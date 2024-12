Congreso sube presión sobre Marcel y le pide explicaciones por baja recaudación de la repatriación de capitales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hay molestia en el Congreso con el Ejecutivo, en particular con el Ministerio de Hacienda.

¿La razón? A cinco días de cerrarse, la ventana transitoria de repatriación de capitales ha recaudado impuestos muy por debajo de la meta de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), siendo una de las medidas que allegaría recursos este año en el marco de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

Este mecanismo fija un impuesto sustitutivo de 12% sobre el valor de una serie de bienes no declarados con anterioridad a la autoridad tributaria.

Acorde con el Servicio de Impuestos Internos (SII), al jueves 26 de diciembre ha recibido y procesado 212 declaraciones de contribuyentes mientras que los impuestos determinados e ingresados en arcas fiscales por este concepto son US$ 39,5 millones ($ 39.181 millones).

Todo esto implica una mayor actividad si se compara con el balance que entregó la autoridad a Diario Financiero al 11 de diciembre pasado, cuando se habían recibido 73 declaraciones de contribuyentes, por un monto total de impuestos a cobrar de US$ 12,3 millones ($ 12.063 millones).

De todas maneras, a cinco días de que se cierre el plazo, la meta de recaudación aún se ve lejana. El Ejecutivo prevé recolectar US$ 607 millones ($ 591.927 millones) con este mecanismo.

Por lo mismo, en el Parlamento le piden explicaciones al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Hay que esperar el cierre del ejercicio 2024 para conocer las cifras finales. Si la estimación de ingresos por concepto de declaración de patrimonios en el extranjero estuviera por debajo de lo estipulado en el informe financiero, el Ejecutivo deberá explicar las razones y, de igual forma, señalar los ajustes presupuestarios y financieros correspondientes”, expresa el presidente del Senado y representante de RN en la comisión de Hacienda, José García. El legislador por La Araucanía ha sido uno de los pilares del ministro Marcel en las distintas negociaciones tributarias y presupuestarias en el Parlamento.

Desde la Cámara, hay algunos que incluso piden responsabilidades políticas. Uno de ellos es el representante de Republicanos en la comisión de Hacienda, diputado Agustín Romero: "De los US$ 600 millones que estimó Marcel en el informe financiero de la ley de cumplimiento tributario, solo llegaron US$ 39 millones. Otra estimación fallida. ¿Hasta cuándo? El ministro Marcel debería renunciar. Estos errores no pueden seguir saliendo gratis. Es hora de exigir responsabilidades", dijo el legislador en su cuenta de X.

En el oficialismo, uno de los diputados del Frente Amplio en la comisión de Hacienda, Jaime Sáez, sincera que es probable que la meta de recaudación no se logre, lo que abre el debate sobre la carga tributaria del país, dice.

"Resulta muy evidente que el objetivo planteado respecto de la repatriación de capitales por más de $ 500.000 millones no se va a cumplir ya a pocos días de la finalización del plazo. Y esto pone en evidencia nuevamente que la situación tributaria en nuestro país y de recaudación fiscal es muy precaria y que acá en Chile quienes más tienen, no solamente tienen una cultura de evadir y eludir impuestos, sino que no están ni siquiera disponibles a generar un debate serio respecto a cómo mejorar las condiciones, por un lado, que favorezcan el crecimiento de la economía, pero que también aseguren además una recaudación que sea justa, que sea progresiva y que sea sostenible en el tiempo para poder financiar derechos sociales", agrega.

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara e integrante de la bancada independientes-PPD, Carlos Bianchi, señala que "más que una molestia, hay una enorme preocupación" por los recientes balances preliminares de la repatriación, por lo que adelanta que citará al secretario de Estado a la instancia para que explique este "mal resultado".

"Esta baja recaudación tiene que ser de una u otra forma compensada, y no veo por dónde hoy día el ministro Marcel vaya a encontrar una compensación con respecto a este resultado tan negativo. Esto es una clara demostración de que hay incetidumbre, que no están dadas las confianzas para volver a traer estos capitales al país. El ministro Marcel tendrá que llevar a cabo una propuesta que entregue más certezas y que permita volver a traer estos capitales y generar un ánimo distinto para la inversión", argumenta el representante por Magallanes.