólo en la medida que haya un acuerdo amplio y, a su juicio, “el ponerle fecha ayuda al acuerdo amplio, pero eso tiene que ir de la mano con conversaciones. El Gobierno tiene que tener conversaciones y para lo cual es muy importante que defina quién va a ser el reemplazante del exsubsecretario”. Ello, porque –aclara- desde la salida de Larraín “no hemos tenido interlocutor y así es muy difícil seguir una conversación”.

Mientras tanto, desde RN señalan que el jefe de la bancada de diputados e integrante de las comisiones de Trabajo y Hacienda, Frank Sauerbaum, fue invitado a conversar por la ministra Jeannette Jara, y al cierre de esta edición aún desconocían la hora exacta del encuentro.