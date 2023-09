Tenso clima en el Congreso por conmemoración del golpe de Estado pone en mayor peligro las reformas del Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El eco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado no se disipa en el Congreso; muy por el contrario, todo indica que las diferencias entre la visión que tienen la izquierda y la derecha, tanto respecto de los acontecimientos que llevaron al golpe como los 17 años de dictadura posteriores, se profundizaron al punto de que estaría en vilo la agenda legislativa del Gobierno. Ello, porque la oposición responsabiliza al presidente Gabriel Boric de apostar por la división de los chilenos con una serie de declaraciones previas al 11 de septiembre y en el mismo acto de conmemoración; mientras que el oficialismo acusa a Chile Vamos de un retroceso en esta materia.

En este sentido, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Manouchehri, manifestó este martes su preocupación respecto de los efectos que este cincuentenario puede terminar generando en materia legislativa para el Gobierno, al sostener que con lo ocurrido en estos días es evidente que oficialismo y oposición no tienen un consenso respecto del golpe de Estado y sus repercusiones; sin embargo, instó a su contraparte a mirar hacia adelante y construir un acuerdo “urgente” en torno a las necesidades ciudadanas y “saquemos adelante la reforma de pensiones para que los chilenos dejen de tener pensiones miserables y podamos aprobar la reforma tributaria”.

Y en esta misma línea, el jefe de bancada del PPD, Cristian Tapia, expresó su anhelo de que pasado los actos de conmemoración se pueda “avanzar en la reforma de pensiones. Hay miles de chilenos y chilenas que están esperando poder ver incrementadas sus pensiones, que son míseras", señaló en un tono muy similar al de Manouchehri.

A la derecha de republicanos

Mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) acusó a la derecha de haber sufrido un retroceso “golpista”, que –desde su punto de vista– “pone en riesgo la democracia”. Ello, a partir de la declaración que este lunes difundió la UDI y en la que el diputado oficialista interpreta que el partido “abiertamente justifica el golpe de Estado”, a lo que suma la actitud del legislador gremialista Gustavo Benavente, cuyo discurso en el homenaje a Salvador Allende ayer lunes en la Cámara, buscaba boicotear el acto. Con estos ejemplos, Soto, se permitió asegurar que “la UDI ha demostrado, incluso, estar a la derecha del Partido Republicano”.

Y por si fuera poco el ambiente candente en el Congreso, la bancada de diputados republicanos, a través del jefe de la instancia Agustín Romero, anunció que comenzarán a reunir las firmas para realizar una interpelación en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en su calidad de jefa de Gabinete. Además despacharán una serie de oficios con el fin de conocer el detalle de los gastos en que incurrió el Gobierno en el acto de conmemoración de los 50 años.

En nada contribuyó al tenso ambiente de la Cámara esta semana, el que el diputado Gonzalo de la Carrera diera a conocer una carta que le fue enviada por un grupo de reos de la cárcel de Punta Peuco, en la que sostienen, entre otras cosas, que “reconocemos que, en cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias”. Tras este reconocimiento, los firmantes piden para los detenidos que no ostentan grado de oficial la “conmiseración” del poder político y judicial, de manera de que salgan en libertad.

Un “quiebre” complejo

Pero no sólo en la Cámara el ambiente se corta con tijera. En el Senado el ánimo tampoco es para nada bueno. Tanto es así, que la senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez, advirtió que tras la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado “las relaciones con el Gobierno están quebradas”. Ello, porque, entre otras cosas, la “ideología” del Gobierno ha polarizado y divido al país, indicó la parlamentaria de oposición. Y lo que puede convertirse en un problema para el Ejecutivo es que añade que esa situación, “esa actitud, no ayuda en nada para la discusión que tenemos en el Congreso a propósito de las reformas que hay que sacar adelante”.

Y añadió que el Gobierno ha demostrado que no está en ánimo de conversar ni dialogar y ha mezclado las cosas, porque “tú no puedes llegar y patear la mesa o enfrentar de mala forma a quienes necesitas que te den votos y te apoyen en el Congreso” y adelantó que los acuerdos no se pueden producir “cediendo nuestros principios” y que “no podemos actuar en base a acuerdos, creyendo que al final del día son ellos los que ponen los temas y nosotros solamente la firma o el voto”.

Una postura similar expresó el senador de la bancada RN Juan Castro, quien subrayó que la conmemoración del golpe de Estado “fue dañina para las buenas relaciones que debe tener el poder ejecutivo y legislativo”. Y, exactamente con la misma postura de Núñez, agregó que lo propiciado en estos días por el Gobierno “le hace mucho daño a la posibilidad de llegar a acuerdos en reformas tan importantes como la de pensiones y el pacto fiscal” y fue categórico en que ahora ya “no hay un buen ánimo en el Congreso Nacional para aceptar lo que el Presidente Boric está proponiendo”.