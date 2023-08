Senadora Luz Ebensperger (UDI): “Lo que pasó el 11 de septiembre del ‘73 no apareció de la nada, sin Allende no hubiera existido Pinochet”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Integró la mesa de la Cámara Alta junto al actual ministro de la Segpres y antes senador, Álvaro Elizalde (PS), en una gestión que fue valorada transversalmente. Y su desempeño en la vicepresidencia del Senado recibió halagos desde todos los sectores. A la senadora Luz Ebensperger su pares la describen como una mujer “fuerte”, “confiable”, “simpática” y… “fumadora”.

Es una persona directa, sin duda, y en esta conversación con Diario Financiero da cuenta de ello. Se refiere a la muerte del presidente del Partido Comunista (PC), exdiputado Guillermo Teillier, asegurando, entre otras cosas, que “fue una persona muy controversial”; fue categórica en que no están los votos de la UDI para un pacto fiscal y muy probablemente tampoco para una reforma de pensiones como la que el Gobierno pretende aprobar. Y critica al fundador y excompañero de partido José Antonio Kast por su dichos acerca de que si no se aprueban la enmiendas de su partido podría llamar a rechazar, dice que “se están poniendo el parche antes de la herida” y que “el éxito o el fracaso del segundo proceso constitucional va a depender de cómo sus consejeros actúan ahí adentro”.

- ¿Qué sensación le genera la muerte del presidente del PC Guillermo Teillier?

- Creo que es importante lamentar la muerte como se lamenta la muerte de cualquier persona. Respecto de lo que fue su figura política, fue una persona muy controversial, se estima que fue responsable de muchos hechos que no nos gustan, que nos parece que fueron delictuales, que no se puede decir que se realizaron en defensa de la democracia y eso hace que fuera una figura conflictiva, al menos, para nuestro sector. No creo que, con su muerte, la situación actual del país vaya a cambiar mucho.

- ¿Le preocupa el ambiente político actual? ¿Se deberá sólo a los 50 años?

- Efectivamente, estamos viviendo un clima absolutamente enrarecido, el país está muy dividido y hay una gran responsabilidad del Gobierno que, a raíz de cumplirse los 50 años desde el golpe militar, ha exacerbado las diferencias. Lo que pasó el 11 de septiembre del ‘73 no apareció de la nada, sin Allende no hubiera existido Pinochet. Y me parece que querer ver un solo lado de la historia, no aceptar que haya distintas visiones al respecto, incide en este clima y aumenta las diferencias en el país. Nadie quiso que pasara lo que tuvo que pasar el ‘73, pero ocurre por algo; básicamente por lo que fue el gobierno de Salvador Allende, en que no se respetaba ni a la Corte Suprema ni al Congreso y ya había ahí un quiebre al Estado de derecho y una situación muy grave en el país. Eso es lo que se ha cambiado en la historia y hoy día pareciera que la historia de Chile partió del año ‘73 y no antes. Creo que hay que mirar todo en su contexto, pero más allá de ello, que el día de probablemente nos cuenten los historiadores con mayor objetividad.

- ¿Hay que dar vuelta la página?

- Creo que el país debe mirar hacia adelante, dar vuelta la página, si queremos avanzar en unidad, en desarrollo, avanzar en acuerdos. Pero sacar a relucir este tema cada vez que hay un conflicto en el país no ayuda y lo único que hace es incentivar este clima de división, que creo que al Presidente le gusta.

- ¿Cuánto contribuyen también a exacerbar los ánimos hechos como los de la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde su sector hizo que se leyera la declaración del ‘73 de la Corporación?

- Es la típica pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina. Porque lo que pasó en la Cámara fue una consecuencia de lo que está haciendo el Gobierno, a raíz de querer esta conmemoración ideológica, partidaria, de un solo sector. Antes del ‘73 y después, sufrieron muchas familias chilenas, sufrió todo el país, no lo vivió solamente un sector. Y querer mostrar sólo una parte es lo que divide y es lo que exacerba los ánimos y es lo que lleva a que ocurran hechos como lo que pasó en la Cámara con esta lectura de documento.

- En lo personal, ¿está de acuerdo con que se haya hecho?

- No tengo una opinión formada, porque no tengo todos los antecedentes de cómo fue solicitada, a raíz de qué; pero en términos generales es un hecho histórico que no veo mayor problema en que se haya leído.

- Aparentemente, el presidente del Senado está buscando una fórmula para hacer un acto de conmemoración más unitario, republicano. ¿Le parece que el Senado debería jugar un rol en ese sentido, en tratar de unir?

- Es importante aportar y el Senado en sus 200 años de historia se ha caracterizado siempre por poner por delante el bien del país. Y si nosotros, como institución y particularmente el presidente del Senado, de quien tengo la mejor de las opiniones y sé de sus buenas intenciones, mirando siempre el bien de Chile, logra hacer un acto conmemorativo en que todos quepan, en que no haya recriminaciones ni divisiones, bienvenido sea y ahí estaremos apoyando.

“No están los votos de la UDI para un pacto fiscal”

- ¿Cree que haya algún espacio en la UDI para avanzar en un pacto fiscal que contemple el aumento de impuestos, aunque sea mínimo?

- Hoy día, en la UDI no hay ningún espacio para avanzar en un pacto fiscal que quiera aumentar impuestos. Cuando estamos en una grave crisis económica, cuando hay una inflación desmedida, cuando no hay inversión, cuando el crecimiento viene en picada, cuando vivimos uno de los más graves actos de corrupción de los últimos años, relacionado directamente con fondos públicos, sin que el Gobierno sea proactivo ni pueda explicar ni diga qué medidas va a tomar para que esto no vuelva a ocurrir para mejorar el uso del gasto público. Por cierto que al ser nuestro país subdesarrollado, siempre va a tener menos recursos que necesidades sociales a las que darle solución. Pero por eso existe la priorización. Y volviendo al tema anterior, al gastarse $ 1.500 millones en la conmemoración de los 50 años del golpe militar, uno no logra entender cuáles son esas prioridades para determinar correctamente el uso del gasto público. Entonces, que el Gobierno quiera que hoy día, frente a todo esto que está ocurriendo, que se le entreguen más recursos, cuando el segundo semestre de 2024 y el 2025, ya en régimen, entran los recursos del royalty, cuando ha sido incapaz de sacar adelante todos los recursos que podría recaudar el Estado a raíz del litio, sabiendo que la oportunidad de negocio, de obtener una alta cantidad de recursos es hoy y dicta una política que lo único que ha hecho es ralentizar su extracción y la posibilidad de que el Estado reciba más recursos. Claramente todo esto indica que a menos que esto cambiara mucho, que no lo creo, no están los votos de la UDI para un pacto fiscal que aumente impuestos.

- ¿No la dejan tranquila las medidas presentadas por la Comisión de Probidad y que el Gobierno implementaría?

- Cuando alguien quiere robar y tiene la intención de hacerlo, un listado de normas no lo va a parar. Creo que no se requiere más normativa para hacer bien las cosas y para saber cuándo las cosas no deben hacerse o que constituyen delito. Siempre es bueno, sin embargo, tener mayores resguardos, mayor control, controles que este mismo Gobierno limitó.

- ¿Cómo?

- No haciendo que se informara sobre estos recursos; permitiendo que los gobiernos regionales transfirieran recursos a fundaciones privadas. Cuando lo que habíamos discutido en la Ley de Presupuestos pasada fue permitir estas transferencias a los gobiernos regionales, pero para servicios públicos, salud, educación, etcétera. No es suficiente para mí, ni me deja tranquila mientras el Gobierno hasta el día de hoy no ha presentado ninguna querella. El ministro Montes ha entregado documentos a la Fiscalía, que es lo menos que puede hacer.

- Dada la postura de su sector en materia de impuestos y también en relación al destino del 6% adicional, que lo quieren todo para capitalización individual, ¿ve alguna posibilidad de que este Gobierno saque una reforma de pensiones? Se lo pregunto porque sigue siendo una necesidad no respondida.

- La única posibilidad que tiene este Gobierno para sacar adelante esta reforma de pensiones que todos queremos -porque creo que nadie en el país puede pensar que no la necesitamos, ahí tenemos 100% de coincidencia-, es pensar en lo que quieren y las necesidades de los chilenos y no seguir insistiendo en un proyecto ideológico que no representa esas necesidades. Todas las encuestas señalan, al menos, tres cosas, que el 6% nuevo adicional vaya a las cuentas individuales de los trabajadores; que esos ahorros sean heredables en un 100% y que las personas el día de mañana tengan la posibilidad de elegir quién les administra sus fondos. La gran mayoría de los chilenos no quiere un sistema de reparto ni de cuentas nocionales, que ya han fracasado en otros países. Creo que todos los sectores no podemos cerrar la puerta a un acuerdo de pensiones, pero tenemos que respetar lo que la mayoría de los chilenos quiere. El Gobierno habla de un sistema de pensiones mixto y el sistema de pensiones mixto ya existe en nuestro país, tenemos el Pilar Solidario que hoy día se convirtió en la PGU. Lo que tenemos que hacer es cómo mejorarlo para que las pensiones suban considerablemente para que al jubilar permitan a las personas vivir dignamente.

- Hay muchos que comparten la idea, incluso en el Socialismo Democrático, de que el sistema de reparto no funciona, entonces ¿si es tan malo por qué las Fuerzas Armadas lo tienen y nadie lo toca?

- Esa es una gran discusión que hay hace mucho tiempo. No tengo la respuesta, si tuviéramos la respuesta podríamos buscar una solución. Puede que sea porque es una menor cantidad de personas; porque todos tienen contrato, porque no hay informalidad en eso, en fin, no tengo la respuesta… pero el que en este pequeño sector funcione no asegura que en un país funcione. Ahora, la discriminación cuando no es arbitraria y se hace por causas fundadas me parece correcta.

Proceso constitucional “desconcertante”

- ¿Cómo ve el proceso constitucional, lo mira con optimismo, con preocupación?

- Con preocupación y expectación, diría yo. Porque cuando uno revisa las encuestas tiene la sensación que vamos derecho a un nuevo fracaso. Todas las encuestas le dan al rechazo un 60%-40%, lo que preocupa, porque es difícil rechazar algo sin conocerlo y, hoy día, lo único que conocemos a ciencia cierta es la propuesta de los expertos, pero no es el documento final. Entonces, esa sensación de la gente no sé si es preocupante, pero sí desconcertante; después de que en el plebiscito de entrada el 80% quería una nueva Constitución. Yo creo que es importante este segundo proceso, porque hay que terminar el tema constitucional. Mientras esa puerta esté abierta van a seguir muchas personas preocupadas del tema y teniéndolo como excusa para no avanzar en las reales necesidades de las personas. Por eso, desde el punto de vista político, del Estado de derecho, de la tranquilidad del país para dedicarse en cuerpo y alma a las necesidades de los chilenos, es importante cerrar ese proceso. Y lo responsable antes de asumir una nueva posición frente al plebiscito el 17 de diciembre es esperar la propuesta.

- A propósito, ¿qué le parece que sea el propio José Antonio Kast quien diga que si las enmiendas del Partido Republicano no se aprueban está dispuesto a llamar al rechazo?

- Siento que se están poniendo el parche antes de la herida. Todo el país sabe que la mayoría del Consejo Constitucional la tiene el Partido Republicano, por lo tanto, en una parte importante, el éxito o el fracaso va a depender de cómo sus consejeros actúan ahí adentro. Cuando nosotros hicimos la campaña para el rechazo de la propuesta anterior, dijimos que era extrema, dividía a país, no nos representaba a todos, era maximalista y que nosotros pedíamos a la gente que rechazara para construir una propuesta que nos representara a todos; y cuando nosotros queremos hacer una propuesta de Constitución que represente a todos, significa llegar a acuerdo con todos, que todos se sientan incluidos, más allá de las mayorías o minorías. Cuando uno realmente quiere fortalecer la democracia y quiere que las cosas resulten, tiene que actuar de la misma manera cuando es minoría o cuando es mayoría, no es solamente querer imponer una posición cuando es mayoría y alegar cuando es minoría que no te respetan.

- ¿Kast no lo está haciendo?

- Probablemente, producto de las encuestas, José Antonio Kast ha dicho esto o, a lo mejor lo piensa, no lo sé.

- ¿Le causa un daño al proceso esa actitud?

- Puede que sí, puede que le cause un daño al proceso, porque en el fondo está abriendo una puerta. Pero me parece que lo que es irresponsable es llamar a aprobar o a rechazar la propuesta cuando todavía no la conocemos. Yo, responsablemente, no tengo ningún problema el 17 de diciembre de aprobar o rechazar y hacer campaña por una u otra opción, en la medida que lea la propuesta, pero antes de conocerla me parece irresponsable.