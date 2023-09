El oficio donde Hacienda le reconoce a Republicanos que no cuenta todavía con cifras detalladas de evasión de IVA y renta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A mediados de junio, el diputado del Partido Republicano e integrante de la comisión de Hacienda, Agustín Romero, envió un oficio al ministro del ramo, Mario Marcel, para conocer una serie de antecedentes claves en el marco del debate de la reforma tributaria.

¿Cuáles? 11 datos sobre evasión de impuestos en Chile en particular para el período 2012-2022: porcentaje de la evasión estimada del IVA respecto a la recaudación total del tributo; porcentaje de la evasión en renta; porcentaje de evasión de IVA estimado, por segmento de empresas; porcentaje de evasión de Renta estimado, por segmento de empresas; porcentaje de evasión de Renta estimado a nivel de personas naturales; porcentaje de la evasión estimada del IVA respecto a la recaudación total del tributo, que se asocia a informalidad en los negocios; porcentaje de la evasión estimada de renta respecto a la recaudación total del tributo, que se asocia a informalidad en los negocios; porcentaje de evasión del IVA en Chile respecto a la OCDE a 2022; porcentaje de evasión de la renta en Chile respecto a la OCDE al 2022; porcentaje de informalidad en los negocios respecto al PIB en Chile respecto a la OCDE en 2022; y el detalle de las metodologías validadas por la autoridad fiscal al momento de determinar las estimaciones de evasión en IVA y renta y las fuentes de información utilizadas.

El martes 5 de septiembre llegó la respuesta, firmada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y luego de una consulta remitida al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett.

La comunicación dejó un sabor amargo entre los republicanos y la oposición, ya que en el texto la autoridad fiscal informa datos ya conocidos respecto a evasión del IVA, que con información a 2020 se ubicó en 19%, desde el 20,9% del 2019 y 22,1% que se ubicó en 2018. Así, se deja atrás el peak de 23,1% alcanzado en 2014. Previo a 2013 no se cuenta con cifras comparables, expuso el titular del SII.

"Se informa que no se cuenta con estimaciones de evasión de impuestos a la renta, de manera agregada ni desagregada (por segmento de empresas o tipo de contribuyente). Por su parte, la estimación de evasión de IVA, se dispone sólo de manera agregada, sin la posibilidad de desagregar por segmento, ni por formalidad/informalidad de la economía", señala Frigolett en la respuesta.

Asimismo, el directivo agrega que la estimación de evasión de IVA de los años posteriores al 2020 está en proceso de elaboración y revisión, para lo cual se ha contratado una consultoría con el objetivo de validar y mejorar la metodología de estimación, así como también, si resulta factible, incorporar otros impuestos y desagregaciones a las estimaciones. "Por ello, aún no se cuenta con esta información", explica.

De hecho, a inicios de este año, el SII contrató la asesoría del exdirector de la entidad, Michel Jorratt, para construir una metodología que permita identificar en qué grupos de contribuyentes se encuentra el incumplimiento en el pago de impuestos, y bajo qué formas de evasión, con el objetivo de hacer recomendaciones para reducir las brechas detectadas.

"Se informa que no se cuenta con información oficial respecto al promedio de evasión de IVA, de impuestos a la renta o de informalidad entre los países de la OCDE, debido a que, por un lado, aún no se cuentan con metodologías totalmente estandarizadas entre los países, y por otro, no todos los países publican sus estimaciones", complementa el titular del SII.

La molestia de Republicanos

El Ministerio de Hacienda ha impulsado la agenda para reducir la evasión y la elusión como parte fundamental de la reforma tributaria, en el marco de un más amplio pacto fiscal. Las medidas propuestas por el Ejecutivo buscan recaudar el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) con estos cambios, a través de un proyecto de ley que se ingresará a trámite en marzo del 2024.

El diputado Romero califica de "irresponsable" al Gobierno por impulsar cambios legales sin tener información detallada respecto al no pago de impuestos. Hacienda y el SII han señalado que esperan en octubre presentar datos actualizados tanto en evasión de IVA como de renta.

"Estoy estupefacto, porque esta información confirma lo que nosotros pensábamos, que la oscilación de los datos que entregaron en su minuto sobre evasión, entre un 4,4% a un 7,7% del PIB, al final era un cálculo que no sé cómo lo hicieron. No tienen la data necesaria para llegar a un buen diagnóstico y prometer una meta de recaudación. El ministerio tiene que dar explicaciones respecto a esto. O por lo menos si quieren hacer una reforma, al menos tenemos que tener datos que a todos nos den seguridad para poder avanzar en una propuesta que sea justa para todos los contribuyentes", argumenta el legislador.