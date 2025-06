Contribuciones: Etcheberry dice que espera "corregir a la baja" los avalúos que están "muy caros" y responde a petición del Consejo para la Transparencia

Continúa la discusión sobre las contribuciones de bienes raíces, luego de que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, anunciara a inicios de esta semana cambios que beneficiarán a los comercios y oficinas que se ubiquen en el eje comercial de Santiago Centro, al eliminar el factor comercial a la hora de aplicar los reavalúos de propiedades, lo que permitirá reducir en hasta un 50% la cuota trimestral a partir del segundo semestre para 3.400 de esos contribuyentes.

Luego de realizar la cuenta pública de su primer año de gestión, el ingeniero abordó la discusión sobre la materia, señalando que cualquier cambio legal que apunte a una reducción en las cuotas trimestrales no le corresponde a la entidad, sino al Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.

De hecho, se refirió a la posibilidad de haber incorporado una nueva exención de contribuciones para los adultos mayores en la reforma al impuesto a la renta, como lo adelantó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sin embargo, se descartó enviar al Parlamento ese proyecto debido a la falta de acuerdo político.

"Eso tendrá que verlo el ministro, eso es un tema con el que tengo relación y hablo con el ministro de muchos temas, entre otros de ese. Pero al final, es el ministro el que tiene todos los temas de política tributaria y de cambios legales", señaló.

De hecho, el director del SII dijo que en el proceso administrativo de realizar la retasación de propiedades no agrícolas del próximo año, si hay avalúos que están "muy caros, yo espero corregirlos a la baja, aquellos que estén muy altos".

Etcheberry dijo que su responsabilidad es que el proceso de avalúo de las propiedades que se realizará el próximo año se haga "lo mejor posible" y que el nuevo valor fiscal de los bienes raíces refleje la situación de mercado.

El director del SII se refirió a la propuesta de la senadora de Demócratas y presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ximena Rincón, para congelar el valor de las contribuciones a la espera de que se legislen cambios de fondo al impuesto.

"Impuestos Internos cumple con la ley y con las atribuciones que tiene. Tiene que fijar los avalúos. Después, el ministro de Hacienda con el Presidente fijan la tasa, porque la contribución es producto del avalúo por la tasa sobre la parte afecta del avalúo. Nosotros como Impuestos Internos tenemos que cumplir con la ley. Entonces, cualquier proyecto que se presente en el Parlamento tiene que ser aprobado por el Parlamento y nosotros vamos a cumplir con eso", dijo.

El ingeniero también abordó la solicitud de otras comunas para que también se le rebajen las contribuciones de forma administrativa, como ocurrió con el centro de la capital.

"Había varios centros de ciudades que tenían el factor comercial, y a través de los años con los reavalúos se habían eliminado todos los factores comerciales que subían el precio de las contribuciones en esos lugares, salvo en Santiago Centro. Entonces, al eliminar Santiago Centro a partir del segundo semestre de este año, estamos dejando a todos en igualdad de condiciones, porque algunos salieron reclamando que por qué no les habían bajado a ellos, pero ellos no tenían el factor comercial, se le había eliminado", manifestó.

Respuesta al CPLT

La autoridad también abordó la solicitud de información que realizó el Consejo para la Transparencia (CPLT) este miércoles, cuando instó al SII a entregar mayores antecedentes respecto a cómo se calculan los avalúos de bienes raíces.

"Nosotros tenemos en la página web cómo lo hacemos, nos han preguntado y hemos contestado. Nos preguntan de nuevo... por supuesto vamos a decir. Lo único que he dicho que deberíamos poder perfeccionar, es que la gente cuando le aparece cuánto le cobramos por metro cuadrado, pueda ver qué muestras estamos considerando para justificar ese metro cuadrado. Y eso porque tenemos que cambiar nuestros sistemas, lo vamos a disponibilizar a partir de enero del próximo año, coincidente con el reavalúo de propiedades", manifestó.

"Pero todo lo demás está disponible. Le vamos a entregar toda la información que nos está pidiendo", cerró el titular del SII.

Rectificación a dichos

Etcheberry también aprovechó la instancia para matizar sus dichos de fines de la semana pasada, cuando señaló a La Tercera que el 20% más rico del país eran los contribuyentes que reclamaban por sus avalúos de bienes raíces.

"Yo me equivoqué al hablar de que esto lo pagaban el 20% más rico. Es cierto que el 80% de los dueños de propiedade están exentos, pero el 20% corresponde a las propiedades de más valor, que no necesariamente son los más ricos. Y hay un problema social también porque a veces alguien puede tener una propiedad de alto valor y puede que no tenga la renta suficiente para pagar las contribuciones. Entonces, quería aprovechar de rectificar, que lo que quise decir fue eso: que es la gente que tiene las casas más caras en Chile, el 20% más caro, la que tiene que pagar las contribuciones", manifestó el ingeniero.